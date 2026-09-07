El boxeo formará parte de los Juegos Suramericanos, una incorporación que fue celebrada por Giuliana “La Hiena” Cosnard, una de las principales exponentes argentinas de los deportes de contacto.
“La Hiena” Cosnard, bicampeona mundial argentina celebró la llegada del boxeo a los Juegos Suramericanos
La competencia regional incorporará esta disciplina por primera vez, un avance que genera expectativas entre los referentes nacionales y abre una nueva oportunidad para su desarrollo. “El boxeo en Argentina está creciendo muchísimo”, destacó la peleadora.
La peleadora nacida en Paraná compite profesionalmente en Muay Thai, kickboxing, boxeo a puño limpio y artes marciales mixtas (MMA). Es bicampeona mundial de Muay Thai y kickboxing y suma cerca de nueve títulos internacionales. Además, fue la primera mujer argentina en conquistar un campeonato del circuito WGP Kickboxing en Brasil.
El boxeo en los Juegos Suramericanos
Cosnard destacó el reconocimiento que significa para quienes practican esta disciplina y remarcó su importancia dentro de los deportes de combate. “Es algo muy hermoso, la verdad que cada deportista que está en este ambiente se siente muy orgulloso cuando salen y le dan reconocimiento a este deporte”, expresó.
Para la entrerriana, el boxeo ocupa además un lugar central en la formación de otros peleadores. “El boxeo es la base de todo deporte de contacto. Es la base del muay, es la base del kickboxing, porque es la base de controlar tus manos”, sostuvo.
Argentina ya cuenta con 11 representantes para la competencia: seis hombres y cinco mujeres.
Tres peleas en tres países
Cosnard viene de atravesar un período de intensa actividad. En aproximadamente un mes disputó tres combates en Chile, México y Uruguay, en distintas modalidades. “Salieron oportunidades y hay que agarrarlas”, contó sobre la seguidilla de compromisos.
De esas tres presentaciones, consiguió una victoria y dos derrotas. El triunfo fue en Chile, donde conquistó el título de MMA. Los otros dos combates terminaron por decisión de los jueces.
“Fueron unas guerras, perdí por puntos, estuvieron ahí, pero la verdad que suma muchísimo para mi carrera”, explicó.
La consagración en MMA
El 20 de junio, durante un evento de OFL en Chile, Cosnard consiguió el título de MMA que le faltaba para completar su colección de campeonatos mundiales. Enfrentó a una brasileña que llegaba invicta con cinco victorias. “Ya soy campeona mundial de muay, de kickboxing y me faltaba el de MMA y, bueno, lo conseguimos este 20 de junio en Chile”, recordó.
La peleadora contó que trabajó especialmente para mejorar después de sus anteriores derrotas en la disciplina y destacó el resultado de ese proceso.
El desafío del boxeo a puño limpio
El 25 de julio, Cosnard compitió en Uruguay en Beca FC, un evento de boxeo a puño limpio originado en Philadelphia que llegó por primera vez a Sudamérica.
La modalidad se disputa sin guantes y contempla tres rounds de dos minutos, una estructura más breve que la del boxeo tradicional. “Es muy agresivo y es sin guantes”, resumió la argentina.
En esta especialidad, además, existen algunas diferencias reglamentarias respecto del boxeo convencional, entre ellas la posibilidad de utilizar el clinch durante determinados momentos.
Una estrategia para seguir compitiendo
La intensidad de los combates llevó a Cosnard a desarrollar un estilo basado en entrar, golpear y salir rápidamente. “Yo entro y salgo. Voy a golpear, no a que me golpeen”, explicó.
La decisión también responde a su intención de prolongar su carrera deportiva. “Yo tengo que cuidarme si quiero seguir peleando”, afirmó. Después de sus tres últimas presentaciones, la atleta pudo continuar con los entrenamientos y ya tiene un nuevo desafío en agenda.
El crecimiento del boxeo argentino
Cosnard también destacó la evolución que observa en el boxeo nacional, especialmente por el aumento de personas que se acercan a entrenar y competir. “El boxeo en Argentina está creciendo muchísimo”, aseguró.
Para la peleadora, ese desarrollo se refleja en la aparición de nuevos campeones y campeonas y en una mayor participación tanto de hombres como de mujeres.
El próximo desafío
El 25 de octubre, Cosnard volverá a competir en Buenos Aires, esta vez en Muay Thai, la disciplina en la que consiguió sus dos títulos mundiales.
“Hace rato que no peleo esta disciplina, es mi disciplina favorita. Yo soy bicampeona mundial de Muay Thai. Entonces va a ser una pelea muy linda, no se la pierdan”, adelantó.
Mientras prepara ese combate, la entrerriana continúa su actividad en distintas modalidades y celebra que el boxeo tenga un lugar dentro de los Juegos Suramericanos.