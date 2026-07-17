La sífilis vuelve a estar bajo vigilancia sanitaria en Argentina por el aumento de casos registrado durante 2026. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) N° 816, entre la semana epidemiológica 1 y la 26 se notificaron 25.080 casos de sífilis en población general, una cifra que supera ampliamente la mediana histórica del período 2022-2025, ubicada en 11.190 casos.
Aumentan los casos de sífilis en Argentina: los síntomas que no hay que ignorar y dónde testearse gratis en Santa Fe
El Boletín Epidemiológico Nacional informó más de 25 mil diagnósticos de sífilis durante las primeras 26 semanas del año, con un crecimiento marcado respecto a los registros históricos. La infección, causada por una bacteria, puede prevenirse y tratarse si se detecta a tiempo.
Por este motivo, el Ministerio de Salud clasificó el comportamiento del evento como “por encima de lo esperado” y señaló que la tendencia continúa en aumento en las últimas semanas analizadas.
La situación también requiere atención en el seguimiento de embarazos, ya que el mismo informe registró 5.636 casos de sífilis en personas gestantes, frente a una mediana histórica de 4.119.
En este grupo, la enfermedad se encuentra categorizada como “en aumento”. En tanto, la sífilis congénita, que afecta al bebé por transmisión durante el embarazo, acumuló 459 casos y permanece dentro de los valores esperados según los registros comparativos.
Qué es la sífilis
La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite principalmente por el contacto con lesiones infecciosas durante relaciones sexuales, cuando existen úlceras en zonas como los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca.
También puede transmitirse durante el embarazo desde la persona gestante al bebé a través de la placenta. En ese caso se denomina sífilis congénita, una enfermedad que puede afectar la salud del recién nacido si no se detecta y trata durante la gestación.
Una de las principales dificultades de esta infección es que puede avanzar sin síntomas evidentes. En muchos casos, las lesiones iniciales desaparecen espontáneamente, pero la bacteria continúa presente en el organismo. Por eso, los controles médicos y el diagnóstico temprano son fundamentales para evitar complicaciones.
El aumento de casos registrado por el BEN puede estar relacionado con diferentes factores, entre ellos una mayor circulación de la bacteria, dificultades para acceder a controles, menor uso del preservativo y diagnósticos que se realizan en etapas más avanzadas de la enfermedad.
Además, el Ministerio de Salud señala la importancia de integrar la búsqueda de sífilis dentro de la atención de otras infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, ante cuadros de proctitis —dolor anorrectal o sangrado— o ante la presencia de úlceras genitales, se recomienda investigar de manera conjunta la posible presencia de Treponema pallidum junto con otras bacterias como Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae.
También se recomienda aprovechar la evaluación de personas con sospecha o confirmación de mpox para ofrecer pruebas, prevención y tratamiento de otras ITS, incluida la sífilis.
Cuáles son los síntomas y cómo prevenirla
Los síntomas de la sífilis dependen de la etapa en la que se encuentre la infección. La primera manifestación suele aparecer entre los 9 y 90 días posteriores al contagio, aunque el promedio ronda las tres semanas.
En la etapa inicial, el signo más frecuente es una lesión conocida como chancro, que suele presentarse como una úlcera única en el lugar donde ingresó la bacteria. Puede aparecer en los genitales, la boca o el ano. Generalmente no produce dolor, por lo que puede pasar desapercibida.
Si no se realiza tratamiento, la infección puede avanzar a una segunda etapa, en la que pueden aparecer:
Erupciones o manchas en la piel.
Fiebre.
Inflamación de ganglios.
Malestar general.
Lesiones en mucosas.
Las erupciones cutáneas de la sífilis pueden confundirse con otras enfermedades, por eso los especialistas remarcan la importancia de una evaluación médica para determinar el diagnóstico correcto.
Luego puede aparecer una fase denominada sífilis latente, en la que no existen signos visibles, aunque la bacteria permanece en el organismo. Esta etapa puede extenderse durante años.
En algunos casos, sin tratamiento, puede desarrollarse una sífilis terciaria con afectación de distintos órganos. Entre las complicaciones posibles se encuentra la neurosífilis, que puede presentarse en cualquier momento de la infección y provocar alteraciones neurológicas, meningitis, accidentes cerebrovasculares, problemas auditivos o alteraciones visuales.
Ante la aparición de una úlcera genital, lesiones en la piel sin causa conocida, dolor anorrectal, sangrado o cualquier situación de riesgo, los especialistas recomiendan realizar una consulta médica.
La prevención sigue siendo una herramienta clave. El uso correcto y constante del preservativo reduce de manera significativa la posibilidad de transmisión, aunque no elimina completamente el riesgo si las lesiones se encuentran en zonas que no quedan cubiertas.
En el caso de las personas embarazadas, los controles prenatales permiten detectar la infección y comenzar el tratamiento necesario para evitar la transmisión al bebé.
La diferencia entre sífilis en embarazadas y sífilis congénita radica justamente en a quién afecta: mientras la primera refiere a la infección detectada en la madre durante la gestación, la segunda corresponde al recién nacido o feto que adquirió la bacteria.
Dónde hacerse un test de sífilis gratis en Santa Fe
Ante la aparición de síntomas, una situación de posible exposición o simplemente como parte de un control de salud, los especialistas recomiendan realizar una consulta y acceder al diagnóstico. En la provincia de Santa Fe existen espacios públicos donde se realizan testeos rápidos y gratuitos de sífilis y VIH, con atención confidencial y sin necesidad de contar con una orden médica previa.
Estas pruebas permiten detectar la infección de manera temprana y, en muchos casos, obtener los resultados en pocos minutos. El diagnóstico oportuno facilita el inicio del tratamiento indicado y ayuda a prevenir complicaciones y nuevas transmisiones.
En la ciudad de Santa Fe, algunos de los lugares donde se puede acceder a estos testeos son:
CEMAFE (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe)
Mendoza 2419. Atención de lunes a viernes de 7 a 13.
CIPRESS
San Lorenzo 3058. Realiza testeos rápidos de VIH y sífilis los viernes de 18 a 20.
Dirección de Salud de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)
Alicia M. de Justo s/n (Costanera Este). Atención de lunes a viernes de 7.30 a 10.
Hospital José María Cullen
Avenida Freyre 2150. Atención todos los días de 7.30 a 9.
Hospital Sayago
Avenida Blas Parera 8212. Atención todos los días de 7.30 a 10. Además, cuenta con un horario adicional los lunes y miércoles de 15 a 17 en Avenida French 5224.
Hospital Dr. Emilio Mira y López
Avenida Blas Parera 8400. Atención de lunes a viernes de 9 a 11.45.
Los equipos de salud remarcan que realizarse un test no implica necesariamente tener síntomas. Muchas infecciones de transmisión sexual pueden no presentar señales visibles durante largos períodos, por lo que los controles periódicos son una herramienta importante para el cuidado de la salud sexual.