Cambio de estación

Primavera y alergias: por qué septiembre puede aumentar los estornudos y la congestión

El polen es uno de los principales desencadenantes de las alergias estacionales, pero no todo cuadro respiratorio que aparece en septiembre es una alergia: aprender a distinguirla de un resfrío ayuda a saber cómo actuar y cuándo consultar.