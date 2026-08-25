Investigación científica

Desarrollan un test de sangre para detectar trastornos del neurodesarrollo en niños: cómo funcionaría

Un equipo de investigadores de la UBA y el CONICET estudia un método que busca identificar determinados biomarcadores en una muestra de sangre. El objetivo es facilitar el diagnóstico y reducir las barreras de acceso a estudios genéticos de alto costo.