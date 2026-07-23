Cinco enfermedades y eventos de salud que están por encima de lo esperado en Argentina: qué saber y cómo prevenirlos

La sífilis congénita ocurre cuando la infección pasa de una persona embarazada al bebé durante la gestación.

La enfermedad de Chagas es causada por el parásito Trypanosoma cruzi.

Mirá también

Aumentan los casos de sífilis en Argentina: los síntomas que no hay que ignorar y dónde testearse gratis en Santa Fe

Mirá también

Bronquiolitis: se registraron más de 38.000 casos en 2026 y alertan por el aumento de infecciones en bebés

Mirá también

Tuberculosis en 2026: Argentina registra más de 6.400 casos y preocupa la tendencia al alza

Mirá también

Aumentan los casos de gripe en Argentina: la influenza ya alcanza una positividad del 45,6%

Mirá también

Preocupa el crecimiento de suicidio registrados en 2026 en el país

Mirá también

Aumentan los casos de tos convulsa en Argentina: cuáles son los síntomas y cómo prevenirla