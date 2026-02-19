Una evaluación de las recientes estadísticas vitales publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación confirma “una nueva caída en la cantidad de nacimientos e incrementos en las defunciones durante el año 2024, hecho que revela una reconfiguración significativa en la dinámica poblacional de la Argentina”.
Así lo analiza Gustavo Peretti, profesor titular de Geografía Argentina, a cargo del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL.
En 2024 se produjeron en Argentina 413.135 nacimientos (47.767 menos que en 2023) y 376.405 defunciones, con un incremento de 22.977 en comparación con las producidas en el año anterior.
Por otra parte, los matrimonios registraron un descenso de 9.512 casos en 2024, lo que reafirma la caída en la celebración de estas uniones.
Mientras que el crecimiento vegetativo o natural, es decir la diferencia entre quienes nacen y fallecen, fue en el 2023 de 107.474, el mismo se redujo en el 2024 a sólo 36.730.
“Dicho indicador cobra aún mayor notoriedad al compararlo con los registros de diez años atrás”, evalúa Peretti, “ya que en el 2014 el aporte vegetativo fue de 451.473, lo que evidencia un descenso importante en la última década, consolidando una tendencia de desaceleración poblacional con profundas implicancias sociales y económicas”.
El cambio de hábitos sociales también se refleja en las estadísticas civiles: “Los matrimonios sufrieron una caída del 7,2%, pasando de más de 130.000 uniones en 2023 a 122.798 en 2024”.
En este punto, vale una distinción: “En todas las provincias se dio una disminución en los matrimonios, con excepción de Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santiago del Estero.
Demografía: ¿La Argentina va hacia un “crecimiento cero”?
Los cambios en las provincias
De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud que analiza Peretti, la tasa de natalidad pasa de un valor de 9,9 en el 2023 a descender a 8,9 en el 2024: “Es decir, cada mil personas se produjeron casi nueve nacimientos, uno menos que en el 2023”.
Si bien en todas las provincias, con excepción de Santa Cruz, se produjo un descenso de la tasa de natalidad, la misma presenta cifras diferentes en las distintas provincias.
De esta manera, “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego son las jurisdicciones que muestran los valores más bajos (6,9). Por el contrario, Chaco y Misiones casi duplican dicha cifra con valores de 11,9 y 12,3 respectivamente”.
Otras provincias que superan los dos dígitos en la tasa de natalidad son: San Juan (10,3), Corrientes (10,5), Formosa (10,7) y Santiago del Estero (10,8). Es decir, los valores más elevados se dan mayoritariamente en el nordeste del país.
En cuanto a la mortalidad se produce un incremento entre 2023 y 2024, al pasar de una tasa de 7,6 a 8,1. “El aumento responde al propio envejecimiento de la población”.
En todas las provincias se observa un descenso, siendo el valor más elevado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el más bajo en Tierra del Fuego con cifras de 9,7 y de 4 respectivamente.
“Cabe aclarar que la población que supera los 65 años representa en el total en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 17,7 % y en Tierra del Fuego solo un 6,6%, situación que abona a la idea de que el comportamiento diferencial de la mortalidad general responde mayormente a un sesgo demográfico dado por una presencia dispar de los adultos mayores en la estructura demográfica”, dijo el experto.
Mortalidad infantil
A diferencia de la mortalidad general, “la mortalidad infantil es un indicador sensible que suele reflejar las condiciones socioeconómicas y el acceso al sistema de salud. En el último año, esta cifra subió de 8 a 8,5 por cada mil nacidos vivos”.
Sin embargo, este aumento no afectó a todos por igual. El mapa de salud infantil es hoy “un mosaico de contrastes”: mientras 9 provincias lograron mejorar sus indicadores y reducir la mortalidad (entre ellas, Santa Fe) otras 15 registraron incrementos, “lo que plantea un desafío urgente para las políticas públicas de salud territorial”.
El “invierno demográfico”
Del análisis de los valores de natalidad y de mortalidad se puede afirmar que Argentina está ingresando en un “invierno demográfico”. “Este término refiere a una situación de declive poblacional caracterizada por una caída sostenida de la natalidad y un envejecimiento progresivo de los habitantes”.
La población de adultos mayores crece de manera dispar en el país.
Hasta el año 2023 sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentaba un crecimiento vegetativo negativo. Es decir, las muertes superan a las defunciones. En el año 2024, también la provincia de Buenos Aires adoptó dicho comportamiento.
Las provincias de la región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) muestran un crecimiento vegetativo positivo muy bajo siendo inferior a 1, “situación que anticipa un escenario a corto plazo donde también las defunciones superen a los nacimientos”.
El crecimiento vegetativo más elevado se observa en provincias del Nordeste, como son los casos de Formosa y de Misiones con valores de 4,1 y de 5,5 respectivamente.
En Santa Fe
En cuanto a los hechos vitales en el territorio provincial “los valores se presentan muy cercanos a la media nacional. Las tasas de natalidad y de mortalidad son sensiblemente superiores: 9.2 y 8,8 por mil”, explica Peretti.
Los datos revelan que “en el año 2024 se produjeron 33.713 nacimientos, 3.922 menos que los acaecidos en 2023. En cuanto a las defunciones en 2024 acontecieron 32.330 decesos, 1921 más que los registrados en 2023”.
En síntesis, “mientras que en el año 2023 la diferencia numérica entre los nacimientos y las defunciones fue de 7.226, la misma se reduce significativamente a solo 1.383 en 2024”.
Este fenómeno indica que la población santafesina está muy cerca de una etapa de estancamiento natural.
Sin embargo, a pesar del complejo panorama general, Santa Fe presenta un indicador alentador en términos de salud pública. “Mientras que la mortalidad infantil mostró un incremento a nivel nacional, la provincia logró revertir la tendencia. La tasa descendió de 8,4 a 8,2 por cada mil nacidos vivos”.
Santa Fe logró mejorar los datos de mortalidad infantil respecto de la tendencia nacional.
Este dato no es menor: “En un contexto de menores nacimientos, mejorar la supervivencia en el primer año de vida es un indicador crítico de la eficacia del sistema de salud provincial”.
En cuanto a los matrimonios “en el año 2023 se registraron 10.113 con una reducción en 2024 a 9.629 uniones (4,8%). Esta tendencia refuerza la idea de una transformación en la estructura familiar y en los proyectos de vida de los santafesinos”.
En conclusión, al analizar los hechos vitales del último año, observamos una tendencia que sitúa a la bota santafesina en un escenario de crecimiento vegetativo casi nulo, siguiendo e incluso profundizando patrones nacionales.
Transición
Consultado por El Litoral, el especialista confirmó que la Argentina aún está transitando un período de “bono demográfico”, que se entiende como un dato positivo en el marco de la actual transición.
Esto es así porque “los adultos (en edad de trabajar) superan a los niños y jóvenes sumados a adultos mayores”.
La "ventaja demográfica se incrementó incluso en el 2022 en comparación con el 2010 al reducirse el peso de quienes tienen menos de 14 años”.
“Cuando se estabilice, seguramente en un portaje bajo, la participación de los niños y jóvenes, y se engrose aún más el grupo de los adultos mayores, el peso de los adultos en la población total comenzará a disminuir”, advirtió.