Alcanza a 5 millones de chicos y chicas

Niñez y adolescencia: alianza entre Unicef y municipios de todo el país; 6 son de Santa Fe

UNICEF trabaja con los gobiernos municipales para que sitúen a la niñez en el centro de sus prioridades y se comprometan a mejorar la vida de las niñas, niños y adolescentes. En la provincia son Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto y Vera.