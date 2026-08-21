La cobertura de vacunación en Santa Fe presenta fuertes diferencias según la edad y la dosis del calendario.
Vacunación en Santa Fe: cuáles son las dosis que menos se aplican y en qué edades se pierde la cobertura
Los datos oficiales de 2026 muestran importantes diferencias entre las vacunas y las edades. La provincia todavía está lejos de alcanzar niveles elevados de cobertura.
Los datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación para lo que va de 2026 muestran que, en varias vacunas, la provincia todavía está lejos de alcanzar niveles elevados de cobertura, especialmente cuando se trata de completar esquemas y aplicar los refuerzos correspondientes.
La información oficial permite observar un patrón: las primeras dosis de algunas vacunas administradas durante los primeros meses de vida superan el 50%, pero la cobertura tiende a disminuir a medida que avanzan las edades y, particularmente, cuando se trata de refuerzos.
El caso más marcado es el de la segunda dosis de Triple Viral correspondiente a los 5 años, que registra apenas un 14,4%.
El tablero nacional de cobertura de vacunas permite consultar la situación de cada jurisdicción durante 2026 y muestra para Santa Fe la cantidad de dosis aplicadas y la población objetivo para cada vacuna.
Cobertura de Vacunación — Santa Fe 2026
Consulte y ordene las dosis aplicadas, coberturas y poblaciones objetivo por vacuna.
|Vacuna y Esquema
|% Cobertura
|Dosis Aplicadas
|Población Objetivo
Triple Viral: la mayor brecha aparece a los 5 años
La principal señal de alerta en los datos de Santa Fe aparece en la vacuna Triple Viral.
La primera dosis, indicada a los 12 meses, alcanza una cobertura del 53,5%, con 17.845 dosis aplicadas sobre una población objetivo de 33.341 niños.
Sin embargo, la situación cambia de manera marcada con la segunda dosis. Para los niños de entre 15 y 18 meses, la cobertura es del 33,2%, con 11.068 dosis aplicadas.
Y existe una diferencia todavía mayor en la segunda dosis correspondiente a los 5 años: la cobertura cae al 14,4%. En este grupo se aplicaron 6.160 dosis sobre una población objetivo de 42.890 personas.
Es, de acuerdo con los datos oficiales de 2026 proporcionados por Nación, la cobertura más baja de todas las vacunas relevadas para Santa Fe.
La Triple Viral protege contra sarampión, rubéola y paperas. La baja cobertura adquiere especial importancia porque para mantener una adecuada protección comunitaria frente al sarampión se necesitan niveles altos de vacunación.
El comportamiento de esta vacuna también permite identificar dónde se produce una de las mayores pérdidas de cobertura: entre la primera dosis, aplicada alrededor del primer año de vida, y las dosis posteriores.
Los refuerzos de los 5 años también muestran una fuerte caída
La disminución no se limita a la Triple Viral.
La vacuna DPT, correspondiente al refuerzo de los 5 años, registra una cobertura del 35,5%, con 15.238 dosis aplicadas sobre una población objetivo de 42.890.
Una situación similar se observa con la IPV, que protege contra la poliomielitis. La dosis de refuerzo de los 5 años alcanza una cobertura del 35,8%, con 15.372 dosis aplicadas.
En el caso de la varicela, el refuerzo de los 5 años llega al 33,7%, con 14.458 dosis aplicadas.
Los tres datos muestran un mismo fenómeno: las coberturas son considerablemente más bajas en los refuerzos de los 5 años que en varias de las primeras dosis administradas durante el primer año de vida.
Por ejemplo, la primera dosis de IPV a los 2 meses alcanza el 51,7%, mientras que el refuerzo de los 5 años queda en 35,8%.
La primera dosis de Quíntuple, también a los 2 meses, llega al 51,6%. Su refuerzo, indicado entre los 15 y 18 meses, baja al 42,3%.
En meningococo también se observa una disminución: las primeras dos dosis, aplicadas a los 3 y 5 meses, tienen coberturas de 51,7% y 50,3%, respectivamente, mientras que el refuerzo de los 15 meses alcanza el 44,4%.
Qué pasa con las vacunas durante el primer año de vida
Los números muestran que las coberturas de las primeras dosis tampoco son elevadas, aunque en general se encuentran por encima de las correspondientes a los refuerzos posteriores.
La IPV presenta un 51,7% para la primera dosis a los 2 meses y 52,6% para la segunda dosis a los 4 meses. La tercera dosis, a los 6 meses, baja a 49,6%.
En la vacuna Quíntuple, la primera dosis alcanza el 51,6%, la segunda el 52,3% y la tercera el 50,4%.
Para neumococo, la primera dosis a los 2 meses registra 51,2%, mientras que la segunda dosis, a los 4 meses, llega al 51,9%. El refuerzo de los 12 meses disminuye al 48,7%.
En meningococo, las coberturas son de 51,7% para la primera dosis, 50,3% para la segunda y 44,4% para el refuerzo de los 15 meses.
El rotavirus presenta 50,6% para la primera dosis y 49,2% para la segunda.
Estos números muestran que la pérdida de cobertura comienza a hacerse más evidente cuando los niños salen del esquema de vacunación de los primeros meses y deben regresar para completar refuerzos.
A los 11 años también aparecen coberturas bajas
Otra franja que presenta niveles reducidos es la de los 11 años.
La vacuna dTpa, indicada a esa edad, registra una cobertura del 39,5%, con 22.496 dosis aplicadas sobre una población objetivo de 56.884 personas.
La vacuna meningocócica tiene una cobertura todavía menor: 38,6%, con 21.957 dosis aplicadas.
En cuanto al VPH, la cobertura es de 40% entre las mujeres de 11 años, con 11.009 dosis aplicadas sobre una población objetivo de 27.509.
Entre los varones de la misma edad, la cobertura del VPH es de 35,3%, con 10.370 dosis aplicadas sobre una población objetivo de 29.375.
Por lo tanto, dentro de este grupo etario, la cobertura más baja corresponde al VPH masculino, seguida por meningococo y dTpa.
La situación es relevante porque estas vacunas requieren que las familias mantengan actualizado el calendario incluso cuando los controles médicos y pediátricos dejan de ser tan frecuentes como durante la primera infancia.
Las vacunas de recién nacidos y embarazadas
Entre las vacunas administradas inmediatamente después del nacimiento también se observan coberturas cercanas al 50%.
La BCG, indicada en menores de 7 días, registra 49,3%, con 15.906 dosis aplicadas.
La primera dosis de hepatitis B, que debe administrarse durante las primeras 12 horas de vida, alcanza 48,9%, con 15.782 dosis aplicadas.
En embarazadas, la cobertura de dTpa llega al 50%, con 16.120 dosis aplicadas.
El dato más favorable de todo el tablero corresponde a la vacuna contra el virus sincicial respiratorio. La VSR, indicada durante el embarazo, alcanza una cobertura del 70,4%, con 15.145 dosis aplicadas sobre una población objetivo de 21.510 embarazadas.
Es decir, dentro del conjunto de vacunas informado para Santa Fe, la VSR presenta la cobertura más alta.
El ranking: cuáles son las vacunas con menor cobertura
Si se ordenan los datos publicados por Nación de menor a mayor cobertura, el panorama de Santa Fe durante 2026 queda encabezado por estas dosis:
Triple Viral, segunda dosis a los 5 años: 14,4%
Triple Viral, segunda dosis a los 15-18 meses: 33,2%
Varicela, refuerzo a los 5 años: 33,7%
DPT, refuerzo a los 5 años: 35,5%
VPH masculino a los 11 años: 35,3%
IPV, refuerzo a los 5 años: 35,8%
Meningocócica, única a los 11 años: 38,6%
dTpa, única a los 11 años: 39,5%
VPH femenino a los 11 años: 40%
Quíntuple, refuerzo a los 15-18 meses: 42,3%
A partir de allí aparecen la vacuna meningocócica de refuerzo a los 15 meses, con 44,4%, la varicela de los 15 meses, con 46,1%, y otras vacunas que se ubican alrededor o por encima del 48%.
En el extremo superior se encuentra la VSR para embarazadas, con 70,4%.
La principal pérdida se produce al completar los esquemas
Los datos de 2026 permiten identificar un problema concreto: la vacunación no presenta una única dificultad, sino que las coberturas se van perdiendo en diferentes momentos del calendario.
En los primeros meses de vida, varias vacunas se encuentran alrededor del 50%. Pero posteriormente aparecen caídas importantes en los refuerzos y en las dosis que requieren regresar al vacunatorio después del primer año.
El caso de Triple Viral es el más evidente. De un 53,5% en la primera dosis a los 12 meses, se pasa a 33,2% en la segunda dosis de los 15-18 meses y a apenas 14,4% en la segunda dosis correspondiente a los 5 años.
En los 5 años se concentra otra de las principales dificultades: DPT, IPV y varicela presentan coberturas de entre 33,7% y 35,8%.
Y a los 11 años, las vacunas dTpa, meningococo y VPH se mantienen por debajo del 40%, con excepción del VPH femenino, que alcanza exactamente el 40%.
La fotografía que muestran los datos oficiales de 2026 es, por lo tanto, clara: el desafío no está solamente en iniciar los esquemas de vacunación, sino en lograr que niños, adolescentes y embarazadas completen las dosis correspondientes en el momento indicado.
La información corresponde al tablero Cobertura de vacunas 2026 del Ministerio de Salud de la Nación, que permite consultar la cobertura registrada para cada vacuna y jurisdicción. Los porcentajes pueden actualizarse a medida que se incorporan nuevas dosis al registro oficial.