Prestaciones para personas con discapacidad: cuánto aumentaron los aranceles en julio y qué deben saber las familias

Cómo funciona esta actualización es importante porque permite verificar que los valores aplicados

La norma señala que esta actualización se realiza sobre la base de la variación del IPC de junio de 2026

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