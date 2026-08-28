¿Cada cuánto hay que lavar las toallas y qué puede pasar si se usan durante demasiado tiempo?

Dejarla en un gancho puede hacer que algunas zonas permanezcan húmedas durante muchas horas.

Lavar las toallas de baño y de manos al menos una vez por semana.

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