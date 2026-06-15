Salud mental y prevención

Suicidio: por qué una llamada, una conversación o un simple “¿cómo estás?” pueden marcar la diferencia

El entorno cumple un papel clave en la prevención del suicidio. Estar atentos a cambios de comportamiento, escuchar sin juzgar y acompañar a quienes atraviesan momentos de sufrimiento puede convertirse en una herramienta fundamental para salvar vidas.