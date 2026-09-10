Más casos de lo esperado: qué enfermedades aumentaron en Argentina durante 2026

Aumentos marcados en Leptospirosis (187 casos), Triquinosis (518 casos) e intoxicaciones por Monóxido de Carbono (1.710 casos), estas últimas con un crecimiento marcado en las últimas 4 semanas.

La sífilis en población general sumó 33.495 casos (+77,8%). En embarazadas la cifra subió a 7.547 casos (+26,1%), mientras la sífilis congénita se mantuvo dentro de lo esperado.

La coqueluche registró 370 casos frente a una mediana de 181, duplicando los registros esperados y reforzando la importancia de mantener esquemas de vacunación al día.

Nueva variante de COVID-19 en Argentina (SE 33)

Se detectaron 3 casos del linaje BA.3.2 de SARS-CoV-2 en la provincia de Buenos Aires. Clasificada como Variante Bajo Monitoreo (VUM), las autoridades de salud confirmaron que las vacunas actuales continúan protegiendo contra formas graves y que el riesgo para la salud pública se evalúa como bajo.