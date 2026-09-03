Doomscrolling: por qué no podemos dejar de mirar malas noticias y qué efecto tiene en el cerebro

Las señales relacionadas con posibles amenazas, riesgos o problemas pueden captar nuestra atención con mayor facilidad

Mirá también

Estrés y ansiedad: cómo distinguir cuándo son naturales y cuándo se vuelven patológicos

Mirá también

Adelgazar no es el final: los 10 consejos de expertos para evitar recuperar el peso perdido

La persona busca información para sentirse más segura y entender qué está pasando

Mirá también

Primavera y alergias: por qué septiembre puede aumentar los estornudos y la congestión

Mirá también

¿Por qué miramos el celular apenas nos despertamos? Qué efecto tiene este hábito en el cerebro

Mirá también

¿Cada cuánto hay que lavar las toallas y qué puede pasar si se usan durante demasiado tiempo?

Mirá también

¿Por qué seguimos cayendo en estafas digitales si ya conocemos las trampas más comunes?