La campaña #ModoVacuna continúa esta semana en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe con el objetivo de acercar las vacunas a los vecinos y facilitar el acceso a las dosis incluidas en el calendario.
¿Dónde vacunarse gratis esta semana en Santa Fe? Estos son los lugares y horarios de la campaña municipal
La Municipalidad de Santa Fe continúa con #ModoVacuna, el operativo itinerante que recorre distintos espacios públicos de la ciudad junto al Ministerio de Salud provincial.
La propuesta es impulsada por la Municipalidad de Santa Fe junto con el Ministerio de Salud de la Provincia y cuenta con dispositivos itinerantes que funcionan en espacios públicos y vecinales.
Durante los próximos días, los equipos de salud estarán presentes en Plaza Centenario, la Vecinal San José y la Vecinal Colastiné Sur, con horarios diferentes en cada jornada.
La iniciativa está especialmente orientada a adultos mayores de 65 años, personas menores de esa edad que tengan factores de riesgo, embarazadas y vecinos que necesiten completar su carnet de vacunación.
Además de recibir las dosis correspondientes, quienes concurran podrán consultar su situación particular y revisar qué vacunas tienen pendientes.
¿Dónde y cuándo estarán los puestos de vacunación?
El operativo itinerante tendrá tres jornadas durante esta semana. La Municipalidad informó el siguiente cronograma:
Lunes 31 de agosto
Lugar: Plaza Centenario, en Rodríguez Peña y Cristóbal Colón.
Horario: de 15:30 a 18.
Martes 1 de septiembre
Lugar: Vecinal San José, Dr. Zavalla 7181.
Horario: de 13 a 17.
Viernes 4 de septiembre
Lugar: Vecinal Colastiné Sur, sobre RN 168.
Horario: de 14 a 17.
Los dispositivos son de acceso gratuito y buscan facilitar la vacunación en zonas priorizadas de la ciudad, especialmente para aquellas personas que pueden tener mayores dificultades para trasladarse hasta un centro sanitario.
Desde el municipio remarcaron que la propuesta no está limitada exclusivamente a quienes integran los grupos de riesgo. También pueden acercarse vecinos que tengan dudas sobre su esquema de vacunación o necesiten completar el carnet.
De esta manera, el operativo funciona no solo como un punto para recibir determinadas vacunas, sino también como una instancia para controlar qué dosis corresponden según la edad, el embarazo, los antecedentes y las condiciones particulares de cada persona.
¿Qué vacunas se pueden recibir?
Uno de los principales objetivos de #ModoVacuna es reforzar la protección de los grupos considerados prioritarios frente a enfermedades respiratorias que pueden generar complicaciones.
Los adultos mayores y las personas con factores de riesgo podrán acceder a las vacunas correspondientes contra la gripe y la neumonía, de acuerdo con las indicaciones sanitarias.
La vacunación antigripal resulta especialmente importante para las personas que forman parte de grupos de riesgo, debido a que la infección por influenza puede provocar cuadros más graves en determinados pacientes.
También se ofrece la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). En este caso, está destinada a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.
La vacunación durante el embarazo tiene como objetivo que la persona gestante produzca defensas que puedan transmitirse al bebé y brindarle protección durante sus primeros meses de vida, cuando todavía es muy pequeño para recibir determinadas vacunas.
A su vez, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, mediante la vacuna Triple Bacteriana, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa.
De acuerdo con la información municipal, esta vacuna se aplica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, con el objetivo de generar protección para el recién nacido.
La estrategia busca anticiparse a la circulación de virus y bacterias que pueden afectar especialmente a bebés pequeños y personas pertenecientes a grupos vulnerables.
¿Quiénes pueden acercarse?
La campaña está destinada principalmente a:
Adultos mayores de 65 años.
Personas menores de 65 años con factores de riesgo.
Embarazadas, según las semanas de gestación correspondientes a cada vacuna.
Personas que necesiten completar su carnet de vacunación.
El objetivo establecido por el programa es alcanzar al menos un 70% de cobertura entre las personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo en las zonas priorizadas.
Para quienes no puedan acercarse a los puestos itinerantes, existe otra alternativa. La Municipalidad informó que pueden concurrir al centro de salud más cercano con el DNI para que el personal controle el carnet y determine qué dosis corresponden.
Esto permite recuperar vacunas pendientes y mantener actualizado el esquema de inmunización sin necesidad de esperar a una nueva jornada del dispositivo móvil.
Desde el municipio también habilitaron un canal de consultas a través de WhatsApp, en el número 342 611 6585, donde los vecinos pueden solicitar información relacionada con la campaña.
La recomendación es revisar el carnet de vacunación antes de concurrir y, ante cualquier duda, consultar con el personal sanitario. De esta manera, la campaña #ModoVacuna busca acercar la prevención a los barrios y facilitar que más santafesinos puedan completar las vacunas que necesitan.