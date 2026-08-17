La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante junto al Ministerio de Salud de la Provincia, una estrategia que busca reforzar la prevención de las enfermedades respiratorias durante la temporada invernal. La iniciativa está dirigida especialmente a adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes pueden recibir las vacunas contra la gripe y la neumonía. También se aplica la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) a embarazadas que se encuentran entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida.
El virus sincicial respiratorio ya supera a la influenza en las internaciones respiratorias y refuerzan la vacunación en Santa Fe
La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante junto al Ministerio de Salud provincial. La estrategia apunta a proteger a los grupos de mayor riesgo y, especialmente, a los bebés frente al aumento de las internaciones asociadas al Virus Sincicial Respiratorio. En la provincia ya se aplicaron 451 dosis a embarazadas. Dónde vacunarse.
La campaña se desarrolla en un escenario de aumento de la circulación del VSR en Santa Fe. El último Boletín Epidemiológico Provincial, elaborado con datos notificados hasta el 1° de agosto y correspondientes hasta la semana epidemiológica 30, confirmó 288 casos de VSR en pacientes internados por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) durante 2026. El virus se ubicó como el segundo más detectado entre los internados, detrás de Influenza A, que registró 634 casos. En total, la provincia informó 29.145 notificaciones de IRAG en personas internadas y confirmó 1.537 casos para alguno de los virus respiratorios vigilados.
El informe provincial advierte además que, aunque el VSR se presentó durante buena parte del año en niveles bajos, desde la semana epidemiológica 24 se registra un aumento de casos. En paralelo, las últimas semanas muestran una tendencia descendente de Influenza A en proporción a otros virus respiratorios.
El mayor impacto del VSR se concentra entre los niños pequeños. De los 288 casos confirmados en pacientes internados, 91 correspondieron a bebés menores de seis meses, 56 a niños de entre 6 y 11 meses, 75 a niños de 12 a 23 meses y 43 a chicos de 2 a 4 años. En conjunto, los menores de cinco años concentraron 265 casos, el 92% del total, mientras que los menores de dos años reunieron 222 casos, equivalentes al 77%.
“El VSR sigue siendo uno de los principales motivos de hospitalización por causas respiratorias en lactantes y continúa generando una importante carga de enfermedad en la población infantil”, señaló el médico pediatra y neonatólogo Néstor Vain, jefe de Neonatología y Pediatría de los Sanatorios de la Trinidad Palermo y Ramos Mejía. El especialista remarcó además que “la mayoría de los niños que desarrollan enfermedad grave habían nacido sanos y a término, sin factores de riesgo conocidos”, por lo que “todos los bebés están en riesgo de enfermarse, ya que resulta imposible predecir qué lactantes desarrollarán enfermedad grave”.
En este contexto, la vacunación durante el embarazo aparece como una de las principales herramientas preventivas. La Argentina incorporó en 2024 la vacunación materna contra el VSR al Calendario Nacional, aunque todavía existe una proporción de bebés que llega a su primera temporada de circulación viral sin protección suficiente. Entre las causas mencionadas se encuentran los nacimientos fuera del período de vacunación, la imposibilidad de la madre de recibir la dosis o que no haya transcurrido suficiente tiempo entre la vacunación y el parto para permitir una adecuada transferencia de anticuerpos.
“Hoy estamos en un escenario muy alentador, completamente distinto al de hace algunos años, porque contamos con herramientas muy eficaces que disminuyen el riesgo de formas graves y las internaciones por VSR”, sostuvo la doctora Analía De Cristófano, jefa de la Sección de Infectología Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y planteó cuál es el desafío actual: “Lograr que todos los lactantes, independientemente del momento del año en que nazcan, reciban la estrategia preventiva más adecuada y atraviesen protegidos su primera temporada de circulación del virus”.
En la campaña provincial se aplicaron 451 dosis de la vacuna contra el VSR, destinada a embarazadas durante el último trimestre de la gestación. La estrategia busca anticiparse a la circulación del virus y prevenir las complicaciones de la bronquiolitis en los bebés, mediante la transferencia de anticuerpos durante el embarazo.
La importancia de alcanzar una elevada cobertura preventiva también fue destacada por Mariana Lanzotti, médica pediatra infectóloga y directora del Vacunatorio Instituto del Niño de Rosario. “Todos los niños menores de un año están en riesgo de padecer enfermedad por VSR, por lo que es fundamental tomar medidas de prevención para garantizar una protección adecuada”, afirmó.
La especialista también puso el foco en el impacto que tiene la prevención sobre las familias y el sistema sanitario: “Cada internación que se evita no sólo reduce el sufrimiento de los bebés y sus familias, y previene complicaciones que pueden poner en riesgo la vida, sino que también contribuye a disminuir la carga sobre el sistema de salud”.
El documento también destaca que Córdoba avanzó este año con una estrategia complementaria mediante el uso de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal de acción prolongada destinado a bebés que no cuentan con protección efectiva a través de la vacunación materna. Santa Fe y San Juan, según el informe, avanzan en la incorporación de esta herramienta de acuerdo con sus propias estrategias y poblaciones objetivo.
Mientras continúa la campaña de vacunación itinerante en Santa Fe, el objetivo es ampliar el acceso a las herramientas disponibles y reforzar la protección de los grupos más vulnerables. En el caso del VSR, la vacunación durante el embarazo busca que los bebés lleguen a sus primeros meses de vida con anticuerpos frente a un virus cuya circulación viene aumentando en la provincia desde la semana epidemiológica 24 y que concentra su mayor impacto entre los menores de dos años.
Dónde vacunarse
Esta semana el dispositivo de #ModoVacuna estuvo el lunes 10 en la Vecinal San Ignacio de Loyola Sur, este miércoles 12 está en el Centro Gallego, Av. Galicia 1357, de 9 a 12; el jueves 13 estará en la Municipalidad de Santa Fe, Salta 2951, de 10 a 14; y el viernes 14 en la Estación La Guardia, Avenida de Petre y Hermana Serafina, de 13:30 a 16:30.
Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carnet y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas, se puede comunicar al 342 611 6585 (WhatsApp).