El Fuego Suramericano recorrió Totoras y llegó a Cañada de Gómez

La Antorcha de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 pasó este sábado por Totoras, acompañada por una caravana de vecinos, y luego continuó hasta Cañada de Gómez, donde fue recibida en Plaza San Martín.