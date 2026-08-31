Comienzo del día

¿Por qué miramos el celular apenas nos despertamos? Qué efecto tiene este hábito en el cerebro

Revisar mensajes, redes sociales o noticias apenas abrimos los ojos se convirtió en una rutina para millones de personas. Aunque parece un gesto inofensivo, hacerlo todos los días puede influir en la atención, el estrés y la forma en que comenzamos la jornada.