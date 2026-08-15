La decisión de tener hijos no depende de un único factor. Puede estar atravesada por el deseo personal, la situación económica, el trabajo, la vivienda, la relación de pareja, los proyectos profesionales y hasta por las expectativas que cada persona tiene sobre su futuro.
Por qué cada vez más personas postergan tener hijos: qué revela una encuesta en Argentina
El cuestionario indaga sobre proyectos personales, situación económica, vivienda, trabajo, vínculos de pareja, fertilidad, cuidados y percepciones sobre la maternidad y la paternidad.
Para conocer mejor ese entramado, UNFPA y VOICES! desarrollaron una encuesta sobre las intenciones reproductivas en Argentina, con el objetivo de reunir información demográfica que permita comprender por qué algunas personas tienen menos hijos de los que habían imaginado.
Por qué otras deciden no tenerlos y qué condiciones consideran necesarias para avanzar con un proyecto familiar.
El estudio se presenta bajo el título “Deseos reproductivos en la encrucijada: motivaciones y barreras para decidir en contextos de baja natalidad” y aborda una cuestión que excede la decisión individual.
La encuesta busca generar información que pueda servir para orientar acciones y contribuir al diseño de políticas públicas vinculadas con población y condiciones de vida.
El cuestionario está dirigido a personas de entre 18 y 70 años y contempla distintas dimensiones de la vida cotidiana.
Entre ellas aparecen la composición de los hogares, la cantidad de hijos, los deseos de maternidad o paternidad, las expectativas para los próximos años, la situación laboral y económica y las experiencias vinculadas con la fertilidad.
Tener hijos aparece ligado al proyecto de vida, el trabajo y la estabilidad económica
Uno de los ejes centrales de la encuesta de UNFPA-VOICES! es conocer qué cosas las personas consideran importantes antes de tener hijos.
El cuestionario pregunta, por ejemplo, qué objetivos quisieran alcanzar previamente y permite identificar aspectos como terminar una carrera o los estudios, conseguir un trabajo estable, contar con seguridad económica, tener una vivienda propia, viajar, gozar de buena salud o consolidar una pareja.
La carrera profesional también aparece como una dimensión relevante
El relevamiento explora si las personas consideran necesario alcanzar determinados objetivos laborales o educativos antes de formar una familia y hasta qué punto perciben que la maternidad o la paternidad pueden entrar en tensión con el desarrollo profesional.
En particular, el cuestionario plantea preguntas sobre la posibilidad de compatibilizar la crianza con un empleo remunerado y sobre el reparto de las tareas domésticas y de cuidado dentro de la pareja. También indaga sobre la idea de que las mujeres deban priorizar la familia por encima de su carrera profesional.
La dimensión económica ocupa otro lugar importante. Entre los motivos que pueden explicar que una persona termine teniendo menos hijos de los que originalmente deseaba aparecen las limitaciones financieras, el desempleo o la inseguridad laboral y las dificultades relacionadas con la vivienda.
El cuestionario también contempla la percepción de que criar a un hijo requiere un costo económico elevado.
La vivienda es abordada desde distintas perspectivas: desde la falta de espacio hasta los precios de compra o alquiler.
También se consulta si la posibilidad de ofrecer un determinado bienestar económico o una vivienda considerada adecuada influye en la decisión de tener hijos.
De esta manera, la encuesta no busca solamente saber cuántos hijos quiere tener una persona. Intenta reconstruir qué condiciones hacen posible o dificultan concretar ese deseo.
El cuestionario también pregunta qué ocurre cuando una persona quiere tener hijos pero finalmente tiene menos de los que había proyectado.
Entre las posibles razones aparecen, además de las cuestiones económicas y habitacionales, la falta de una pareja adecuada, las diferencias dentro de la pareja, la escasa participación del otro integrante en las tareas del hogar y del cuidado y la falta de opciones suficientes o de calidad para cuidar a los hijos.
La conciliación entre familia y trabajo vuelve a aparecer como una cuestión central. El relevamiento contempla específicamente la percepción de que criar a un hijo puede resultar difícil de compatibilizar con un empleo remunerado y pregunta por la preocupación ante una distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado.
Fertilidad, salud mental y nuevas formas de familia: qué busca conocer la encuesta
Otro de los aspectos que aborda el estudio es la fertilidad. El cuestionario pregunta si las personas alguna vez intentaron tener un hijo durante al menos 12 meses sin conseguirlo y si realizaron o realizan tratamientos para concebir.
También contempla diferentes tipos de tratamientos de fertilidad y pregunta si alguna persona deseó acceder a ellos pero no pudo hacerlo.
La salud también forma parte de las preguntas. Entre las posibles barreras para concretar los deseos reproductivos aparecen la mala salud general, las enfermedades crónicas, las dificultades relacionadas con embarazos o partos y los problemas vinculados con la salud mental o la estabilidad emocional.
El relevamiento incorpora además la edad como un posible factor. El cuestionario contempla específicamente la situación de quienes tuvieron su primer hijo a una edad avanzada y evalúa si ese momento de la vida puede limitar posteriormente la posibilidad de alcanzar el tamaño de familia que habían imaginado.
La encuesta también pregunta por la intención de tener un hijo o un hijo más durante los próximos tres años. Las opciones permiten diferenciar entre quienes tienen una decisión definida y quienes todavía no están seguros o consideran diferentes posibilidades.
Pero el estudio no se limita a quienes quieren tener hijos. También busca conocer por qué algunas personas deciden no tenerlos.
Entre las razones que aparecen en el cuestionario figuran el deseo de concentrarse en otros objetivos de vida, considerar que la crianza requiere demasiado tiempo y energía, las preocupaciones relacionadas con el embarazo y el parto, el temor a que un hijo tenga una enfermedad o discapacidad y la percepción de que criar es demasiado caro.
También se incluyen preocupaciones vinculadas con el contexto en el que crecerían los hijos. La encuesta pregunta por el temor a exponerlos a situaciones como guerras, pandemias, delincuencia, cambio climático o degradación ambiental.
Otro de los temas que busca explorar es la transformación de los modelos familiares. El cuestionario contempla la posibilidad de que una persona tenga hijos sin una pareja estable y consulta sobre las percepciones acerca de diferentes formas de organización familiar.
También pregunta por la convivencia sin matrimonio, el divorcio en parejas con hijos y la aceptación de que personas del mismo sexo puedan tener o adoptar hijos. El objetivo es conocer cómo se relacionan los deseos reproductivos con las distintas formas de construir una familia.
Los cuidados ocupan un capítulo específico. El relevamiento pregunta quién se encarga de tareas como bañar y vestir a los hijos, llevarlos a la escuela, acompañarlos al médico, ayudarlos con las tareas, cocinar, acostarlos o trasladarlos a actividades extracurriculares.
También analiza quién realiza las principales tareas domésticas y quién se ocupa del cuidado de adultos mayores.
El cuestionario, además, establece que las respuestas son confidenciales y que no se solicitan datos destinados a identificar personalmente a quienes participan. La duración estimada es de unos 15 minutos.
Así, el estudio de UNFPA y VOICES! propone mirar las decisiones sobre maternidad y paternidad desde una perspectiva amplia.
No se trata solamente de preguntar cuántos hijos quiere tener una persona, sino de conocer qué condiciones necesita para concretar ese proyecto, cuáles son los obstáculos que encuentra y cómo cambiaron las expectativas sobre familia, trabajo, pareja y cuidado.
En un contexto de baja natalidad, conocer esas respuestas puede aportar elementos para discutir un tema que suele reducirse a las cifras de nacimientos.
Detrás de cada decisión reproductiva hay proyectos personales, condiciones materiales y vínculos que pueden facilitarla o postergarla.