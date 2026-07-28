Concientización

Hepatitis en Argentina: qué muestran los últimos datos y cómo prevenir las infecciones

En el Día Mundial contra la Hepatitis, el Boletín Epidemiológico Nacional registró 54 casos de hepatitis A, 352 de hepatitis B y 716 de hepatitis C hasta la semana epidemiológica 28 de 2026. Qué significa cada cifra, cuáles son las formas de transmisión y qué medidas ayudan a prevenirlas.