Bienestar

El ejercicio de respiración de 10 minutos que puede ayudarte a dormir mejor

Respirar más lento durante unos minutos antes de acostarse puede ayudar a bajar el nivel de activación del organismo y preparar al cuerpo para el descanso. Qué dice la evidencia científica y cómo incorporar esta sencilla práctica a la rutina nocturna.