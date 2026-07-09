Mientras atraviesa el período del año en el que históricamente aumentan las consultas por enfermedades respiratorias, la provincia de Santa Fe profundiza una estrategia sanitaria que ya muestra resultados positivos.
Bronquiolitis: Santa Fe fortalece la prevención con la vacunación a embarazadas y suma un anticuerpo para bebés prematuros
La provincia amplía las estrategias para reducir los casos graves de bronquiolitis. Además de la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) durante el embarazo, incorporó el anticuerpo monoclonal Nirsevimab para proteger a los recién nacidos prematuros, uno de los grupos con mayor riesgo de complicaciones.
El Ministerio de Salud avanza con la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) destinada a embarazadas y, al mismo tiempo, incorporó una nueva herramienta de prevención para los bebés prematuros: el anticuerpo monoclonal Nirsevimab.
La medida busca disminuir las formas graves de bronquiolitis y reducir las internaciones pediátricas durante los meses de mayor circulación viral.
La vacunación durante el embarazo ya muestra resultados positivos
Con la participación de unos 150 integrantes de equipos de salud de distintas localidades, de manera presencial y virtual, el Ministerio de Salud realizó en el Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia" una jornada de actualización sobre la prevención del Virus Sincicial Respiratorio (VSR).
La capacitación reunió a profesionales de la cartera sanitaria provincial y de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Santa Fe, con el objetivo de fortalecer las estrategias de inmunización y difundir las nuevas herramientas disponibles para proteger a la población infantil.
La secretaria de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, explicó que la actividad estuvo orientada a actualizar conocimientos en un momento clave del año, cuando aumentan las infecciones respiratorias.
"Esta capacitación está vinculada con el período de mayor circulación de infecciones respiratorias y nos permite compartir los resultados de la vacuna que se brinda durante el último trimestre del embarazo, que los equipos provinciales implementan desde 2024 para reducir las complicaciones provocadas por el Virus Sincicial Respiratorio. Además, presentamos una nueva estrategia destinada a recién nacidos prematuros que se inicia este año", señaló la funcionaria.
La vacuna contra el VSR fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en 2024 y está dirigida a las embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. Su objetivo es que la madre genere anticuerpos que luego se transfieren al bebé a través de la placenta, brindándole protección durante los primeros meses de vida, cuando el riesgo de desarrollar bronquiolitis grave es mayor.
Uboldi destacó que fortalecer las coberturas de vacunación fue una de las prioridades fijadas por la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, y aseguró que los resultados ya son visibles.
"En 2025 logramos vacunar casi al 75 % de la población objetivo y eso redundó en una disminución de las consultas en las guardias y de las hospitalizaciones", afirmó.
Los números acompañan esa tendencia. Según datos oficiales, en lo que va de 2026 ya se aplicaron 12.819 dosis sobre una población objetivo de 21.510 embarazadas, alcanzando una cobertura del 59,6 %. En el mismo período de 2025 se habían aplicado 12.419 dosis, con una cobertura del 55,8 %, lo que refleja un crecimiento sostenido de la estrategia.
Desde la cartera sanitaria explican que este incremento responde al trabajo coordinado de hospitales, centros de salud y equipos territoriales que realizan una búsqueda activa de las embarazadas para garantizar que reciban la vacuna dentro del período recomendado.
Nirsevimab: una nueva herramienta para proteger a los bebés prematuros
Además de la vacunación materna, este año la provincia incorporó una estrategia complementaria destinada a uno de los grupos más vulnerables: los recién nacidos prematuros.
Se trata de Nirsevimab, un anticuerpo monoclonal diseñado específicamente para prevenir las infecciones causadas por el Virus Sincicial Respiratorio. A diferencia de las vacunas tradicionales, que estimulan al organismo para producir defensas, este tratamiento aporta anticuerpos ya preparados, ofreciendo una protección inmediata.
Andrea Uboldi explicó que Santa Fe decidió ampliar la cobertura prevista por la estrategia nacional mediante una inversión propia impulsada por el Gobierno provincial.
"Por una decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra Silvia Ciancio, la Provincia invirtió en la compra de este anticuerpo para ampliar la estrategia nacional. Así alcanzamos a una población que nace en forma prematura, con muchas complicaciones al momento del nacimiento, sumando una protección que complementa la vacunación de la mamá", sostuvo.
Los especialistas recuerdan que los bebés prematuros muchas veces no alcanzan a recibir una cantidad suficiente de anticuerpos maternos durante la gestación debido al nacimiento anticipado. Esa situación los expone a un mayor riesgo de desarrollar cuadros severos de bronquiolitis, con necesidad de internación e incluso asistencia respiratoria.
Por ese motivo, la incorporación de Nirsevimab representa una herramienta adicional para disminuir el impacto del virus en quienes presentan mayor vulnerabilidad.
Durante la capacitación también participaron la directora provincial de Salud Integral de Niñez y Adolescencias, María Fernanda Di Giacinti; la referente del Programa Provincial de Inmunizaciones, Gabriela Clementz; y el médico pediatra Alejandro Maccarrone, quienes expusieron sobre la situación epidemiológica actual y las recomendaciones para los equipos de salud.
Menos internaciones en el momento de mayor circulación del virus
Desde el Ministerio de Salud aseguran que el efecto de estas estrategias ya comenzó a observarse durante la temporada invernal.
Tradicionalmente, los meses de junio y julio representaban el período de mayor presión sobre el sistema sanitario debido al incremento de los casos de bronquiolitis. Esa situación generaba un aumento de las consultas en las guardias pediátricas, una mayor demanda de camas de internación y un importante consumo de oxígeno medicinal.
Sin embargo, según explicó Andrea Uboldi, ese escenario comenzó a modificarse.
"Este año estamos atravesando el período que históricamente representaba el mayor pico de consultas e internaciones por bronquiolitis, con complicaciones en la disponibilidad de camas críticas y requerimiento de oxígeno. Sin embargo, desde hace dos años estamos en una situación completamente diferente, a partir del trabajo que llevamos adelante con todos los equipos de la provincia", indicó.
La funcionaria señaló que el cambio resulta especialmente significativo entre los menores de seis meses, el grupo que históricamente concentraba las formas más graves de la enfermedad.
"Los bebés menores de seis meses, que eran quienes sufrían las formas más graves de esta enfermedad, con internaciones e incluso riesgo de muerte, hoy presentan un escenario distinto gracias a este trabajo articulado", afirmó.
En paralelo, la Secretaría de Salud informó que la circulación del virus de la gripe comenzó a disminuir en coincidencia con el inicio del receso escolar. No obstante, remarcaron que la principal diferencia respecto de temporadas anteriores continúa siendo la reducción de los casos graves de bronquiolitis.
Desde la cartera sanitaria insisten en que el desafío ahora pasa por seguir aumentando la cobertura de vacunación entre las embarazadas y garantizar el acceso oportuno a las nuevas estrategias preventivas.
El objetivo es consolidar una tendencia que ya comienza a reflejarse en los indicadores sanitarios y que permite reducir el impacto de una enfermedad que, durante años, representó una de las principales causas de internación pediátrica durante el invierno.