La gripe, los resfríos y otras infecciones respiratorias suelen resolverse en pocos días. Sin embargo, es común que, una vez superada la enfermedad, permanezca un síntoma que genera preocupación: la tos.
Tos postviral: por qué puede durar semanas después de una gripe
Aunque la fiebre y otros síntomas desaparezcan, muchas personas continúan con tos durante varias semanas tras una infección respiratoria. Especialistas explican que se trata de un cuadro frecuente, que en la mayoría de los casos es transitorio, pero que requiere evaluación médica si persiste o se acompaña de signos de alarma.
Este cuadro, conocido como tos postviral, puede extenderse durante semanas y, aunque generalmente no representa una infección activa, responde a un proceso de recuperación de las vías respiratorias que requiere tiempo para normalizarse.
Por qué la tos puede continuar después de una infección
Los especialistas explican que la tos postviral aparece luego de infecciones provocadas por virus respiratorios como la influenza, el virus sincicial respiratorio (VSR), el SARS-CoV-2 y los rinovirus, entre otros. Cuando la infección ya fue controlada por el sistema inmunológico, la inflamación que dejó el virus en la mucosa respiratoria puede persistir durante un tiempo.
Esa inflamación hace que la tráquea y los bronquios permanezcan más sensibles de lo habitual. Como consecuencia, estímulos que normalmente pasarían inadvertidos —como hablar durante mucho tiempo, respirar aire frío, hacer actividad física o inhalar humo y polvo— desencadenan episodios de tos.
Los neumonólogos señalan que esta respuesta forma parte del proceso de reparación del aparato respiratorio y no necesariamente indica que la persona siga siendo contagiosa o que el virus permanezca activo en el organismo.
En la mayoría de los pacientes, la tos comienza a disminuir de forma progresiva y desaparece entre las tres y las ocho semanas posteriores a la infección. La duración puede variar según la intensidad del cuadro inicial, la edad, la presencia de enfermedades respiratorias previas y el hábito de fumar.
Los médicos también advierten que algunas personas desarrollan una mayor sensibilidad de los nervios que controlan el reflejo de la tos. Este fenómeno, denominado hipersensibilidad tusígena, provoca que estímulos mínimos desencadenen accesos repetidos incluso cuando la infección ya terminó.
En estos casos, la tos suele ser seca, irritativa y más intensa durante la noche o al hablar. También puede aparecer al cambiar de temperatura o al reír.
Cuándo deja de ser normal y requiere atención médica
Si bien la tos postviral suele tener una evolución favorable, los especialistas recomiendan consultar al médico cuando persiste por más de ocho semanas o aparece acompañada por otros síntomas que podrían indicar una enfermedad diferente.
Entre los signos de alarma se encuentran la fiebre persistente o que reaparece después de varios días sin síntomas, la dificultad para respirar, el dolor intenso en el pecho, la expectoración con sangre, la pérdida involuntaria de peso o un deterioro progresivo del estado general.
También es importante realizar una evaluación médica cuando la tos interfiere de manera significativa con el descanso nocturno, impide desarrollar las actividades habituales o afecta a personas con enfermedades respiratorias crónicas como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
El tratamiento depende de la causa. Cuando se confirma que se trata de una tos postviral sin complicaciones, generalmente no se indican antibióticos, ya que estos medicamentos actúan contra bacterias y no resultan eficaces frente a los virus ni aceleran la recuperación de la inflamación residual.
En algunos pacientes, el profesional puede recomendar medidas destinadas a aliviar los síntomas, como mantener una adecuada hidratación, evitar el humo del cigarrillo y otros irritantes ambientales, humidificar los ambientes cuando el aire es muy seco y utilizar medicamentos específicos solo cuando exista una indicación precisa.
Los especialistas recuerdan además que la automedicación con jarabes para la tos, corticoides o antibióticos no siempre resulta beneficiosa y, en algunos casos, puede retrasar el diagnóstico de otras enfermedades o producir efectos adversos.
Durante los meses de invierno, cuando aumenta la circulación de virus respiratorios, este tipo de consultas se vuelve frecuente en los consultorios de atención primaria y neumonología. La persistencia de la tos suele generar inquietud porque muchas personas interpretan que la infección continúa o que el tratamiento no fue efectivo.
Sin embargo, los expertos insisten en que, en la mayoría de los casos, la tos postviral forma parte de la evolución natural del cuadro y desaparece de manera espontánea con el paso de las semanas.
Para reducir el riesgo de infecciones respiratorias y de sus posibles secuelas, los profesionales recomiendan mantener al día el calendario de vacunación, especialmente contra la gripe y el COVID-19 en los grupos de riesgo, lavarse las manos con frecuencia, ventilar los ambientes y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios.
La clave, concluyen los especialistas, es diferenciar una recuperación normal de una situación que requiere evaluación médica. Aunque la tos prolongada suele ser una consecuencia esperable de una infección viral, la aparición de síntomas persistentes o de signos de alarma siempre justifica una consulta para descartar otras enfermedades y definir el tratamiento más adecuado.