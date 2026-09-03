Esto tiene una explicación sencilla. Desde el punto de vista de la supervivencia, detectar algo potencialmente peligroso siempre fue más urgente que prestar atención a algo que no representaba una amenaza.
Doomscrolling: por qué no podemos dejar de mirar malas noticias y qué efecto tiene en el cerebro
La psicología explica por qué el cerebro presta especial atención a la información negativa y cómo el consumo compulsivo puede afectar el estado de ánimo, la ansiedad y la capacidad de desconectarse.
Hay un momento que se volvió habitual para muchas personas: aparece una noticia preocupante, se lee, después llega otra, luego un video, un comentario y finalmente otra publicación que parece todavía más grave.
La intención inicial era simplemente “ver qué está pasando”, pero el recorrido puede prolongarse durante varios minutos. Incluso cuando el contenido genera angustia, cuesta cerrar la aplicación y seguir con otra actividad.
Ese comportamiento es conocido como doomscrolling, un término utilizado para describir el consumo repetitivo y compulsivo de información negativa, especialmente a través de redes sociales, sitios de noticias y otras plataformas digitales.
El fenómeno no significa simplemente leer una noticia mala. La diferencia está en el patrón: continuar buscando contenido preocupante aun cuando hacerlo genera malestar. Investigaciones sobre el tema lo vincularon con ansiedad, estrés y menor bienestar, aunque se trata de un campo de estudio relativamente reciente y no existe evidencia para afirmar que toda exposición a noticias negativas tenga consecuencias graves.
La pregunta entonces es por qué resulta tan difícil detenerse. La respuesta está, en parte, en una característica normal del funcionamiento de nuestra atención: la información negativa tiene un peso especial para el cerebro.
Por qué las malas noticias llaman más la atención
Nuestro cerebro necesita seleccionar constantemente qué información merece atención. No puede procesar con la misma intensidad todo lo que aparece delante de nuestros ojos. Por eso, determinados estímulos tienen prioridad.
Las señales relacionadas con posibles amenazas, riesgos o problemas pueden captar nuestra atención con mayor facilidad. La investigación psicológica ha encontrado que las personas pueden mostrar un sesgo de atención hacia información negativa y que, en determinados contextos, la ansiedad está relacionada con una mayor dificultad para apartar la atención de ese tipo de estímulos.
El problema aparece cuando ese mecanismo natural se encuentra con un entorno digital en el que las noticias y publicaciones negativas están disponibles de manera prácticamente ilimitada.
Antes había un diario, un noticiero a determinada hora o un informativo que terminaba. Hoy no existe necesariamente un punto final. Una noticia conduce a otra y las plataformas ofrecen permanentemente nuevos contenidos.
Así puede aparecer un circuito:
preocupación → búsqueda de información → nueva noticia negativa → más preocupación → nueva búsqueda.
La persona busca información para sentirse más segura y entender qué está pasando, pero termina aumentando su exposición al contenido que justamente le genera inquietud.
Investigaciones recientes sobre el consumo de información durante situaciones de crisis describen este comportamiento como un posible círculo de monitoreo permanente: buscar información puede ser una respuesta natural ante la incertidumbre, pero la vigilancia constante puede terminar asociándose con mayor estrés y agotamiento emocional.
El cerebro no recibe una noticia negativa como si fuera una más
Uno de los puntos centrales para entender el fenómeno es que el contenido emocionalmente negativo puede mantener nuestra atención.
Un estudio experimental publicado en 2020 encontró que, una vez que las personas dirigían su atención hacia estímulos negativos, estos podían mantenerla durante más tiempo que estímulos neutrales. Además, ese efecto era mayor entre las personas con niveles más elevados de ansiedad.
Esto ayuda a comprender una experiencia cotidiana: una persona puede estar leyendo tranquilamente información sobre deportes, recetas o entretenimiento y detenerse inmediatamente cuando aparece una noticia sobre una tragedia, una guerra, un accidente o una enfermedad.
La información negativa parece decirle al cerebro: “esto es importante, prestá atención”.
Pero que algo capture nuestra atención no significa que necesariamente sea bueno seguir mirándolo durante mucho tiempo.
Cuando la exposición se vuelve repetitiva, puede aparecer una acumulación de preocupación, tensión o malestar. Un estudio experimental publicado en 2026 encontró que 15 minutos de exposición a noticias negativas provocaron un aumento significativo del afecto negativo en un grupo de estudiantes universitarios.
Los investigadores también observaron cambios en la atención hacia determinadas señales relacionadas con alimentos y alcohol, aunque aclararon que algunos de esos resultados deben interpretarse con cautela por las características y el tamaño de la muestra.
Por eso, la evidencia actual permite hablar de efectos sobre el estado emocional y la atención, pero no de una relación automática entre leer malas noticias y desarrollar un problema de salud mental.
¿Por qué seguimos mirando si nos hace sentir mal?
Esta es quizás la parte más paradójica del doomscrolling.
Una persona puede sentirse angustiada después de leer una noticia y, en lugar de cerrar el teléfono, buscar otra información sobre el mismo tema.
La explicación puede estar relacionada con la incertidumbre.
Cuando ocurre algo preocupante, obtener información genera inicialmente una sensación de control. Queremos saber qué pasó, qué puede suceder después y si existe algún dato nuevo que permita anticiparnos.
El problema es que muchas noticias de último momento no tienen un final claro. Una guerra, una crisis económica, un desastre natural o una situación política pueden desarrollarse durante días, semanas o meses.
Entonces aparece una especie de “necesidad de actualización”: revisar nuevamente para comprobar si ocurrió algo nuevo.
Las investigaciones sobre doomscrolling describen justamente esa combinación entre ansiedad, incertidumbre y búsqueda repetida de información. La persona no necesariamente está buscando angustiarse: muchas veces intenta reducir la incertidumbre, aunque la estrategia termine teniendo el efecto contrario.
No es lo mismo informarse que hacer doomscrolling
Leer noticias no es un comportamiento perjudicial en sí mismo. Estar informado permite tomar decisiones, comprender el contexto y participar de la vida social.
La diferencia está en cómo, cuánto y para qué se consume la información.
Leer una noticia, consultar distintas fuentes y cerrar la aplicación es muy diferente de pasar una hora saltando de publicación en publicación sin un objetivo concreto.
Una señal para prestar atención es cuando aparece alguno de estos comportamientos:
entrar repetidamente a las redes para comprobar si hubo novedades;
leer la misma información en distintas cuentas;
continuar consumiendo noticias aunque aumente la angustia;
sentir que es imposible dejar el teléfono;
revisar noticias durante la noche o inmediatamente después de despertarse;
tener dificultades para concentrarse en otras actividades;
permanecer pendiente de notificaciones relacionadas con una noticia;
sentir que dejar de mirar significa “perderse algo importante”.
Ninguna de estas conductas, por sí sola, constituye un diagnóstico. Pero pueden servir como señales para revisar la relación personal con la información.
Qué hacer para cortar el ciclo sin dejar de informarse
La solución no consiste necesariamente en abandonar las noticias. De hecho, para muchas personas eso sería poco realista.
Una estrategia más saludable puede ser poner límites deliberados al consumo.
Por ejemplo, en lugar de abrir las redes cada vez que aparece una notificación, se puede establecer uno o dos momentos específicos del día para consultar las noticias.
También puede ser útil elegir pocas fuentes confiables y evitar recorrer indefinidamente publicaciones de distintas cuentas sobre el mismo acontecimiento.
Otra medida sencilla consiste en desactivar las notificaciones que no sean necesarias. Cada alerta puede convertirse en una invitación a volver a entrar en la aplicación.
También ayuda preguntarse antes de seguir desplazándose:
“¿Estoy buscando información concreta o simplemente estoy intentando calmar mi ansiedad mirando una noticia más?”
Si la respuesta es la segunda, quizás sea momento de detenerse.
Una vez cerrada la pantalla, conviene cambiar de actividad: caminar, preparar una comida, conversar con alguien, leer, hacer ejercicio o simplemente realizar una tarea que obligue a dirigir la atención hacia otro lugar.
El objetivo no es ignorar lo que ocurre en el mundo, sino recuperar la posibilidad de decidir cuándo informarse y cuándo parar.
El problema no es una noticia: es no encontrar el momento de cerrar
El doomscrolling no aparece porque una persona lea una noticia triste o porque quiera saber qué sucede en el mundo. El problema surge cuando la búsqueda de información se transforma en un comportamiento repetitivo que genera más preocupación de la que logra resolver.
La evidencia científica disponible muestra que la información negativa puede influir en el estado emocional y que existen mecanismos de atención que favorecen la permanencia frente a contenidos amenazantes o preocupantes.
Por eso, más que preguntarse si hay que dejar de leer malas noticias, la pregunta puede ser otra: ¿quién está tomando la decisión de cuándo parar?
En un mundo donde las noticias llegan durante las 24 horas, recuperar ese límite puede ser una forma sencilla de cuidar el bienestar sin dejar de estar informado.
Informarse es necesario. Permanecer atrapado en el flujo de malas noticias, no necesariamente.