Prevención

Aumentan los casos de tos convulsa en Argentina: cuáles son los síntomas y cómo prevenirla

El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó que los casos de coqueluche crecieron de manera significativa en el país durante 2026. La enfermedad, se encuentra por encima de los niveles esperados y las autoridades sanitarias refuerzan el llamado a completar los esquemas de vacunación.