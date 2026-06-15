Una llamada telefónica, un mensaje inesperado o una pregunta tan sencilla como "¿cómo estás?" pueden convertirse en el primer paso para que una persona que atraviesa un momento difícil encuentre apoyo.
Suicidio: por qué una llamada, una conversación o un simple “¿cómo estás?” pueden marcar la diferencia
El entorno cumple un papel clave en la prevención del suicidio. Estar atentos a cambios de comportamiento, escuchar sin juzgar y acompañar a quienes atraviesan momentos de sufrimiento puede convertirse en una herramienta fundamental para salvar vidas.
Aunque el suicidio es un fenómeno complejo y multicausal, especialistas en salud mental destacan que la comunidad tiene un papel fundamental en la prevención, no solo identificando señales de alarma, sino también construyendo entornos donde hablar del sufrimiento emocional no sea motivo de vergüenza.
La prevención no depende únicamente de los profesionales de la salud. También involucra a familiares, amigos, docentes, compañeros de trabajo, vecinos, clubes, escuelas y medios de comunicación.
En todos esos espacios pueden generarse oportunidades para escuchar, acompañar y facilitar el acceso a ayuda especializada.
Romper los mitos
Durante años, hablar de suicidio fue considerado un tema tabú. Sin embargo, los especialistas sostienen que el silencio no ayuda.
Por el contrario, promover conversaciones responsables sobre salud mental permite derribar prejuicios y favorecer que quienes están atravesando situaciones difíciles se animen a pedir ayuda.
Uno de los mitos más extendidos es creer que quienes expresan sufrimiento emocional solo buscan llamar la atención. La evidencia muestra que muchas personas manifiestan de diferentes maneras que están atravesando una crisis.
Algunas lo hacen de forma explícita; otras, a través de cambios de conducta, aislamiento, pérdida de interés por actividades cotidianas o expresiones de desesperanza.
Los especialistas remarcan que estas señales deben ser tomadas en serio. Escuchar frases como “no puedo más”, “nadie me necesita”, “sería mejor desaparecer” o expresiones similares no significa necesariamente que la persona haya tomado una decisión definitiva, pero sí puede indicar que está atravesando una situación de sufrimiento que requiere atención y acompañamiento.
También insisten en evitar las explicaciones simplistas. El suicidio no responde a una única causa ni puede atribuirse a un solo acontecimiento.
Factores vinculados a la salud mental, experiencias traumáticas, enfermedades, pérdidas significativas, situaciones de violencia, dificultades económicas, consumo problemático de sustancias y otras circunstancias pueden interactuar de formas complejas.
Por eso, minimizar el problema con frases como “ya se le va a pasar”, “hay gente que está peor” o “no es para tanto” suele ser contraproducente. Lo que para una persona puede parecer una dificultad menor, para otra puede representar una situación abrumadora y difícil de afrontar.
En una reciente capacitación sobre comunicación y prevención del suicidio realizada en Santa Fe, especialistas advirtieron sobre el riesgo de reducir estos procesos a una explicación única.
Señalaron que frases como "se suicidó porque se peleó con su pareja" o "lo hizo por un problema puntual" no reflejan la complejidad de estas situaciones y pueden contribuir a una mirada simplificada de una problemática que involucra múltiples factores.
Por ese motivo, recomiendan evitar las banalizaciones y comprender que detrás de cada situación existen trayectorias personales, contextos y vulnerabilidades que requieren una mirada más amplia.
Escuchar, acompañar y pedir ayuda
La prevención no comienza únicamente cuando aparece una crisis. También se construye todos los días mediante acciones que fortalecen los vínculos, promueven la salud mental y reducen el estigma asociado a pedir ayuda.
Los especialistas sostienen que muchas personas siguen sintiendo temor a ser juzgadas si hablan de sus problemas emocionales. Por eso, consideran fundamental generar espacios donde expresar malestar sea algo aceptado y comprendido.
En la capacitación realizada en la provincia, profesionales de la salud mental destacaron que hablar abiertamente sobre estas problemáticas ayuda a desestigmatizar la consulta psicológica y psiquiátrica, especialmente entre adolescentes y jóvenes, quienes suelen manifestar con mayor naturalidad sus dificultades emocionales y demandan espacios de escucha genuina.
En este contexto, pequeñas acciones pueden tener un impacto significativo. Llamar a alguien que hace tiempo no vemos, enviar un mensaje, invitarlo a compartir una actividad o simplemente ofrecer tiempo para escuchar son formas concretas de acompañamiento.
Otro mito frecuente sostiene que preguntar sobre pensamientos suicidas puede inducir a una persona a actuar. Las investigaciones internacionales muestran que ocurre lo contrario: conversar sobre el tema de manera respetuosa y sin juicios puede facilitar que quien está sufriendo exprese lo que siente y busque ayuda.
Los especialistas recuerdan además que muchas personas que atraviesan una crisis no necesariamente desean morir, sino poner fin a un sufrimiento que sienten insoportable. En esos casos, la intervención oportuna, el acompañamiento y el acceso a recursos de salud pueden marcar una diferencia decisiva.
Otra creencia errónea es pensar que quien tuvo pensamientos suicidas los tendrá para siempre. En realidad, el riesgo agudo suele ser transitorio y muchas personas logran superar esos momentos críticos con tratamiento, acompañamiento y recursos adecuados.
Las campañas internacionales destacan además la importancia de difundir historias de recuperación y resiliencia. Este enfoque, conocido como "Efecto Papageno", busca mostrar que existen alternativas frente a las crisis y que muchas personas lograron superar momentos de profundo sufrimiento gracias al apoyo profesional, familiar y comunitario.
Por esa razón, la prevención también implica construir entornos donde hablar de salud mental no sea motivo de vergüenza, donde pedir ayuda sea visto como un acto de fortaleza y donde las redes de apoyo estén disponibles para quienes atraviesan situaciones difíciles.