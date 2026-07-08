Salud respiratoria

Tos postviral: por qué puede durar semanas después de una gripe

Aunque la fiebre y otros síntomas desaparezcan, muchas personas continúan con tos durante varias semanas tras una infección respiratoria. Especialistas explican que se trata de un cuadro frecuente, que en la mayoría de los casos es transitorio, pero que requiere evaluación médica si persiste o se acompaña de signos de alarma.