Bajo monitoreo

Argentina detectó los primeros casos de la variante BA.3.2 de Covid: qué se sabe

El Ministerio de Salud informó la identificación de tres casos del linaje BA.3.2 mediante la vigilancia genómica del ANLIS Malbrán. Los pacientes residen en la provincia de Buenos Aires y evolucionaron favorablemente. Por el momento, las autoridades no consideran que represente un riesgo adicional sustancial.