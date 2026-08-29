El espíritu de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 volvió a recorrer las localidades santafesinas. Este sábado, el Fuego Suramericano pasó primero por Totoras, donde fue acompañado por una caravana que se sumó al recorrido y llevó la celebración por distintos sectores de la ciudad.
El Fuego Suramericano recorrió Totoras y llegó a Cañada de Gómez
La Antorcha de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 pasó este sábado por Totoras, acompañada por una caravana de vecinos, y luego continuó hasta Cañada de Gómez, donde fue recibida en Plaza San Martín.
Desde allí, la Antorcha continuó camino hacia Cañada de Gómez, donde llegó durante la tarde y tuvo como punto de encuentro la Plaza San Martín.
La caravana
El paso por Totoras tuvo como protagonista a la comunidad, que acompañó el recorrido del Fuego Suramericano con una caravana.
La presencia de vecinos y vecinas permitió compartir este símbolo de los Juegos y sumar a la localidad a la cuenta regresiva hacia una competencia que tendrá a Santa Fe como anfitriona del deporte continental.
El punto de encuentro
Luego de atravesar Totoras, la Antorcha llegó a Cañada de Gómez, donde las actividades se concentraron en Plaza San Martín.
La propuesta incluyó experiencias inmersivas, punto eGames, simuladores, realidad virtual, mini golf, fútbol tenis, estación de arte y otras actividades para grandes y chicos.
La llegada estuvo prevista para las 16, con ingreso por Boulevard Marconi, y permitió que la comunidad se acercara a conocer y acompañar el Fuego Suramericano en la previa del gran acontecimiento deportivo.
El recorrido continúa por la provincia
Tras su paso por Totoras y Cañada de Gómez, el Fuego Suramericano continuará este domingo 30 de agosto hacia Venado Tuerto, donde tendrá una nueva parada dentro del recorrido provincial. El lunes 31, la Antorcha seguirá su camino y llegará a Firmat.
De esta manera, el Fuego Suramericano continúa acercando los Juegos a distintas comunidades santafesinas y sumando localidades a la cuenta regresiva hacia Santa Fe 2026.
Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.