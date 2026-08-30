Como embajador de los XIII Juegos Suramericanos que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre, Sergio “Maravilla” Martínez se suma a la fuerza imparable del deporte en Santa Fe 2026. El ex campeón mundial de peso mediano y superwelter destacó la importancia del deporte como modo de vida, sus valores, la conducta, el sacrificio y los hábitos saludables.
Maravilla Martínez: “El deporte le da orden a la vida y cuando hay orden hay posibilidad de progreso”
El ex campeón mundial de peso mediano y superwelter es uno de los destacados embajadores de los Juegos Suramericanos. En la previa de la cita internacional, destacó la importancia de la actividad física. “Siempre es el momento ideal para comenzar a hacer deporte”, remarcó.
“Sin el deporte yo no sería la persona que soy ni de casualidad”, fueron las primeras palabras de Maravilla al definirse. “Todo lo que pude haber trabajado, todo lo que pude haber disfrutado, todo lo que pude haber celebrado, incluso las derrotas que me tocaron; han sido un aprendizaje realmente fantástico, maravilloso”, reflexionó.
Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el suceso deportivo más importante de la historia de la provincia.
“La disciplina es fundamental”
El ex boxeador señaló que “la disciplina es algo que para mí está implícita en el deporte, uno es disciplinado porque quiere ganar, uno es disciplinado porque el resultado que te da el trabajo es fantástico, pero por encima de eso está la pasión y donde hay pasión es muy difícil que uno pueda doblegarse, entonces eso se disfruta mucho más todavía. Y esa pasión te la despierta algo como el deporte que te premia dándote salud también”.
Maravilla comentó que el deporte mejoró su autoestima y reforzó su personalidad, además de permitirle recorrer el planeta. “Hay una búsqueda interior y esa me la dio también el deporte, empezar a mirar hacia adentro, tratar por lo menos de mirar hacia adentro, descubrir que soy un tipo como cualquiera, pero que gracias al deporte tengo esas posibilidades”.
“El deporte me ayudó muchísimo, más de lo que hubiese imaginado”, afirmó.
El valor de los clubes
Martínez, por otro lado, hizo un apartado especial sobre el valor de los espacios donde se forman los deportistas: “Si realmente supieran lo que pasa dentro de un club o un gimnasio, y no solo de boxeo, de un gimnasio en sí, yo creo que habría muchísima más gente que entraría, y que hasta incluso se dedicaría o intentaría competir porque el cambio que hay en la en la persona es exponencial; y uno, estando ahí, puede comprobar el crecimiento de los chicos”.
Siguiendo la misma línea, agregó que “el deporte le da orden a la vida y te da una estructura, y cuando hay orden hay posibilidad de progreso. Cuando hay orden, tenemos las mejores posibilidades y tenemos las armas en nuestras manos para seguir creciendo o para poder crecer”.
Mensaje a los santafesinos
El nacido en la localidad porteña de Quilmes, se dirigió a los santafesinos a quienes invitó a sumarse a la práctica deportiva: “A los amigos de Santa Fe, a la familia Santa Fe, que los quiero mucho y los admiro un montón, les digo que necesitamos seguir trabajando para seguir construyendo, para seguir creciendo”.
“Santa Fe tiene una cuna y una escuela de deportistas, no solo de boxeadores, de deportistas realmente maravillosos, de los mejores de la historia de Argentina; y tenemos que seguir creando sueños y creando posibilidades, para seguir construyendo supercampeones que tenemos en nuestra historia por siempre gracias a provincias como Santa Fe; gracias por ese aporte que le hacen al deporte, es maravilloso”, completó Maravilla.
Una carrera extraordinaria
Sergio “Maravilla” Martínez es uno de los máximos exponentes del boxeo moderno en Argentina y un apasionado defensor de los valores del deporte en general. Tras coronarse campeón mundial en distintas categorías y dejar una marca imborrable en la historia deportiva del país, cerró de forma definitiva su extensa trayectoria profesional sobre el ring en abril de 2026, al vencer a Nicolás "El Picante" Ryske en el Microestadio Malvinas Argentinas.
A sus 51 años, “Maravilla” mantiene un vínculo activo con el deporte a través de la formación, la docencia y sus reflexiones. Fue campeón mundial de peso mediano del CMB y la OMB, y de peso superwelter del CMB y la OIB. Se mantuvo como campeón lineal de peso medio por 50 meses y fue considerado de los mejores libra por libra del mundo. A lo largo de su carrera, acumuló 53 victorias -con un alto porcentaje de nocauts-, 3 derrotas y 2 empates.