La discusión sobre vacunación suele quedar concentrada en los porcentajes de cobertura. Pero detrás de cada número hay una pregunta más concreta para las familias: ¿qué está pasando cuando llega el momento de completar las vacunas de los chicos?
¿Qué cambió con las vacunas en Santa Fe y cuáles son las coberturas que más crecieron?
El Gobierno provincial presentó un balance que muestra mejoras en distintas vacunas del calendario y un crecimiento de las dosis aplicadas durante 2026. La estrategia Vax Team permitió recuperar entre 5 y 7 puntos porcentuales en el primer semestre.
En Santa Fe, los últimos datos difundidos por el Ministerio de Salud provincial muestran una recuperación de las coberturas, especialmente entre niños en edad escolar, después de varios años en los que la vacunación sufrió dificultades en todo el país.
El balance fue presentado este miércoles en el marco del Día Nacional del Vacunador y la Vacunadora. Sin embargo, más que quedarse con el anuncio, los datos permiten mirar qué estrategias están funcionando, dónde se produjo la recuperación y cuáles son los desafíos que todavía quedan por delante.
Uno de los principales cambios está relacionado con la forma de buscar a quienes tienen vacunas pendientes. La provincia dejó de concentrar toda la estrategia en esperar que las personas concurran espontáneamente a los centros de salud y comenzó a llevar los operativos a escuelas, barrios y distintos espacios de la comunidad.
La apuesta tiene un objetivo sencillo: hacer que vacunarse sea más accesible y que completar el calendario requiera menos pasos para las familias.
¿Por qué las escuelas se convirtieron en un punto clave para recuperar vacunas?
Uno de los datos más significativos del balance aparece en los chicos que concurren a la escuela primaria.
Durante el primer semestre de 2026, la campaña Vax Team, desarrollada en conjunto por los ministerios de Salud, Educación y Cultura, permitió incrementar entre 5 y 7 puntos porcentuales las coberturas respecto del mismo período de 2025.
La estrategia busca acercar la vacunación al ámbito escolar mediante una propuesta lúdica y pedagógica. La idea es que la escuela no sea solamente el lugar donde los chicos reciben contenidos educativos, sino también un espacio que ayude a detectar esquemas incompletos y facilite el acceso a las vacunas.
Según los datos difundidos por la provincia, en los refuerzos correspondientes a los 5 años se observaron mejoras en distintas vacunas.
La Triple Bacteriana Celular pasó del 25,5% al 30,4%, mientras que Varicela aumentó del 23,8% al 28,5% y IPV, que protege contra la poliomielitis, pasó del 24,8% al 30,6%.
La recuperación también se observó entre los chicos de 11 años. La Triple Bacteriana Acelular pasó del 26,4% al 33,5%; la cobertura de VPH en niñas subió del 28,3% al 33,3%; y la vacuna contra Meningococo avanzó del 26% al 32,5%.
Aunque los porcentajes todavía muestran margen para seguir creciendo, el dato que destaca el Ministerio de Salud es la velocidad de recuperación registrada durante los primeros meses de 2026.
La estrategia, además, tiene prevista una nueva etapa: desde septiembre se proyecta extender Vax Team al nivel inicial.
¿Cuáles son las vacunas que tienen mejores coberturas?
Los datos consolidados correspondientes a 2025 muestran que la situación es diferente según la edad y la vacuna.
Entre los menores de un año, varias de las vacunas esenciales superaron el 90% de cobertura.
La BCG llegó al 91,8%; la Quíntuple, al 93,5%; Neumococo, al 93,7%; Meningococo, al 92,1%; Rotavirus, al 91,2%; e IPV, al 93,4%.
En Hepatitis B, la cobertura fue del 89,3%.
Esto resulta especialmente relevante porque durante el primer año de vida se concentra una parte importante de las vacunas del calendario. Mantener coberturas elevadas permite reducir la circulación de enfermedades que pueden generar complicaciones especialmente en bebés y niños pequeños.
A partir del año, sin embargo, los porcentajes presentan una disminución. La Triple Viral alcanzó el 80,8%, Hepatitis A llegó al 81,6% y Neumococo registró un 78,6%.
El desafío, entonces, no está únicamente en lograr que los bebés comiencen su esquema de vacunación, sino también en sostener el cumplimiento del calendario a medida que los chicos crecen.
Gripe, VSR y dengue: qué pasó con las vacunas durante 2026
El balance provincial también permite observar qué ocurrió con algunas de las campañas específicas desarrolladas durante este año.
La vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) alcanzó al 73% de las personas gestantes en lo que va de 2026, con 15.749 dosis aplicadas. El porcentaje representa cuatro puntos más que el registrado a la misma altura del año anterior.
La vacuna contra el VSR es especialmente importante durante el embarazo porque permite transferir anticuerpos al bebé y ofrecerle protección durante los primeros meses de vida, cuando una infección por este virus puede resultar más complicada.
También aumentó la vacunación antigripal. En lo que va del año se aplicaron 452.550 dosis, un 18,3% más que durante el mismo período del año anterior.
En el caso del dengue, la provincia informó 171.397 aplicaciones. La adherencia a la segunda dosis llegó al 64,27%, con niveles superiores al 76% entre las personas mayores de 40 años.
Estos datos muestran que la recuperación no se limita a las vacunas del calendario infantil. También alcanza campañas destinadas a grupos específicos y estrategias de prevención frente a enfermedades que requieren una respuesta sostenida.
Cambio de estrategia
La ministra de Salud, Silvia Ciancio, puso el foco justamente en este punto al presentar los resultados.
Según explicó, la provincia decidió modificar la estrategia tradicional y llevar las vacunas hacia donde están las personas, en lugar de depender exclusivamente de que las familias concurran a los centros de salud.
Ese cambio implica desplegar equipos en territorio, trabajar con escuelas y articular con distintas instituciones.
La dimensión de la estrategia también se refleja en su alcance: los operativos se desarrollan en los 19 departamentos de la provincia, con participación de equipos de las distintas regiones sanitarias.
La escuela aparece como un aliado especialmente importante. María Martín, secretaria general del Ministerio de Educación, señaló que la estrategia involucra a más de 1.700 escuelas primarias.
Esto permite atacar uno de los principales problemas que enfrenta la vacunación infantil: los esquemas que quedan incompletos no necesariamente responden a una decisión de las familias de no vacunarse.
En muchos casos, pueden estar relacionados con dificultades para recordar las fechas, falta de tiempo, problemas para trasladarse o simplemente con la pérdida de continuidad del calendario a medida que los niños crecen.