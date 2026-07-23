Los últimos datos de vigilancia epidemiológica nacional muestran un escenario que merece atención, pero que debe interpretarse con cuidado: cinco eventos de salud se encuentran por encima de lo esperado durante las últimas cuatro semanas analizadas.
Cinco enfermedades y eventos de salud que están por encima de lo esperado en Argentina: qué saber y cómo prevenirlos
El Boletín Epidemiológico Nacional muestra un aumento reciente en las notificaciones de meningitis y meningoencefalitis, leptospirosis, sífilis congénita, Chagas crónico en embarazadas e intentos de suicidio. Qué hay detrás de estos datos, qué señales conocer y qué puede hacer la población para reducir riesgos y consultar a tiempo.
Se trata de meningitis y meningoencefalitis, leptospirosis, sífilis congénita, Chagas crónico en embarazadas e intentos de suicidio, tanto sin resultado mortal como con resultado mortal.
La información surge del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) N° 817, correspondiente a la semana epidemiológica 27 de 2026, elaborado a partir de los registros del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).
Que un evento aparezca "por encima de lo esperado" no significa necesariamente que exista un brote ni que todas las personas estén expuestas al mismo riesgo. El indicador compara el comportamiento reciente con los valores de referencia utilizados por la vigilancia epidemiológica.
Además, los datos son parciales y pueden modificarse a medida que se incorporan nuevas notificaciones.
En el caso de los intentos de suicidio, el propio BEN aclara que, para analizar medianas y tendencias, se consideran principalmente los años 2024 y 2025, debido a que la vigilancia de estos eventos comenzó a implementarse en 2022 y durante 2023 todavía era parcial.
Aun así, el dato es importante porque permite identificar dónde reforzar la prevención y, sobre todo, qué puede hacer cada persona para reducir riesgos y reconocer situaciones que requieren atención médica.
Meningitis, leptospirosis y sífilis congénita: qué señales conocer y cómo prevenir
En el caso de meningitis y meningoencefalitis, el BEN señala que el acumulado de 2026 se encuentra dentro de lo esperado, pero que las notificaciones de las últimas cuatro semanas están por encima de ese nivel de referencia. La diferencia es importante: no se está describiendo necesariamente una situación excepcional para todo el año, sino un aumento reciente que requiere seguimiento.
La meningitis es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede tener diferentes causas, entre ellas infecciones bacterianas y virales, y algunas formas pueden evolucionar rápidamente. Por eso, ante síntomas compatibles, la consulta médica no debe demorarse.
Entre los signos que justifican una evaluación urgente se encuentran la fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez de cuello, vómitos, alteración del estado de conciencia, confusión, somnolencia marcada o convulsiones.
En bebés y niños pequeños, los síntomas pueden ser menos específicos y manifestarse como irritabilidad, rechazo del alimento, decaimiento o cambios en el comportamiento.
La prevención depende de la causa. Una de las herramientas más importantes es mantener al día las vacunas incluidas en el Calendario Nacional, especialmente aquellas que protegen contra microorganismos capaces de provocar cuadros graves. Ante síntomas compatibles, la recomendación es buscar atención médica de inmediato y evitar la automedicación.
La leptospirosis, en tanto, presenta tanto el acumulado anual como las últimas cuatro semanas por encima de lo esperado, según el BEN N° 817. Se trata de una enfermedad bacteriana que puede transmitirse a las personas a través del contacto con agua o suelo contaminado con orina de animales infectados.
El riesgo aumenta especialmente después de lluvias e inundaciones, cuando las personas pueden entrar en contacto con agua contaminada. Por eso, una medida concreta de prevención es evitar caminar o jugar en aguas estancadas y utilizar botas y guantes impermeables si es necesario ingresar en zonas anegadas para realizar tareas de limpieza.
También es importante cubrir heridas o lesiones de la piel, lavarse cuidadosamente después de haber estado en contacto con agua potencialmente contaminada y mantener los alimentos y el agua protegidos de la contaminación. Los animales domésticos deben recibir atención veterinaria y mantenerse alejados de ambientes que puedan estar contaminados.
La leptospirosis puede comenzar con síntomas similares a los de otras infecciones, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, malestar general, vómitos o diarrea. Si estos síntomas aparecen después de una exposición de riesgo, es importante informar ese antecedente al equipo de salud.
Otro de los eventos que aparece por encima de lo esperado en las últimas cuatro semanas es la sífilis congénita. El acumulado anual de casos se mantiene dentro de los valores esperados, pero la señal reciente muestra un aumento que requiere reforzar las estrategias de prevención y diagnóstico durante el embarazo.
La sífilis congénita ocurre cuando la infección pasa de una persona embarazada al bebé durante la gestación. La buena noticia es que se trata de una infección que puede prevenirse en gran medida mediante el testeo durante el embarazo y el tratamiento oportuno.
Por eso, una de las medidas más importantes es realizar los controles prenatales desde el comienzo del embarazo. Las pruebas para detectar sífilis forman parte de los controles que permiten identificar la infección y comenzar el tratamiento indicado por los profesionales.
El diagnóstico no debe quedar limitado a la persona embarazada. También es fundamental que la pareja sexual sea evaluada y, cuando corresponda, reciba tratamiento para evitar una reinfección. La consulta temprana permite actuar antes de que la infección pueda afectar al bebé.
Chagas en embarazadas y salud mental: dos problemas que requieren detección temprana
El Chagas crónico en embarazadas también aparece en el BEN N° 817 por encima de lo esperado durante las últimas cuatro semanas, aunque el acumulado del año se encuentra por debajo de lo esperado. El boletín registra una mediana acumulada de referencia de 807 casos y 633 notificaciones durante 2026 hasta la semana epidemiológica 27.
El dato vuelve a poner el foco en la importancia de incluir el diagnóstico de Chagas dentro del seguimiento del embarazo cuando corresponde.
La enfermedad de Chagas es causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Una persona puede haber adquirido la infección años antes y no presentar síntomas durante mucho tiempo. Sin embargo, durante el embarazo existe una razón adicional para realizar el diagnóstico: una persona gestante con infección puede transmitirla al bebé.
La detección durante el embarazo permite identificar a los recién nacidos que necesitan seguimiento y estudios posteriores. También permite organizar los controles adecuados y, cuando corresponde, realizar el tratamiento de la persona adulta después del embarazo y la lactancia, según indicación médica.
Por eso, quienes están embarazadas y tienen antecedentes familiares de Chagas, proceden de zonas donde la enfermedad es frecuente o creen haber estado expuestas deben consultar con el equipo de salud. El diagnóstico se realiza mediante estudios específicos y, en caso de confirmarse, el seguimiento permite reducir las consecuencias de la infección.
La quinta señal epidemiológica corresponde a un tema diferente, pero igualmente importante: los intentos de suicidio. Tanto los intentos sin resultado mortal como aquellos con resultado mortal aparecen por encima de lo esperado en las últimas cuatro semanas y también en el acumulado de 2026.
El BEN registra 6.544 notificaciones de intentos sin resultado mortal y 272 con resultado mortal hasta la semana epidemiológica 27, frente a medianas acumuladas de referencia de 3.868 y 166, respectivamente.
Estos datos requieren una lectura especialmente cuidadosa. La vigilancia epidemiológica permite dimensionar la situación, pero detrás de cada registro existe una persona que atravesó una situación de sufrimiento y necesita atención.
Una de las formas más importantes de prevención es tomar en serio cualquier señal de angustia o desesperanza. Hablar sobre el tema no aumenta el riesgo: puede abrir una puerta para pedir ayuda.
Si una persona expresa que no quiere seguir viviendo, habla de sentirse una carga, se despide de sus seres queridos o presenta cambios bruscos de conducta, es importante no minimizar esas señales.
La respuesta debe ser acompañar, escuchar sin juzgar y facilitar el acceso a un profesional de salud. Si existe un riesgo inmediato, la persona no debería quedar sola y se debe buscar asistencia urgente en los servicios de emergencia disponibles en la localidad.
El mensaje común que atraviesa estos cinco eventos es que la detección temprana puede cambiar el resultado. En las enfermedades infecciosas, consultar ante síntomas y completar los controles permite iniciar tratamientos y reducir complicaciones.
En el embarazo, realizar los estudios indicados ayuda a prevenir la transmisión de infecciones al bebé. Y en salud mental, reconocer las señales de sufrimiento y pedir ayuda a tiempo puede ser decisivo.