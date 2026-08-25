Una tarde al aire libre, una comida en el patio, caminar descalzo por el jardín o simplemente acercarse demasiado a una planta pueden terminar con un pinchazo inesperado.
¿Qué hacer si te pica una abeja o una avispa? Los pasos que pueden aliviar el dolor y cuándo preocuparse
Una picadura puede provocar dolor, ardor, enrojecimiento e hinchazón y, en la mayoría de los casos, mejora con medidas sencillas. Sin embargo, algunas personas pueden desarrollar una reacción alérgica grave. Cómo actuar en los primeros minutos y cuáles son las señales que requieren atención médica.
La primera reacción suele ser la misma: dolor intenso, ardor y la pregunta de qué hacer para que la zona deje de hincharse. Aunque la mayoría de las picaduras de abejas y avispas son leves, no todas las personas reaccionan de la misma manera.
El veneno que estos insectos introducen en la piel puede generar una respuesta localizada, con dolor, enrojecimiento, picazón e inflamación.
En algunas personas, en cambio, puede desencadenar una reacción alérgica grave llamada anafilaxia, que requiere atención de emergencia. Mayo Clinic señala que este tipo de reacción suele comenzar entre los 15 y 60 minutos posteriores a la picadura, aunque los tiempos pueden variar.
Por eso, saber diferenciar una reacción esperable de una situación que necesita atención urgente puede ser clave.
Qué hacer inmediatamente después de una picadura de abeja o avispa
Lo primero es alejarse del lugar donde ocurrió la picadura. Si hay más abejas, avispas u otros insectos volando alrededor, no conviene intentar espantarlos con movimientos bruscos. Mayo Clinic recomienda retirarse de la zona y buscar un espacio cerrado si es posible, especialmente si hay varios insectos cerca.
Después hay que observar la zona afectada.
Existe una diferencia importante entre abejas y avispas: las abejas pueden dejar el aguijón en la piel, mientras que las avispas generalmente no lo hacen. Si el aguijón quedó visible, debe retirarse lo antes posible. Puede hacerse con la uña o con el borde sin filo de un objeto, evitando manipular innecesariamente la zona.
A continuación, los especialistas recomiendan:
Lavar la zona con agua y jabón.
Aplicar frío mediante un paño frío o hielo envuelto en una tela durante unos 10 a 20 minutos.
Si la picadura fue en un brazo o una pierna, mantener la extremidad elevada para ayudar a controlar la inflamación.
Si hay anillos, pulseras u otros objetos ajustados cerca de la zona, retirarlos antes de que aumente la hinchazón.
El frío puede ayudar a reducir el dolor y la inflamación. En una reacción leve, el malestar suele mejorar progresivamente y, en muchos casos, desaparece en pocas horas o en uno o dos días.
¿Hay que poner hielo directamente sobre la piel?
No. Lo recomendable es envolver el hielo o utilizar un paño frío para evitar lesiones por frío. Se puede repetir la aplicación durante el día, respetando períodos de descanso entre una aplicación y otra.
También es importante no rascarse, porque hacerlo puede irritar más la piel y favorecer una infección.
Y hay un remedio casero que conviene evitar: colocar barro sobre la picadura. Además de no ser un tratamiento recomendado, puede introducir microorganismos en la zona. Mayo Clinic también desaconseja aplicar calor.
¿Cuándo una picadura deja de ser normal?
Una de las dudas más frecuentes aparece cuando la hinchazón aumenta durante las horas posteriores. Una reacción local puede empeorar durante el primer día o los dos días siguientes y, en algunas personas, los síntomas pueden durar varios días. Esto no significa automáticamente que exista una alergia grave.
Una reacción más importante puede incluir una zona de inflamación extensa, enrojecimiento y picazón que persisten durante más tiempo.
Pero hay determinados síntomas que no deberían esperar.
Señales de alerta: cuándo pedir ayuda urgente
La anafilaxia es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal. Puede aparecer rápidamente después de una picadura y requiere atención médica de emergencia.
Entre las principales señales de alerta se encuentran:
Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.
Silbidos al respirar.
Hinchazón de labios, cara, lengua o garganta.
Dificultad para tragar.
Sensación de opresión en el pecho.
Urticaria generalizada o picazón intensa en distintas partes del cuerpo.
Mareos, debilidad intensa o desmayo.
Pulso rápido y débil.
Náuseas, vómitos o diarrea.
No hay que esperar a que aparezcan todos los síntomas. Una reacción grave puede comenzar con uno o dos signos y avanzar rápidamente.
Si una persona tiene indicado por su médico un autoinyector de epinefrina para casos de anafilaxia, debe utilizarlo siguiendo las instrucciones que recibió y buscar atención médica de emergencia inmediatamente. La epinefrina es el tratamiento de primera línea para la anafilaxia.
Incluso si los síntomas comienzan a mejorar después de una reacción grave, es necesario recibir evaluación médica, ya que pueden reaparecer y suele requerirse observación durante varias horas.
¿Cuándo consultar al médico aunque no sea una emergencia?
Hay situaciones que justifican una consulta médica aunque no exista dificultad respiratoria.
Por ejemplo, si los síntomas no mejoran después de unos días, si la inflamación continúa aumentando o si aparecen otros síntomas que sugieran una reacción alérgica.
También es importante consultar si hubo múltiples picaduras, especialmente en niños, adultos mayores o personas con enfermedades cardíacas o respiratorias.
Y hay una razón más para hablar con un profesional: si alguna vez una picadura provocó una reacción alérgica importante, conviene realizar una evaluación para determinar si existe alergia al veneno de abejas, avispas u otros insectos. Un especialista puede indicar estudios y, según el caso, tratamientos preventivos como la inmunoterapia.
Abeja o avispa: ¿por qué pican y cómo evitar otra picadura?
Contrariamente a la idea de que estos insectos buscan atacar a las personas, en general las picaduras ocurren como mecanismo de defensa. Las abejas y avispas pueden reaccionar cuando se sienten amenazadas o cuando una persona se acerca demasiado a su nido o colmena.
Por eso, ante la presencia de algunos insectos volando cerca, lo mejor es mantener la calma y alejarse lentamente. Intentar golpearlos o hacer movimientos bruscos puede aumentar el riesgo de una picadura.
También conviene tomar algunas precauciones cuando se realizan actividades al aire libre:
Revisar los alrededores antes de sentarse en el pasto.
Tener cuidado al cortar el césped o podar plantas.
No acercarse a colmenas o nidos.
Evitar manipular un nido por cuenta propia.
Si aparecen muchos insectos, retirarse rápidamente y buscar un lugar cerrado.
Mantener bebidas y alimentos cubiertos cuando se permanece al aire libre.
La prevención cobra todavía más importancia en quienes ya tuvieron una reacción alérgica. Mayo Clinic advierte que quienes tuvieron una reacción grave pueden tener un riesgo elevado de volver a presentar anafilaxia ante una nueva picadura, por lo que deben consultar con un profesional sobre las medidas necesarias para prevenir y tratar futuras reacciones.
La clave está en observar cómo evoluciona la reacción y no subestimar los síntomas que aparecen lejos del lugar donde ocurrió la picadura.