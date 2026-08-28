Después de una ducha, secarse con una toalla limpia parece el último paso de una rutina de higiene. Sin embargo, ese mismo tejido que ayuda a retirar el agua del cuerpo también puede acumular humedad, restos de piel y microorganismos con cada uso. Por eso, dejarla colgada durante muchos días y volver a utilizarla una y otra vez no es una práctica recomendable.
¿Cada cuánto hay que lavar las toallas y qué puede pasar si se usan durante demasiado tiempo?
Aunque después de una ducha parezcan limpias, las toallas acumulan humedad, células de la piel y microorganismos. Expertos en dermatología recomiendan lavarlas al menos una vez por semana.
La frecuencia exacta depende de cómo se use, cuánto tarda en secarse y de las condiciones del ambiente. Como regla general, especialistas en dermatología de Cleveland Clinic aconsejan lavar las toallas de baño y de manos al menos una vez por semana. Las toallas pequeñas utilizadas para la cara o las llamadas toallitas de lavado requieren cambios más frecuentes.
Esto no significa que una toalla utilizada una sola vez se convierta automáticamente en un riesgo para la salud.
El problema aparece cuando permanece húmeda durante mucho tiempo, no se seca correctamente o se reutiliza durante períodos prolongados. En esas condiciones, el tejido puede convertirse en un ambiente favorable para la supervivencia y multiplicación de distintos microorganismos.
¿Por qué una toalla limpia puede acumular bacterias?
Una de las razones es que una toalla no permanece realmente seca después de utilizarla. Al salir de la ducha, el tejido absorbe una gran cantidad de agua y también entra en contacto con la piel, que naturalmente desprende células y puede dejar restos de productos cosméticos, sudor y otras partículas.
Los microorganismos presentes normalmente en nuestro cuerpo y en el ambiente pueden terminar en la tela. Mientras la toalla consigue secarse por completo, las condiciones son menos favorables para que permanezcan activos.
Pero cuando queda húmeda durante horas, especialmente si está doblada, amontonada o colgada de manera que no permite una buena circulación de aire, el escenario cambia.
Según Cleveland Clinic, cuanto más tiempo permanece húmeda una toalla, más posibilidades existen de que levaduras, bacterias, mohos y otros microorganismos permanezcan vivos y activos.
Algunos pueden contribuir a la aparición o propagación de infecciones cutáneas, como ciertas infecciones por hongos, y también agravar problemas de piel como el eccema o la dermatitis atópica.
Además, una toalla utilizada para secar diferentes partes del cuerpo puede trasladar microorganismos de una zona a otra. Por ese motivo, no es conveniente compartir toallas personales, especialmente cuando una persona está enferma o presenta una infección, heridas, lesiones cutáneas o una alteración de la barrera de la piel.
Otro indicador sencillo es el olor. Si una toalla comienza a tener un olor desagradable incluso poco después de utilizarla, puede ser una señal de que necesita ser lavada. Una toalla que conserva olor después del lavado también merece atención: puede indicar que no está secándose adecuadamente o que existe acumulación de residuos y microorganismos en las fibras.
Cada cuánto conviene lavar las toallas según el uso
No todas las toallas necesitan exactamente la misma frecuencia de lavado.
Toalla de baño: la recomendación general es lavarla al menos una vez por semana, siempre que se seque completamente entre usos. Si permanece húmeda durante mucho tiempo, conviene aumentar la frecuencia.
Toalla de manos: también debería lavarse al menos una vez por semana, aunque puede necesitar cambios más frecuentes cuando es utilizada por muchas personas o cuando permanece constantemente húmeda.
Toalla para la cara o toallita de lavado: requiere mayor frecuencia de recambio. Cleveland Clinic recomienda lavarlas al menos un par de veces por semana.
Toalla del gimnasio: es diferente porque suele entrar en contacto con sudor y puede permanecer húmeda dentro de un bolso durante horas. En ese caso, la recomendación es utilizar una limpia cada día de entrenamiento.
Toallas durante una enfermedad: si una persona está enferma, tiene una herida, una infección de la piel o alguna lesión que afecte la barrera cutánea, es conveniente lavarlas con mayor frecuencia y evitar compartirlas.
También influye el clima. En ambientes con mucha humedad, las toallas tardan más en secarse y por eso pueden requerir lavados más frecuentes. Cleveland Clinic recomienda aumentar la frecuencia hasta dos o tres veces por semana cuando la humedad del hogar dificulta que el tejido se seque por completo.
El error más común: dejar la toalla húmeda en un gancho
La frecuencia del lavado no es el único aspecto importante. También importa cómo se seca la toalla después de cada uso.
Una de las recomendaciones más sencillas es extenderla completamente sobre una barra o un lugar donde pueda circular el aire. Dejarla hecha un bollo, doblada sobre sí misma o en un gancho puede hacer que algunas zonas permanezcan húmedas durante muchas horas.
Una toalla que se seca rápidamente ofrece peores condiciones para la proliferación de microorganismos que una que permanece mojada durante todo el día.
Por eso, después de bañarse conviene extenderla bien y permitir que se seque completamente antes de volver a utilizarla.
La ventilación del baño también puede ayudar. Si el ambiente queda cargado de vapor después de cada ducha, la humedad puede permanecer elevada y dificultar el secado tanto de la toalla como de otras superficies.
¿Hay que lavar una toalla después de cada uso?
En una situación normal, no necesariamente.
Si una persona sana se ducha, utiliza una toalla personal y luego la extiende para que se seque por completo, no existe la necesidad de colocarla en el lavarropas después de cada ducha. La recomendación general de los especialistas es lavarla al menos una vez por semana y aumentar la frecuencia cuando las condiciones lo requieran.
La situación cambia cuando hay sudor abundante, enfermedad, lesiones en la piel, humedad ambiental elevada o cuando la toalla permanece húmeda durante mucho tiempo.
También es importante distinguir entre una toalla utilizada para secar el cuerpo después de una ducha y una que se emplea durante una actividad física. En el gimnasio, por ejemplo, el sudor y el tiempo que la tela puede permanecer húmeda dentro de un bolso justifican utilizar una limpia cada día.
Cómo lavar y cuidar las toallas para que duren más
Para mantenerlas en buenas condiciones, lo principal es respetar las instrucciones de lavado indicadas por el fabricante y asegurarse de que queden completamente secas.
Si una toalla tiene olor persistente, no conviene simplemente agregar grandes cantidades de productos perfumados. Los residuos de detergentes, suavizantes y otros productos pueden acumularse en las fibras y, según Cleveland Clinic, incluso favorecer que el tejido retenga sustancias que dificulten su correcta limpieza.
También es recomendable lavar las toallas nuevas antes de utilizarlas por primera vez. Además de retirar posibles residuos del proceso de fabricación, permite comenzar a utilizarlas con el tejido limpio.
Otro punto importante es no compartir las toallas personales cuando alguien tiene una infección, está enfermo o presenta lesiones en la piel. Los niños también pueden beneficiarse de tener sus propias toallas, especialmente porque suelen presentar mayor contacto con superficies y pueden tener pequeños cortes o irritaciones.
En definitiva, la toalla no necesita ser descartada después de cada ducha, pero tampoco debería permanecer semanas sin lavarse. Una rutina sencilla puede ser suficiente: utilizar una toalla personal, extenderla después de cada uso para que se seque por completo y colocarla en el lavarropas al menos una vez por semana.
Si comienza a oler mal, tarda demasiado en secarse o permanece húmeda durante muchas horas, es una señal para reducir el tiempo entre lavados. Y cuando existen enfermedades, infecciones o problemas en la piel, conviene aumentar todavía más la frecuencia.
La idea no es convertir una tarea cotidiana en una obsesión por la limpieza. Se trata, simplemente, de recordar que una toalla que usamos para secarnos también necesita una rutina de higiene propia.