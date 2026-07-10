Durante años, el suicidio fue un tema rodeado de silencios, prejuicios y escasa información pública. Sin embargo, los datos oficiales muestran que se trata de un problema de salud pública que continúa creciendo en Argentina.
Suicidios en Argentina: el informe oficial registró un aumento del 22,6% en 2025
El último informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) registró un aumento del 22,6% en los suicidios consumados durante 2025. En Santa Fe se notificaron 461 víctimas y una tasa superior a la media nacional.
El más reciente informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), elaborado por el Ministerio de Seguridad Nacional, revela que en 2025 se registró el mayor número de suicidios de la última década.
Las cifras no solo reflejan un incremento estadístico, sino que reabren el debate sobre la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, mejorar el acceso a la salud mental y promover la detección temprana de personas en riesgo.
Un aumento que enciende las alertas
Según el informe oficial, durante 2025 se contabilizaron 5.204 hechos de suicidio consumado, con 5.209 víctimas en todo el país.
La tasa nacional alcanzó 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes mayores de cinco años, lo que representa un incremento del 22,6% en la cantidad de víctimas y del 22% en la tasa respecto de 2024.
Se trata del valor más alto registrado por el SNIC desde que comenzó a relevar esta información bajo la metodología actual.
La evolución histórica muestra una tendencia creciente. En 2016 se habían registrado 2.897 víctimas, con una tasa de 7,3 cada 100.000 habitantes.
En 2020, durante la pandemia, fueron 3.262. En 2023 se alcanzaron 4.205 casos y en 2024 la cifra llegó a 4.249. Un año después, el salto fue significativo: más de 5.200 personas murieron por suicidio.
Entre las jurisdicciones con mayor cantidad de víctimas aparece Buenos Aires, con 1.977 casos. Sin embargo, el propio informe aclara que ese incremento responde en gran parte a una mejora en los sistemas de carga y cruce de información, por lo que no debe interpretarse necesariamente como un crecimiento real del fenómeno.
En Santa Fe se registraron 461 víctimas, con una tasa de 13,2 por cada 100.000 habitantes, superior al promedio nacional. También presentan tasas elevadas provincias como Entre Ríos (20,8), Salta (17,4), Tucumán (13,5) y Mendoza (12,7).
Los especialistas advierten que detrás de cada número existe una historia personal, familiar y social. Por eso insisten en que las estadísticas deben servir para orientar políticas públicas y no únicamente para describir una realidad.
¿Por qué una persona puede llegar al suicidio?
Desde la medicina y la psicología existe consenso en que no hay una única causa que explique un suicidio.
La mayoría de los casos responde a una combinación de factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales que interactúan entre sí.
Entre ellos aparecen trastornos de salud mental como depresión, trastorno bipolar, ansiedad severa, consumo problemático de alcohol o drogas, antecedentes de intentos previos, enfermedades crónicas, dolor persistente, aislamiento social, situaciones económicas difíciles, violencia, pérdidas afectivas o eventos traumáticos.
Los profesionales remarcan que tener alguno de estos factores no significa que una persona vaya a suicidarse, pero sí puede aumentar la vulnerabilidad cuando no existen redes de apoyo o acceso oportuno a atención especializada.
Otro aspecto importante es que muchas personas que atraviesan una crisis suicida no desean morir, sino poner fin a un sufrimiento emocional que perciben como imposible de resolver.
Por eso, la prevención se centra en identificar ese sufrimiento antes de que la crisis avance.
Las señales que no conviene minimizar
Uno de los principales mensajes de los especialistas es que el suicidio suele estar precedido por cambios que familiares, amigos o compañeros de trabajo pueden detectar.
Entre las señales de alerta más frecuentes se encuentran:
- Hablar sobre querer morir o sentir que la vida no tiene sentido.
- Expresar sentimientos de desesperanza o de ser una carga para los demás.
- Aislarse de familiares y amigos.
- Presentar cambios bruscos de conducta o de humor.
- Abandonar actividades que antes disfrutaba.
- Dormir demasiado o sufrir insomnio persistente.
- Incrementar el consumo de alcohol o drogas.
- Regalar pertenencias importantes o despedirse de personas cercanas de manera inusual.
- Mostrar una calma repentina después de un período de intenso sufrimiento emocional.
Los especialistas subrayan que ninguna de estas conductas debe interpretarse de manera aislada, pero sí constituyen motivos suficientes para iniciar una conversación y ofrecer ayuda.
Cuándo consultar y cómo acompañar
La recomendación médica es consultar con un profesional de salud mental ante cualquier cambio importante en el estado emocional que persista durante varias semanas o cuando aparezcan pensamientos relacionados con la muerte, el suicidio o la imposibilidad de seguir adelante.
También es importante buscar ayuda si la persona presenta síntomas de depresión, ansiedad intensa o pérdida marcada del funcionamiento cotidiano.
Los expertos coinciden en que preguntar directamente si alguien está pensando en hacerse daño no aumenta el riesgo ni induce esa conducta. Por el contrario, puede representar una oportunidad para que la persona exprese lo que está viviendo y acepte recibir ayuda.
El acompañamiento del entorno resulta fundamental. Escuchar sin juzgar, evitar minimizar el sufrimiento con frases como "ya va a pasar" o "tenés que ponerle ganas", permanecer cerca de la persona y facilitar el contacto con profesionales son acciones que pueden marcar una diferencia.
Mejor información para una mejor prevención
El informe del SNIC también incorpora avances metodológicos destinados a mejorar la calidad de los registros.
Uno de ellos es el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana (SAT Suicidios), que recopila información detallada sobre cada caso mediante microdatos, permitiendo un análisis más preciso que el utilizado anteriormente.
Además, durante 2025 se firmó un convenio entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud para cruzar la información del SNIC con las estadísticas vitales elaboradas por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). El objetivo es detectar posibles subregistros y contar con datos más completos para diseñar estrategias de prevención.