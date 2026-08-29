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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión

El Fuego Suramericano recorrió Totoras y llegó a Cañada de Gómez

La Antorcha de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 pasó este sábado por Totoras, acompañada por una caravana de vecinos, y luego continuó hasta Cañada de Gómez, donde fue recibida en Plaza San Martín.

La Antocha Suramericana pasó por Cañada de Gómez. La Antocha Suramericana pasó por Cañada de Gómez.
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El espíritu de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 volvió a recorrer las localidades santafesinas. Este sábado, el Fuego Suramericano pasó primero por Totoras, donde fue acompañado por una caravana que se sumó al recorrido y llevó la celebración por distintos sectores de la ciudad.

Desde allí, la Antorcha continuó camino hacia Cañada de Gómez, donde llegó durante la tarde y tuvo como punto de encuentro la Plaza San Martín.

La caravana

El paso por Totoras tuvo como protagonista a la comunidad, que acompañó el recorrido del Fuego Suramericano con una caravana.

Totoras - AntorchaLa Antorcha pasó por las calles de Totoras.

La presencia de vecinos y vecinas permitió compartir este símbolo de los Juegos y sumar a la localidad a la cuenta regresiva hacia una competencia que tendrá a Santa Fe como anfitriona del deporte continental.

El punto de encuentro

Luego de atravesar Totoras, la Antorcha llegó a Cañada de Gómez, donde las actividades se concentraron en Plaza San Martín.

La propuesta incluyó experiencias inmersivas, punto eGames, simuladores, realidad virtual, mini golf, fútbol tenis, estación de arte y otras actividades para grandes y chicos.

La llegada estuvo prevista para las 16, con ingreso por Boulevard Marconi, y permitió que la comunidad se acercara a conocer y acompañar el Fuego Suramericano en la previa del gran acontecimiento deportivo.

Cañada de Gómez - AntorchaLa comunidad se acercó a conocer y acompañar el Fuego Suramericano.

El recorrido continúa por la provincia

Tras su paso por Totoras y Cañada de Gómez, el Fuego Suramericano continuará este domingo 30 de agosto hacia Venado Tuerto, donde tendrá una nueva parada dentro del recorrido provincial. El lunes 31, la Antorcha seguirá su camino y llegará a Firmat.

Cañada de Gómez - AntorchaLas familias acompañan el paso del Fuego Suramericano.

De esta manera, el Fuego Suramericano continúa acercando los Juegos a distintas comunidades santafesinas y sumando localidades a la cuenta regresiva hacia Santa Fe 2026.

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

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