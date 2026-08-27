Las estafas digitales dejaron de ser un problema asociado únicamente a personas con poca experiencia con la tecnología.
¿Por qué seguimos cayendo en estafas digitales si ya conocemos las trampas más comunes?
WhatsApp, llamadas telefónicas, falsas inversiones, cuentas bancarias y códigos QR son algunas de las herramientas utilizadas por los delincuentes para engañar a sus víctimas.
Hoy pueden afectar a usuarios que conocen las recomendaciones básicas de seguridad, saben que no deben compartir contraseñas y hasta reconocen algunas de las maniobras más frecuentes. Entonces, ¿por qué siguen funcionando?
La respuesta está, en buena medida, en que los engaños no buscan solamente aprovechar una falla tecnológica. Buscan generar una reacción emocional rápida.
Una llamada que anuncia un supuesto problema con una cuenta bancaria, un mensaje de WhatsApp que parece provenir de un familiar, una oportunidad de inversión demasiado atractiva o un código QR que lleva a una página falsa pueden hacer que una persona actúe antes de analizar lo que está sucediendo.
El crecimiento de las operaciones digitales también amplió la cantidad de situaciones cotidianas en las que pueden aparecer estos engaños.
Transferencias, compras, pagos, billeteras virtuales, trámites y comunicaciones laborales forman parte de la vida diaria y ofrecen nuevos escenarios para intentar obtener dinero o información.
WhatsApp, llamadas y códigos QR: cómo construyen una situación creíble
Uno de los recursos más utilizados consiste en hacerse pasar por alguien conocido o por una institución legítima.
En WhatsApp, por ejemplo, una persona puede recibir un mensaje desde un número desconocido que asegura ser un familiar que cambió de teléfono.
Después de establecer una conversación, el supuesto conocido puede pedir dinero con alguna explicación urgente: necesita pagar algo, tuvo un inconveniente o no puede acceder temporalmente a su cuenta.
El problema es que el pedido puede llegar acompañado de datos reales obtenidos previamente de redes sociales.
Una fotografía de perfil, el nombre de un familiar o información sobre el trabajo y las actividades de la víctima pueden hacer que el relato resulte más convincente.
Otra modalidad frecuente consiste en intentar apropiarse de una cuenta mediante un código de verificación. El delincuente puede decir que envió un código por error y pedir que se lo reenvíen. Si la víctima lo entrega, ese código podría permitirle tomar control de la cuenta.
Con las llamadas telefónicas ocurre algo similar. El supuesto operador puede presentarse como empleado de un banco, una compañía de servicios o una entidad conocida.
El objetivo suele ser conseguir datos personales, información bancaria, claves o códigos de seguridad.
Una señal de alerta es la presión para actuar inmediatamente.
Frases como "tenés que hacerlo ahora", "tu cuenta será bloqueada" o "si no confirmás estos datos vas a perder el dinero" buscan reducir el tiempo que la persona tiene para pensar.
Los códigos QR agregaron otra posibilidad. Aunque son una herramienta habitual para realizar pagos o acceder a información, también pueden utilizarse para dirigir al usuario hacia sitios falsos. El peligro no está en el código en sí, sino en no saber con certeza a qué página conduce o qué operación se está autorizando.
Por eso, antes de escanear un QR vinculado con un pago, conviene comprobar quién lo generó, revisar el importe y verificar los datos del destinatario antes de confirmar.
Las falsas inversiones aprovechan el deseo de ganar dinero rápido
Otro de los terrenos donde crecieron los engaños es el de las supuestas oportunidades de inversión.
Las víctimas pueden encontrar anuncios en redes sociales, recibir mensajes privados o ser contactadas por personas que prometen ganancias elevadas en poco tiempo.
En algunos casos, los estafadores utilizan imágenes de personas conocidas, empresas reales o supuestos especialistas para construir una apariencia de legitimidad.
El mecanismo puede comenzar con una inversión relativamente pequeña. La víctima observa en una plataforma que su dinero aparentemente crece y recibe mensajes que muestran supuestas ganancias.
Cuando intenta retirar los fondos, aparecen nuevos requisitos: pagar impuestos, abonar una comisión o depositar una suma adicional para liberar el dinero.
El objetivo es que la persona continúe transfiriendo fondos.
La principal señal de alerta es una promesa difícil de sostener: ganancias muy altas, rápidas y con poco o ningún riesgo. En materia financiera, el rendimiento esperado siempre está relacionado con algún nivel de riesgo.
También es importante desconfiar de quienes garantizan resultados o solicitan transferencias hacia cuentas personales para participar de una inversión.
Antes de entregar dinero, hay que investigar quién ofrece el producto, comprobar que la empresa exista y verificar que esté habilitada para operar cuando corresponda.
¿Por qué una persona puede caer aunque conozca las estafas?
Conocer las modalidades no significa estar completamente protegido.
Una de las claves está en la forma en que se presentan los engaños. En lugar de pedir directamente "dame tu contraseña", el delincuente puede construir una situación que lleve a la víctima a entregarla voluntariamente.
El miedo es uno de los recursos más efectivos. Un supuesto problema bancario puede generar preocupación por perder los ahorros. Una llamada que anuncia una deuda puede provocar temor a una consecuencia inmediata. Un mensaje familiar puede activar el deseo de ayudar.
También funciona la urgencia.
Cuando alguien cree que dispone de pocos minutos para solucionar un problema, tiene menos posibilidades de detenerse, buscar información por otra vía o consultar con otra persona.
A esto se suma la confianza. Si la comunicación utiliza el nombre, el logo y el lenguaje de una empresa conocida, puede parecer legítima incluso cuando no lo es.
Por eso, una de las mejores defensas no consiste únicamente en memorizar todas las estafas existentes. Es adoptar una regla sencilla: cuando un pedido involucra dinero, claves o información sensible, hay que frenar y verificar por un canal independiente.
Si alguien llama supuestamente desde un banco, por ejemplo, no es necesario continuar la conversación. Se puede cortar y comunicarse con la entidad mediante la aplicación oficial, el número que figura en la tarjeta o el sitio web legítimo.
Qué hacer antes de transferir dinero o entregar datos
Hay algunas medidas simples que pueden reducir considerablemente el riesgo:
No compartir códigos de verificación recibidos por SMS, WhatsApp o correo electrónico.
No entregar contraseñas, claves bancarias ni datos de tarjetas por teléfono.
Ante un pedido urgente de un familiar, verificar su identidad mediante una llamada a su número habitual.
No ingresar a la cuenta bancaria desde enlaces enviados por desconocidos.
Revisar cuidadosamente el destinatario y el importe antes de confirmar una transferencia.
Evitar escanear códigos QR cuyo origen no se pueda comprobar.
Desconfiar de inversiones que prometen ganancias extraordinarias sin riesgo.
No instalar aplicaciones indicadas por supuestos operadores de bancos o empresas.
Activar la autenticación de dos factores cuando el servicio la permita.
Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones.
Consultar con alguien de confianza antes de realizar una operación que genere dudas.
La prevención también implica aceptar que nadie está completamente exento de ser engañado. Una persona puede conocer perfectamente las recomendaciones de seguridad y, aun así, tomar una mala decisión en un momento de preocupación, apuro o confianza.
Por eso, frente a un mensaje extraño o una llamada inesperada, la mejor respuesta no es actuar rápido. Es exactamente la contraria: detenerse.
En las estafas digitales, unos minutos de demora pueden ser suficientes para detectar una contradicción, llamar directamente a la entidad involucrada o descubrir que quien está del otro lado no es quien dice ser.
La tecnología cambia y las modalidades de fraude también. Pero la regla fundamental se mantiene: si alguien intenta generar miedo, apuro o presión para conseguir dinero o información, conviene desconfiar y verificar antes de continuar.