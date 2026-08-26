¿Pasás muchas horas sentado? Esto es lo que le puede pasar a tu cuerpo y cómo evitarlo

Una de las consecuencias más fáciles de reconocer después de muchas horas sentado es el malestar físico.

La actividad física no necesariamente elimina por completo los efectos de pasar muchas horas sentado.

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