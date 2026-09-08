Argentina detectó los primeros tres casos de la variante BA.3.2 del SARS-CoV-2, de acuerdo con el informe incluido en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). La identificación fue realizada mediante el sistema de vigilancia genómica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán) y corresponde a muestras tomadas entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026.
Argentina detectó los primeros casos de la variante BA.3.2 de Covid: qué se sabe
El Ministerio de Salud informó la identificación de tres casos del linaje BA.3.2 mediante la vigilancia genómica del ANLIS Malbrán. Los pacientes residen en la provincia de Buenos Aires y evolucionaron favorablemente. Por el momento, las autoridades no consideran que represente un riesgo adicional sustancial.
Los tres casos corresponden a personas residentes en la provincia de Buenos Aires. Según la información oficial, durante el período analizado fueron secuenciados 21 genomas y tres de ellos, equivalentes al 14%, correspondieron al nuevo linaje.
El Ministerio de Salud señaló que, con la evidencia disponible hasta el momento, BA.3.2 no representa un riesgo adicional sustancial para la salud. De todos modos, el hallazgo llevó a las autoridades a mantener la vigilancia epidemiológica y genómica para seguir su comportamiento.
Qué se sabe de los tres casos detectados en Argentina
Los casos fueron identificados a partir del análisis de muestras obtenidas durante varias semanas epidemiológicas. En total, el laboratorio de referencia secuenció 21 genomas correspondientes al período comprendido entre el 26 de abril y el 18 de julio. Tres muestras fueron identificadas como BA.3.2.
Uno de los pacientes requirió internación debido a comorbilidades previas. Sin embargo, de acuerdo con el informe sanitario oficial, los tres pacientes evolucionaron favorablemente.
El dato es relevante porque permite diferenciar la detección de una nueva variante de la existencia de un aumento demostrado de la gravedad de la enfermedad. Hasta el momento, las autoridades sanitarias no encontraron elementos que indiquen que este linaje esté asociado a cuadros clínicos más graves.
La circulación general del SARS-CoV-2 también constituye un elemento de contexto. El BEN correspondiente a la semana epidemiológica 34 señala que el virus se mantiene actualmente en niveles bajos y estables en Argentina.
El hallazgo, por lo tanto, no fue acompañado por una advertencia sanitaria general ni por indicaciones extraordinarias para la población. La estrategia definida por las autoridades consiste en continuar con la vigilancia para detectar eventuales modificaciones en la circulación, transmisibilidad o gravedad asociadas al linaje.
BA.3.2: de dónde viene y por qué se mantiene bajo monitoreo
La BA.3.2 desciende del linaje Ómicron BA.3 y fue clasificada internacionalmente como Variante Bajo Monitoreo (VUM). Su primera detección se produjo en Sudáfrica en noviembre de 2024 y posteriormente fue identificada en distintos países. Antes de su detección en Argentina ya había sido registrada en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guayana Francesa.
La clasificación como variante bajo monitoreo no implica por sí misma que produzca una enfermedad más grave. Se trata de una categoría utilizada para aquellos linajes que requieren seguimiento debido a sus características genéticas y a su evolución epidemiológica.
En el caso argentino, el Ministerio de Salud destacó que el hallazgo justifica mantener activa la vigilancia virológica, epidemiológica y de los indicadores de gravedad. El objetivo es determinar si el comportamiento de BA.3.2 presenta modificaciones respecto de otros linajes que circulan o circularon en el país.
El análisis también debe interpretarse dentro del escenario actual de los virus respiratorios. El último BEN indica que la circulación de estos agentes se encuentra dentro de los valores esperados para esta época del año.
La influenza y la neumonía continúan en descenso luego de los picos registrados durante las semanas epidemiológicas 21 y 22, mientras que los casos de bronquiolitis en menores de dos años estabilizaron la tendencia ascendente observada previamente.
En cuanto específicamente al Covid-19, el informe oficial mantiene la referencia a una circulación baja y estable. Por eso, la detección de tres casos de BA.3.2 constituye principalmente un dato de vigilancia epidemiológica y no, hasta el momento, una señal de un nuevo escenario de gravedad.
Las autoridades continuarán analizando muestras para determinar si el linaje aumenta su presencia en el país y cómo se comporta frente a otros sublinajes del SARS-CoV-2. También se seguirá observando la evolución clínica de los casos y los indicadores de internación.
Por ahora, el dato central es que Argentina identificó tres casos de BA.3.2, todos en residentes de la provincia de Buenos Aires, sin evidencia oficial de un riesgo adicional sustancial para la salud. La recomendación sanitaria pasa por mantener la vigilancia y evaluar la evolución de la variante a medida que se incorporen nuevos datos.