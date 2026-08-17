Lo mismo ocurre a nivel país

El virus sincicial respiratorio ya supera a la influenza en las internaciones respiratorias y refuerzan la vacunación en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante junto al Ministerio de Salud provincial. La estrategia apunta a proteger a los grupos de mayor riesgo y, especialmente, a los bebés frente al aumento de las internaciones asociadas al Virus Sincicial Respiratorio. En la provincia ya se aplicaron 451 dosis a embarazadas. Dónde vacunarse.