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Bronquiolitis: Santa Fe fortalece la prevención con la vacunación a embarazadas y suma un anticuerpo para bebés prematuros

La provincia amplía las estrategias para reducir los casos graves de bronquiolitis. Además de la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) durante el embarazo, incorporó el anticuerpo monoclonal Nirsevimab para proteger a los recién nacidos prematuros, uno de los grupos con mayor riesgo de complicaciones.