El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) N° 824, correspondiente a la semana epidemiológica 34 de 2026, muestra un escenario sanitario con varios eventos de notificación obligatoria que presentan una cantidad de casos superior a la esperada para esta altura del año.
Más casos de lo esperado: qué enfermedades aumentaron en Argentina durante 2026
El Boletín Epidemiológico Nacional N° 824, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, compara los casos acumulados hasta la semana epidemiológica 34 con la mediana histórica de 2022-2025. Coqueluche, leptospirosis, sífilis, hantavirosis y accidentes potencialmente rábicos, entre otros eventos, presentan registros superiores a los esperados.
El informe fue elaborado por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación y toma como referencia los datos registrados hasta el 29 de agosto de 2026.
La comparación no se realiza simplemente contra la cantidad de casos del año pasado. El nuevo esquema del BEN utiliza como referencia la mediana de casos acumulados para el mismo período entre 2022 y 2025. A partir de esa comparación, Nación clasifica cada evento según su comportamiento epidemiológico.
El boletín considera que un evento está "por encima de lo esperado" cuando registra un incremento superior al 40% respecto de la mediana histórica. Entre 20% y 40% se considera "en aumento"; entre -20% y +20%, "dentro de lo esperado".
Con este criterio, varias enfermedades y eventos sanitarios presentan un comportamiento que requiere especial seguimiento durante 2026.
Coqueluche: más del doble de los casos esperados
Uno de los datos más destacados corresponde a la coqueluche o tos convulsa, una enfermedad que puede prevenirse mediante vacunación.
Hasta la semana epidemiológica 34 se registraron 370 casos confirmados en el país. La mediana histórica para el mismo período, tomando los años 2022 a 2025, es de 181 casos.
Esto significa que el acumulado de 2026 prácticamente duplica el valor utilizado como referencia. El BEN clasifica a la coqueluche por encima de lo esperado tanto en el acumulado anual como en las últimas cuatro semanas epidemiológicas.
El dato resulta especialmente relevante porque se trata de una enfermedad inmunoprevenible. El comportamiento epidemiológico registrado en el boletín refuerza la importancia de sostener la vigilancia y las estrategias de prevención y vacunación.
En contraste, otros eventos vinculados a enfermedades prevenibles por vacunas no presentan actualmente el mismo comportamiento. Por ejemplo, el boletín registra un caso de enfermedad febril exantemática compatible con sarampión en el acumulado y considera el evento de baja magnitud.
Leptospirosis y hantavirosis también superan la referencia histórica
Dentro del grupo de enfermedades zoonóticas, la leptospirosis es otro de los eventos que aparecen por encima de lo esperado.
Hasta la SE 34, el sistema nacional de vigilancia acumuló 187 casos confirmados, frente a una mediana histórica de 107 casos para el mismo período. El incremento supera el 40%, por lo que el BEN ubica a la enfermedad por encima de lo esperado en el acumulado anual y también en las últimas cuatro semanas.
La hantavirosis también presenta un comportamiento superior al histórico. En este caso se notificaron 57 casos, mientras que la mediana de referencia es de 41. El acumulado anual aparece clasificado como por encima de lo esperado, mientras que las últimas cuatro semanas se encuentran "en aumento".
El boletín también identifica otros eventos relacionados con animales o exposiciones que merecen seguimiento. Los accidentes potencialmente rábicos (APR) alcanzaron 13.869 notificaciones, frente a una mediana histórica de 9.716. El acumulado anual se ubica por encima de lo esperado, aunque el comportamiento de las últimas cuatro semanas está dentro de los valores esperados.
En el caso de las mordeduras o exposiciones que pueden requerir profilaxis antirrábica, el dato debe interpretarse como un evento de vigilancia y no como una cantidad de casos de rabia humana.
Enfermedades que superaron la mediana histórica en Argentina (2026)
Comparativa de casos acumulados hasta la semana 34 frente a la mediana histórica del período 2022-2025.
|Evento / Enfermedad
|Casos 2026
|Mediana Hist.
|Variación
|Clasificación BEN
|Coqueluche
|370
|181
|+104,4%
|Por encima
|Triquinosis
|518
|289
|+79,2%
|Por encima
|Sífilis (General)
|33.495
|18.843
|+77,8%
|Por encima
|Leptospirosis
|187
|107
|+74,8%
|Por encima
|Intox. Plaguicidas
|36
|22
|+63,6%
|Por encima
|Intentos Suicidio (no mortal)
|8.386
|5.159
|+62,6%
|Por encima
|Hepatitis A
|62
|41
|+51,2%
|Por encima
|Accidentes Rábicos (APR)
|13.869
|9.716
|+42,7%
|Por encima
|Hantavirosis
|57
|41
|+39,0%
|Por encima
|Monóxido de Carbono
|1.710
|1.308
|+30,7%
|En aumento
|Sífilis en Embarazadas
|7.547
|5.984
|+26,1%
|En aumento
|Sífilis Congénita
|611
|595
|+2,7%
|Esperado
Sífilis: 33.495 casos acumulados
Entre las infecciones de transmisión sexual, el BEN muestra un incremento particularmente importante de la sífilis en población general.
Hasta la semana epidemiológica 34 se contabilizaron 33.495 casos, mientras que la mediana histórica para el mismo período se ubica en 18.843. Por esta razón, el evento figura por encima de lo esperado en el acumulado de 2026.
Sin embargo, el boletín hace una distinción importante: cuando se observan específicamente las últimas cuatro semanas epidemiológicas, la situación aparece dentro de lo esperado. Es decir, el valor acumulado anual es elevado respecto de la referencia histórica, pero el comportamiento más reciente no supera ese umbral.
También se observa un aumento en la sífilis en embarazadas. El acumulado llegó a 7.547 casos, frente a una mediana histórica de 5.984. En este caso, Nación clasifica el comportamiento anual como "en aumento", pero no como "por encima de lo esperado", ya que el incremento se encuentra entre el 20% y el 40%.
En cambio, la sífilis congénita registra 611 casos frente a una mediana de 595 y permanece dentro de lo esperado.
Triquinosis: un aumento que aparece en el acumulado nacional
La triquinosis también presenta una particularidad. El BEN registra 518 casos acumulados durante las primeras 34 semanas de 2026, contra una mediana histórica de 289 casos.
Por la diferencia respecto del período de referencia, el evento está por encima de lo esperado en el acumulado anual. Sin embargo, cuando se analizan solamente las últimas cuatro semanas, aparece por debajo de lo esperado.
El informe incluye además un apartado específico sobre la situación de la triquinosis en la provincia de Buenos Aires, dentro de los contenidos jurisdiccionales del boletín.
Otros eventos que superan los valores históricos
La tabla nacional incorpora también otros eventos que superan el umbral establecido por la Dirección de Epidemiología.
Entre ellos aparece la hepatitis A, con 62 casos acumulados, frente a una mediana histórica de 41. El evento se encuentra por encima de lo esperado en el acumulado, aunque en las últimas cuatro semanas se ubica por debajo de la referencia.
También figura la intoxicación o exposición a plaguicidas de uso doméstico, con 36 casos frente a una mediana histórica de 22. El acumulado anual se encuentra por encima de lo esperado, mientras que las últimas cuatro semanas permanecen dentro de los valores esperados.
En el apartado de lesiones, los intentos de suicidio sin resultado mortal alcanzaron 8.386 casos, frente a una mediana histórica de 5.159. El BEN los clasifica por encima de lo esperado en el acumulado anual, aunque las últimas cuatro semanas permanecen dentro de lo esperado.
Los intentos de suicidio con resultado mortal, por su parte, sumaron 378 casos, contra una mediana histórica de 256. El acumulado también está por encima de lo esperado y, a diferencia del indicador anterior, las últimas cuatro semanas aparecen en aumento.
El Ministerio aclara que para estos eventos de lesiones la comparación histórica utiliza solamente los años 2024 y 2025, debido a que la implementación de la vigilancia fue inexistente en 2022 y todavía parcial durante 2023.
Monóxido de carbono: el aumento aparece en las últimas semanas
Otro dato que surge del informe corresponde a las intoxicaciones y exposiciones a monóxido de carbono.
En el acumulado de 2026 se registraron 1.710 casos, frente a una mediana histórica de 1.308. El boletín clasifica el comportamiento anual como "en aumento", pero no como "por encima de lo esperado", porque el incremento se ubica entre el 20% y el 40%.
La situación cambia cuando se observan las últimas cuatro semanas: allí el evento sí aparece por encima de lo esperado.
Por eso, el dato permite distinguir entre una situación acumulada y una tendencia reciente. El nuevo formato del BEN incorpora precisamente esta segunda mirada para detectar aumentos que pueden no resultar evidentes al analizar solamente el total anual.
Qué dice el boletín sobre la nueva variante de coronavirus
El BEN N° 824 también incluye una novedad de vigilancia genómica: el Laboratorio Nacional de Referencia informó la detección de tres casos de SARS-CoV-2 del linaje BA.3.2 durante la SE 33 de 2026.
El linaje había sido detectado por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2024 y está clasificado como Variante Bajo Monitoreo (VUM). Los tres casos identificados en Argentina corresponden a residentes de la provincia de Buenos Aires: un adulto y dos adultos mayores. Uno de ellos requirió internación y presentaba comorbilidades; ninguno falleció.
El Ministerio de Salud señala que, hasta el momento, no se demostró una ventaja de crecimiento sostenido frente a las variantes que circulan actualmente ni existen datos que indiquen una mayor gravedad, hospitalización o mortalidad asociada a BA.3.2.
Además, aunque se observó escape inmunológico, los datos disponibles indican que las vacunas contra COVID-19 continúan protegiendo frente a las formas graves. La evaluación oficial ubica el riesgo adicional para la salud pública como bajo.
El mismo informe señala que la circulación de SARS-CoV-2 en Argentina se mantiene en niveles bajos y estables durante 2026, mientras que durante las primeras 34 semanas se detectaron 870 casos de influenza y 708 casos de VSR en la vigilancia centinela de infección respiratoria aguda grave.