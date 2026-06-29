Entre el 8 y el 11 de junio Gabriela Bruno estuvo en Nueva York, donde se desarrolló la 19° Conferencia de los Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (COSP19).
“De los logros a las acciones”: el desafío en discapacidad a 20 años de la convención
Gabriela Bruno estuvo en Nueva York, durante junio, para participar en la 19° Conferencia mundial, de la que el gobierno nacional estuvo ausente. Cómo superar el diagnóstico y exigir el cumplimiento de los compromisos. Financiamiento público y privado, y co-gestión para participar en la toma de decisiones.
Referente del tema en la provincia de Santa Fe y el país, Bruno participó de la actividad que se desarrolló en la sede de Naciones Unidas en un año clave: en diciembre se cumplen 20 años de la Convención a la que adhirió también la Argentina (que no envió representantes oficiales a la reunión del país del norte), donde sigue sin aplicación la ley de Emergencia votada en el Congreso en 2025, vetada por el Ejecutivo, ratificada por las dos cámaras y promulgada pero sin asignación presupuestaria.
Además de las sesiones plenarias oficiales, la agenda incluyó el Foro de la Sociedad Civil, donde expuso Bruno, más precisamente en “Sociedades resilientes: reforzar los sistemas de atención y apoyo para garantizar el empoderamiento, la autonomía y la independencia de todas las personas con discapacidad”.
Allí dejó toda una lista de definiciones. “Vengo a plantear que necesitamos discutir la redistribución de recursos y de poder”, dijo entonces. Y avanzó: “Hablar sobre cuidados y apoyo implica cuestionar una historia en la que se confundió cuidado con control, protección con restricción y apoyo con sustitución”.
El balance de su experiencia
- ¿Conocen en otros países la situación de la Argentina en materia de discapacidad?
- La conocen casi todos los países. El Comité manda recomendaciones al país y sabe que la Argentina las incumple. Las últimas observaciones estuvieron muy ligadas a salud mental.
- ¿Cómo fue tu experiencia en el foro?
- Por un lado me encontré con personas discapacitadas y militantes con quienes había coincidido en Berlín y en México. Fue un gran impulso para abordar, también con referentes de Chile, Perú, Colombia, Brasil, Costa Rica, el tema de mujeres y discapacidad en el acceso a salud sexual y reproductiva, y en todo lo que falta.
Además de la actividad oficial, hubo eventos paralelos. Uno de los más importantes fue el organizado por la Comunidad Española que tiene el Programa Iberoamericano de Discapacidad y viene financiando muchas actividades.
Todo esto ocurre en un momento en que se habla de los avances logrados en relación a las mujeres, pero parece que cuando se habla de mujeres con discapacidad ocurre todo lo contrario.
Otro evento paralelo se hizo justo al cierre de la actividad y fue un impulso para sostener los reclamos. Con la denominación “Grito Latino”, el evento fue organizado por CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, junto a referentes de la región que reivindicaron y recuperaron el trabajo de quienes elaboraron la Convención hace 20 años.
América Latina tuvo un lugar preponderante en ese momento y hay cuestiones que marcaron un antes y un después: tener una convención no es lo mismo que no tenerla. Y hay un marco normativo que existe en los países que adhirieron a ese documento.
- ¿A qué conclusiones arribaron?
- Hay que salir del diagnóstico y exigir el cumplimiento de los compromisos con mayor convicción. Más allá del compromiso que asumieron los Estados, vuelve a quedar en nosotros la decisión de retomar el legado de quienes tuvieron la lucidez de elaborar la convención.
El reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad (art. 12) fue un punto de inflexión 20 años atrás.
- En las nuevas generaciones de personas con discapacidad, ¿existe esta misma voluntad de actuar?
- Ocurre lo mismo que en otros colectivos: hay personas que nacieron con derechos y creen que la vida siempre fue así. Aquí hago un paréntesis: me quedé sorprendida por el nivel de accesibilidad en Nueva York, donde parece explícito que te están esperando, y recordé que en Japón (donde estuvo en 2024) nos mostraron videos de las grandes manifestaciones que se hicieron en reclamo por un transporte accesible. Era la lucha de las personas con discapacidad que habían ido a Estados Unidos, vieron cómo se trabajaba allá y querían lo mismo para ellos.
Me impresionó el nivel de accesibilidad en Japón, pero no nació de una gestión gubernamental que lo priorizó, sino del movimiento de personas con discapacidad.
Todo esto va de la mano de que cuesta entender que una persona tiene derecho a pelear por sus derechos.
En el último día en Nueva York el eje fue participación política de personas con discapacidad (art. 29 de la Convención). Pero para poder participar, primero es necesario contar con información accesible, y creer que nos merecemos estar en ese lugar porque tenemos el mismo derecho que cualquier otra persona a tener un cargo electivo.
- ¿Qué permiten estos encuentros fuera del país?
- Quienes llegamos a esos espacios lo hacemos convencidos de la militancia y la necesidad de pensar en forma colectiva. Una de las cuestiones que se plantea es buscar recursos porque se necesitan financiadores: sin inversión en derechos (tanto del sector público como del privado) no hay posibilidades.
La otra gran deuda es el acceso al trabajo: si no nos reconocen como sujetos trabajadores es muy difícil que podamos llegar a la autonomía. Si alguien con discapacidad depende de que la persona con la que vive le dé de comer, es muy difícil que se rebele. Entonces, qué se va a rebelar con los gobiernos que no cumplen con sus compromisos.
Esta vez fuimos tres mujeres, incluidas referentes de Carlos Paz y de Jujuy. Es muy notoria la presencia de mujeres por sobre los varones con discapacidad en estos eventos; se nota un ejercicio de lucha diferente. Pudimos aprender del feminismo esa persistencia de la organización y de darle la mano a otra para que siga.
- ¿Qué pasa cuando volvés a la Argentina y te encontrás con un panorama en que hay instituciones que tuvieron que cerrar o que planean hacerlo por falta de recursos, una ley que no se cumple?
- La situación no cambió desde el momento en que me fui pero volví más convencida de que no queda otra que buscar nuevas formas de resistencia y acción. Este gobierno nacional nos va aplastando y si seguimos ahí, lo único que hacemos es sobrevivir.
Hay que pensar en los logros porque la Ley de Emergencia la sacamos y al veto lo removimos. No hay que perder esa estrategia de presión más allá del avasallamiento y los recortes.