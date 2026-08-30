¿Dónde vacunarse gratis esta semana en Santa Fe? Estos son los lugares y horarios de la campaña municipal

Esta destinada a vecinos que necesiten completar su carnet de vacunación.

El operativo itinerante tendrá tres jornadas durante esta semana.

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