En 2026

Aumentan los casos de sífilis en Argentina: los síntomas que no hay que ignorar y dónde testearse gratis en Santa Fe

El Boletín Epidemiológico Nacional informó más de 25 mil diagnósticos de sífilis durante las primeras 26 semanas del año, con un crecimiento marcado respecto a los registros históricos. La infección, causada por una bacteria, puede prevenirse y tratarse si se detecta a tiempo.