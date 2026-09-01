Enfermedad silenciosa

Leucemia linfocítica crónica: cuáles son los síntomas que muchas personas no reconocen antes del diagnóstico

Una encuesta internacional realizada a 846 pacientes reveló que el 69% había tenido algún síntoma antes de conocer que tenía la enfermedad, pero casi nueve de cada diez no sabía que esas señales podían estar relacionadas con una leucemia.