La leucemia linfocítica crónica (LLC) es una enfermedad de la sangre que suele avanzar lentamente y que, en muchos casos, puede permanecer sin síntomas evidentes durante un tiempo.
Leucemia linfocítica crónica: cuáles son los síntomas que muchas personas no reconocen antes del diagnóstico
Una encuesta internacional realizada a 846 pacientes reveló que el 69% había tenido algún síntoma antes de conocer que tenía la enfermedad, pero casi nueve de cada diez no sabía que esas señales podían estar relacionadas con una leucemia.
Esa característica hace que algunas personas no relacionen determinadas molestias cotidianas con una posible enfermedad oncohematológica y que el diagnóstico aparezca a partir de un control médico de rutina.
En el marco del Día Mundial de la Leucemia Linfocítica Crónica, que se conmemora este 1° de septiembre, una encuesta internacional permitió dimensionar cuánto persiste ese desconocimiento.
Encuesta revela desconocimiento sobre síntomas
El trabajo reunió las respuestas de 846 personas con LLC de distintos países y mostró que el 69% había experimentado algún síntoma antes de recibir el diagnóstico. Sin embargo, entre quienes tuvieron manifestaciones, el 89% no sabía que podían estar vinculadas con la enfermedad.
La fatiga fue el síntoma que apareció con mayor frecuencia en las respuestas de los pacientes: fue señalada por el 40% de los participantes. Le siguió la inflamación de los ganglios linfáticos, mencionada por el 27%, mientras que el 19% refirió haber tenido fiebre o sudoración nocturna antes de conocer el diagnóstico.
El problema es que ninguna de estas manifestaciones es exclusiva de la leucemia linfocítica crónica. El cansancio, por ejemplo, puede estar relacionado con falta de descanso, estrés, infecciones u otras condiciones de salud.
Del mismo modo, los ganglios pueden aumentar de tamaño ante diferentes procesos infecciosos, mientras que la fiebre y la transpiración nocturna también tienen múltiples causas posibles.
Por ese motivo, reconocer estas señales no significa que su presencia indique necesariamente una LLC. El objetivo es que síntomas que persisten, se repiten o aparecen junto con otras alteraciones no sean ignorados y puedan ser evaluados por un profesional de la salud.
Fernando Piotrowski, paciente con leucemia y director ejecutivo de la Asociación Leucemia Mieloide Argentina (ALMA), señaló que los resultados de la encuesta reflejan una situación que también puede observarse en la práctica: las manifestaciones son poco específicas y una persona no necesariamente tiene motivos para asociarlas por sí misma con una enfermedad de la sangre.
Por eso, destacó la importancia de informar sin generar alarma y de favorecer la consulta médica cuando existen hallazgos que requieren evaluación.
La encuesta incluyó pacientes de países como Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos, Irlanda, Israel, Italia, Países Bajos, Reino Unido y República Checa, entre otros. La edad mediana de los participantes fue de 66 años y el 84% tenía 56 años o más, lo que también refleja que la enfermedad afecta principalmente a adultos mayores.
Otro dato destacado del relevamiento es la forma en que se llegó al diagnóstico. En el 71% de los casos, la leucemia linfocítica crónica fue detectada a partir de un análisis de sangre o de un control de salud, y no necesariamente porque el paciente hubiera consultado específicamente por síntomas compatibles con la enfermedad.
Diagnóstico y manejo de la LLC
La LLC afecta a los linfocitos, un tipo de glóbulo blanco que forma parte del sistema inmunitario. La enfermedad puede presentar una evolución lenta y, dependiendo de sus características y del estado general del paciente, el diagnóstico no implica necesariamente que deba comenzar un tratamiento de inmediato.
De hecho, la vigilancia médica puede formar parte del manejo de algunos pacientes. Esto significa realizar controles periódicos para observar la evolución de la enfermedad y determinar si en algún momento aparecen criterios que indiquen la necesidad de iniciar una terapia. Según datos difundidos junto con la encuesta, el 84% de los participantes había atravesado alguna etapa de seguimiento sin tratamiento inmediato.
Este aspecto resulta especialmente importante porque recibir la palabra “leucemia” como diagnóstico puede generar temor y llevar a pensar que el tratamiento debe comenzar inmediatamente. Sin embargo, en la LLC la conducta médica depende de diferentes factores y debe ser definida por el equipo especializado que sigue al paciente.
En los últimos años también se produjeron cambios en las estrategias terapéuticas. Las recomendaciones actuales incorporan tratamientos dirigidos y, para determinados pacientes, esquemas que pueden evitar la quimioterapia tradicional. La elección depende de las características particulares de la enfermedad y de cada persona.
Los resultados de la encuesta vuelven a poner el foco en una cuestión básica de salud: conocer algunas señales puede ayudar a tomar la decisión de consultar, aunque esas manifestaciones no permitan por sí solas establecer un diagnóstico.
Ante cansancio persistente o inexplicable, ganglios inflamados que no desaparecen, fiebre recurrente, sudoración nocturna u otros cambios que preocupen, la recomendación es realizar una consulta médica. La presencia de uno de estos síntomas no significa tener leucemia, pero su persistencia merece una evaluación profesional.
En este sentido, el principal mensaje del Día Mundial de la Leucemia Linfocítica Crónica no es alarmar ante síntomas frecuentes, sino mejorar el conocimiento sobre una enfermedad que puede permanecer silenciosa y que, en numerosos casos, se descubre durante estudios de rutina.