Santa Fe 2026

Maravilla Martínez: “El deporte le da orden a la vida y cuando hay orden hay posibilidad de progreso”

El ex campeón mundial de peso mediano y superwelter es uno de los destacados embajadores de los Juegos Suramericanos. En la previa de la cita internacional, destacó la importancia de la actividad física. “Siempre es el momento ideal para comenzar a hacer deporte”, remarcó.