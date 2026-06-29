Entrevista

“De los logros a las acciones”: el desafío en discapacidad a 20 años de la convención

Gabriela Bruno estuvo en Nueva York, durante junio, para participar en la 19° Conferencia mundial, de la que el gobierno nacional estuvo ausente. Cómo superar el diagnóstico y exigir el cumplimiento de los compromisos. Financiamiento público y privado, y co-gestión para participar en la toma de decisiones.