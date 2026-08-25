Primeros auxilios

¿Qué hacer si te pica una abeja o una avispa? Los pasos que pueden aliviar el dolor y cuándo preocuparse

Una picadura puede provocar dolor, ardor, enrojecimiento e hinchazón y, en la mayoría de los casos, mejora con medidas sencillas. Sin embargo, algunas personas pueden desarrollar una reacción alérgica grave. Cómo actuar en los primeros minutos y cuáles son las señales que requieren atención médica.