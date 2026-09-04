Hay noches en las que el cuerpo está cansado, pero la cabeza parece no recibir el mensaje. Las preocupaciones del día continúan, aparecen pendientes para el día siguiente y, cuando finalmente llega el momento de dormir, cuesta dejar atrás el ritmo de actividad.
El ejercicio de respiración de 10 minutos que puede ayudarte a dormir mejor
Respirar más lento durante unos minutos antes de acostarse puede ayudar a bajar el nivel de activación del organismo y preparar al cuerpo para el descanso. Qué dice la evidencia científica y cómo incorporar esta sencilla práctica a la rutina nocturna.
En ese contexto, existe un hábito sencillo que puede ayudar a generar una transición entre la vigilia y el descanso: dedicar unos 10 minutos a respirar de manera lenta y controlada antes de acostarse.
No se trata de una fórmula mágica ni de una técnica que pueda solucionar por sí sola un problema de insomnio.
Pero la respiración lenta forma parte de distintas estrategias de relajación estudiadas por la ciencia y puede ser una herramienta accesible para disminuir la activación física y mental antes de dormir.
Una revisión sistemática publicada en 2026 analizó nueve investigaciones sobre técnicas de respiración lenta realizadas antes de acostarse, con un total de 457 participantes.
Los resultados mostraron mejoras en la duración y la calidad del sueño cuando estas fueron evaluadas mediante los propios reportes de los participantes. Sin embargo, los estudios que utilizaron métodos objetivos, como la actigrafía o la polisomnografía, todavía presentan resultados inconclusos.
Por qué respirar más lento puede ayudar a relajarse
La respiración está relacionada con el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, que interviene en procesos que el organismo regula de manera automática, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respuesta frente al estrés.
Cuando una persona atraviesa una situación de tensión, es frecuente que aumente su nivel de activación. La respiración puede hacerse más rápida y superficial y el cuerpo permanece preparado para responder. Al contrario, las técnicas de respiración lenta buscan disminuir progresivamente ese ritmo y favorecer un estado de mayor calma.
Una revisión científica que analizó 15 estudios sobre respiración lenta encontró cambios en la actividad del sistema nervioso autónomo y modificaciones asociadas con una mayor sensación de relajación y una reducción de distintos indicadores psicológicos relacionados con la activación.
Esto ayuda a entender por qué una práctica de pocos minutos puede resultar útil al final del día. La idea no es “obligar” al cuerpo a dormirse, sino ofrecerle una señal de que el período de actividad está terminando.
Además, la respiración lenta puede funcionar como una especie de puente entre las actividades cotidianas y el momento de acostarse. En lugar de pasar directamente de trabajar, mirar una serie, responder mensajes o revisar las redes sociales a intentar dormir, esos minutos permiten introducir una pausa.
Cómo hacerlo en 10 minutos
No hace falta utilizar una técnica complicada. Lo importante es encontrar una posición cómoda, reducir las distracciones y respirar de manera tranquila, sin forzar el aire.
Una opción sencilla es la siguiente:
1. Buscá una posición cómoda.
Podés sentarte con la espalda apoyada o acostarte. Aflojá los hombros y dejá las manos relajadas.
2. Cerrá los ojos si te resulta cómodo.
El objetivo es reducir estímulos externos y prestar atención a la respiración.
3. Inspirá lentamente por la nariz.
No hace falta llenar los pulmones al máximo. La respiración debe ser cómoda y sin esfuerzo.
4. Exhalá de manera pausada.
Dejá salir el aire lentamente, sin hacer fuerza. Algunas técnicas utilizan una exhalación algo más prolongada que la inhalación, aunque no es necesario contar segundos de manera estricta.
5. Repetí durante unos minutos.
Una respiración lenta puede significar, en términos generales, reducir la frecuencia respiratoria a menos de 10 respiraciones por minuto. La revisión publicada en 2026 utilizó justamente ese criterio para incluir las técnicas estudiadas.
6. Si aparecen pensamientos, no intentes eliminarlos.
Simplemente volvé a prestar atención al aire que entra y sale.
Una posibilidad práctica es comenzar con cinco minutos y aumentar progresivamente hasta llegar a 10. Si contar la respiración genera más ansiedad que relajación, no es necesario hacerlo. La prioridad es que la práctica resulte cómoda.
No es solamente cuestión de dormir: también puede ayudar frente al estrés
La relación entre respiración y estrés también fue estudiada en investigaciones específicas. Una revisión de 58 estudios sobre prácticas respiratorias para reducir estrés y ansiedad encontró que muchas de las intervenciones analizadas mostraban efectos favorables, aunque los resultados dependían de las características de cada práctica y de la población estudiada.
Los autores señalaron, además, que las intervenciones eficaces tendían a evitar las técnicas basadas exclusivamente en respiraciones rápidas.
Otro estudio clínico realizado durante 12 semanas encontró que la práctica regular de respiración lenta se asoció con una reducción del estrés psicológico en adultos sanos. Esto es importante porque diferencia dos situaciones: una práctica puntual puede favorecer un momento de calma, mientras que sostener el hábito durante semanas puede tener efectos diferentes sobre el estrés.
La evidencia sobre respiración diafragmática también apunta en una dirección similar. Una revisión que reunió estudios sobre esta técnica encontró resultados compatibles con una disminución de indicadores fisiológicos y psicológicos de estrés, aunque sus autores remarcaron que la cantidad y calidad de las investigaciones todavía limitaban las conclusiones definitivas.
Por eso, el objetivo no debería ser pensar que “10 minutos solucionan el insomnio”, sino incorporar una herramienta de bajo costo que puede formar parte de una rutina saludable de descanso.
El secreto está en la constancia
Uno de los errores más frecuentes al probar una técnica de relajación es esperar resultados inmediatos. Si una persona realiza el ejercicio una noche y continúa teniendo dificultades para dormir, eso no significa necesariamente que la práctica no sirva.
En la revisión científica de 2026, varios de los estudios que encontraron mejoras subjetivas del sueño utilizaron intervenciones durante períodos de entre 28 y 30 días. En cambio, los estudios que evaluaron el sueño de manera objetiva incluyeron en algunos casos intervenciones de apenas un día, lo que también puede explicar parte de la incertidumbre existente.
Por eso, una alternativa razonable es convertir esos 10 minutos en una rutina: hacerlo aproximadamente a la misma hora, con el teléfono fuera de la mano y en un ambiente tranquilo.
La respiración también puede combinarse con otras estrategias de relajación. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño incluye la terapia de relajación entre las intervenciones que pueden utilizarse para el insomnio crónico, aunque la recomendación es condicional porque la calidad de la evidencia disponible no es alta.
Esto también marca un límite importante: si los problemas para dormir son frecuentes, persisten durante semanas, afectan el funcionamiento durante el día o se acompañan de síntomas como ronquidos intensos, pausas respiratorias durante el sueño o somnolencia excesiva, no conviene quedarse únicamente con técnicas de relajación.
En esos casos es recomendable consultar con un profesional de la salud para identificar la causa.
Dormir bien no depende de un único hábito. La respiración lenta puede ser una pieza más dentro de una rutina de descanso, especialmente cuando el estrés y la dificultad para “desconectar” aparecen al final del día. Diez minutos pueden no parecer mucho, pero utilizados de manera constante pueden convertirse en una señal cotidiana para que el organismo empiece a bajar el ritmo.