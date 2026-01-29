Proyectan una caída del 27 % en la matrícula de primaria del país y un escenario similar en Santa Fe
Un informe de Argentinos por la Educación dice que las mayores caídas en término absolutos se darán en Buenos Aires, CABA y, en tercer lugar, Santa Fe. Consultado el ministro Goity dijo que el desafío es reorganizar el sistema pero confirmó que no habrá ajustes en cargos docentes.
Si las tendencias actuales se mantienen, para 2030 los docentes tendrán 12 alumnos (en 2023 el ratio era de 16), dice el informe. Crédito: Flavio Raina
La matrícula del nivel primario en Argentina experimentará una caída del 27% hacia 2030, lo que representa unos 1,2 millones de estudiantes menos en comparación con 2023. El fenómeno, asociado a la transición demográfica y a la sostenida baja de la tasa de natalidad, plantea un desafío central para el sistema educativo: cómo reorganizar recursos, infraestructura y cargos docentes sin resignar calidad ni derechos.
Las proyecciones surgen del informe "Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado", elaborado por Argentinos por la Educación, a partir de datos oficiales de matrícula (toma solo de 1º a 6º grado), secciones y cargos docentes, combinados con proyecciones demográficas de la Dirección Nacional de Población. El trabajo analiza el impacto que tendrá la reducción de alumnos en la organización escolar.
La caída de la matrícula no será homogénea en todo el país. En "términos absolutos", la provincia de Buenos Aires encabezará la reducción, con más de 510 mil alumnos menos (-30,5%), seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-34,0%) ySanta Fe, donde se proyecta una baja de 87.770 estudiantes (-24,5%).
En cambio, las menores "reducciones relativas" se proyectan en Santiago del Estero (-19,4%) con 18.923 alumnos menos, Misiones (-20,3%) con 29.293 menos; y Corrientes (-21,1%) con una reducción de 22.139 alumnos. "Estas provincias muestran una contracción más moderada, en términos porcentuales, respecto del promedio nacional", señala el informe.
Actualmente, el promedio nacional es de 16 alumnos por docente en el nivel primario. Si se mantienen las tendencias actuales, para 2030 ese ratio podría descender a 12 estudiantes por cargo docente, con fuertes diferencias entre jurisdicciones. También se prevé una disminución marcada de las aulas numerosas y un crecimiento significativo de secciones pequeñas, con menos de 20 alumnos.
Fuente: Informe Argentinos por la Educación
La mirada de Educación en Santa Fe
Al ser consultado por El Litoral -en una entrevista previa a la publicación de este informe-, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, confirmó que la baja de la matrícula es un proceso que ya se verifica en la provincia y que presenta una tendencia sostenida.
"La caída de la matrícula es sistemática y consistente", señaló el funcionario, y explicó que el impacto no es igual en todos los niveles. "En el nivel inicial se va absorbiendo con la universalización de la sala de 3 años, pero en primaria ya se está notando", advirtió.
Goity aclaró que el fenómeno no afecta de la misma manera a todo el territorio provincial. "No todas las zonas impactan de igual forma. Hay lugares que están creciendo demográficamente, pero cuando uno hace el balance final, hay más decrecimiento que crecimiento de la población", sostuvo.
Frente a este escenario, el ministro remarcó que el desafío no pasa por achicar el sistema educativo, sino por mejorar su funcionamiento con los recursos existentes. "Es un desafío que tenemos como sistema, pero no para ajustar. Con los mismos recursos, sin achicarlo, tenemos que mejorar la calidad educativa", afirmó.
En ese sentido, señaló que la reducción de alumnos puede abrir oportunidades para fortalecer las trayectorias escolares. "Se pueden generar cursos más pequeños, otros mecanismos de apoyo y un mejor uso de todos los recursos que tenemos para potenciar el sistema", explicó.
Consultado sobre si la baja de la matrícula puede implicar una reducción del plantel docente, Goity respondió: "Tener menos alumnos no significa achicar el sistema ni que tengamos que tener menos docentes o que puedan perder su trabajo. De ninguna manera estamos pensando que la baja de las matrículas tenga que impactar en una menor cantidad de docentes".
Si bien reconoció que a largo plazo -"de aquí a 10 años"- habrá que analizar la incorporación de nuevos cargos, aclaró que la política educativa provincial no apunta a recortes. "No es nuestra intención achicar. Nunca lo fue. Lo que queremos es que el sistema funcione mejor, que esté más ordenado y que sea más justo", afirmó, y agregó que este enfoque ya está siendo conversado con el gobernador. "Este es un interesante debate que viene en educación", agregó.
Fuente: Informe Argentinos por la Educación
Oportunidades
Desde Argentinos por la Educación, el economista Martín De Simone advirtió que la caída de la natalidad puede convertirse en una oportunidad para mejorar los aprendizajes. "Sin aumentar el gasto total, es posible destinar más recursos por estudiante. El riesgo es que la inercia institucional haga que esta ventana se desperdicie", sostuvo.
El informe estima que, si se mantuvieran constantes los ratios actuales, para 2030 habría que reorganizar más de 50 mil secciones y reasignar más de 71 mil cargos docentes a nivel nacional, lo que equivale a un volumen significativo de recursos que podría reorientarse a políticas pedagógicas basadas en evidencia.
Frente a este escenario, los autores proponen una serie de estrategias para aprovechar los recursos disponibles de manera más eficiente y basada en evidencia. Entre las alternativas, destacan la reorganización de secciones con baja matrícula, la reasignación del plantel docente hacia tutorías o programas que adapten la enseñanza al nivel de aprendizaje, la extensión de la jornada escolar y el fortalecimiento de programas de apoyo no académicos.
Otra alternativa que plantea el informe es reorientar parte de los recursos, de manera planificada y respetando los derechos adquiridos, hacia materiales y recursos pedagógicos, infraestructura o evaluación y acompañamiento docente. Los autores resaltan que la transición demográfica en curso exige una planificación de mediano plazo, con mecanismos de diálogo entre los distintos actores del sistema educativo.