Para 2030

Proyectan una caída del 27 % en la matrícula de primaria del país y un escenario similar en Santa Fe

Un informe de Argentinos por la Educación dice que las mayores caídas en término absolutos se darán en Buenos Aires, CABA y, en tercer lugar, Santa Fe. Consultado el ministro Goity dijo que el desafío es reorganizar el sistema pero confirmó que no habrá ajustes en cargos docentes.