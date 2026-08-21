Vacunación en Santa Fe: cuáles son las dosis que menos se aplican y en qué edades se pierde la cobertura

Cuadro Interactivo de Vacunación - Santa Fe 2026 Cobertura de Vacunación — Santa Fe 2026 Consulte y ordene las dosis aplicadas, coberturas y poblaciones objetivo por vacuna. Vacuna y Esquema % Cobertura Dosis Aplicadas Población Objetivo

Los refuerzos de los 5 años también muestran una fuerte caída

A los 11 años también aparecen coberturas bajas

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