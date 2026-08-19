Hay noticias científicas que primero aparecen en los laboratorios, después llegan a los medios y, en cuestión de horas, terminan reflejándose en lo que las personas buscan en Internet.
Vacuna contra el melanoma: qué se sabe del tratamiento de Moderna y Merck contra el cáncer de piel
Una vacuna personalizada basada en ARN mensajero logró resultados positivos en un ensayo clínico de fase 3 para pacientes con melanoma de alto riesgo. Todavía faltan conocer los datos completos y obtener la aprobación de los organismos reguladores.
Eso ocurrió este miércoles con Moderna, luego de que la compañía anunciara junto con Merck resultados positivos de una vacuna personalizada contra el melanoma.
Según los datos de Google Trends para Argentina durante las últimas 4 horas, el término “moderna” tuvo varios aumentos repentinos en el interés de búsqueda.
La herramienta no muestra cuántas personas buscaron exactamente una palabra, sino la evolución relativa de su popularidad dentro del período seleccionado.
La razón detrás de ese movimiento está relacionada con un avance que podría abrir una nueva etapa en el tratamiento del cáncer: una vacuna de ARN mensajero diseñada específicamente para ayudar al sistema inmunitario a reconocer las características del tumor de cada paciente.
Una vacuna que se diseña para cada paciente
El tratamiento se llama intismeran autogene, también identificado como V940 o mRNA-4157, y todavía es una terapia experimental. Su particularidad es que no se trata de una vacuna tradicional que se fabrica de la misma manera para todas las personas.
El procedimiento parte del tumor que fue extirpado quirúrgicamente. A partir del análisis de sus características genéticas, los investigadores identifican determinadas alteraciones propias de las células cancerosas y diseñan una vacuna personalizada.
El objetivo es que el sistema inmunitario aprenda a reconocer esos elementos y pueda reaccionar si células similares vuelven a aparecer.
La terapia utiliza ARN mensajero, la misma tecnología que adquirió enorme difusión durante la pandemia de Covid-19.
Pero en este caso el objetivo es diferente: no se busca prevenir una infección causada por un virus, sino entrenar al sistema inmunitario para reconocer características específicas de un tumor.
El nuevo tratamiento se estudió en pacientes con melanoma de alto riesgo que ya habían sido operados. El ensayo de fase 3 incluyó a 1.137 personas con melanoma en estadios IIB a IV, cuyo tumor había sido extirpado.
Un grupo recibió pembrolizumab, un medicamento de inmunoterapia utilizado contra este tipo de cáncer, mientras que otro recibió la combinación de pembrolizumab y la vacuna personalizada.
Los resultados preliminares mostraron que la combinación alcanzó los dos objetivos principales establecidos para el estudio: mejorar la supervivencia libre de recurrencia y reducir el riesgo de que el cáncer se disemine hacia otros órganos. Las empresas indicaron además que no aparecieron nuevas señales de seguridad durante el ensayo.
El dato es relevante porque se trata del primer resultado positivo de fase 3 para una vacuna contra el cáncer basada en ARN mensajero.
La fase 3 es una de las últimas etapas antes de solicitar la aprobación de un medicamento y busca comprobar su eficacia y seguridad en un número amplio de pacientes.
Sin embargo, hay un punto importante: los resultados completos todavía no fueron publicados.
Las compañías anunciaron que presentarán los datos detallados en un próximo encuentro médico y que continuarán las conversaciones con los organismos reguladores para avanzar hacia una eventual aprobación.
Esto significa que el anuncio representa un avance científico importante, pero no que exista actualmente una vacuna disponible para cualquier persona con melanoma.
Por qué el anuncio generó tanto interés y qué puede cambiar
La expectativa alrededor del tratamiento también tiene una explicación en los resultados obtenidos en etapas anteriores de investigación.
En junio de este año, Moderna y Merck habían presentado datos de seguimiento a cinco años de un estudio de fase 2b.
En ese análisis, la combinación de la vacuna personalizada con pembrolizumab había reducido en un 49% el riesgo de recurrencia o muerte y en un 59% el riesgo de metástasis a distancia frente al tratamiento con pembrolizumab solo.
Ahora, el resultado positivo del ensayo de fase 3 aporta un paso adicional porque se trata de un estudio más grande y diseñado para confirmar si los beneficios observados anteriormente pueden sostenerse en una población más amplia.
La noticia también tuvo una repercusión inmediata en los mercados. Las acciones de Moderna llegaron a subir alrededor de 150%, mientras que las de Merck avanzaron cerca del 11% durante las primeras operaciones de Wall Street.
Pero ese movimiento financiero no debe confundirse con una aprobación médica. El tratamiento continúa siendo experimental y todavía debe completar el proceso regulatorio correspondiente.
El interés también se trasladó rápidamente a Internet. Google Trends registró varios picos de búsqueda de “moderna” en Argentina durante las cuatro horas analizadas, con momentos en los que el indicador se acercó al máximo de interés relativo.
La herramienta permite observar cuándo aumenta la atención sobre un término, pero no permite determinar por sí sola cuántas personas realizaron esas búsquedas ni conocer sus motivos.
En este caso, el comportamiento resulta coherente con la repercusión internacional que tuvo el anuncio. La noticia fue difundida durante la mañana y rápidamente comenzó a aparecer entre los principales temas vinculados con ciencia, salud y mercados.
El interés por Moderna también puede entenderse por su asociación con las vacunas contra el Covid-19.
Para muchas personas, se trata de una tecnología conocida, pero su aplicación contra el cáncer introduce un concepto diferente: una vacuna diseñada a partir de las características del tumor de una persona para ayudar al organismo a reconocerlo si intenta reaparecer.
La investigación no se limita al melanoma. Moderna y Merck también desarrollan estudios con esta tecnología para otros tipos de cáncer, entre ellos pulmón, vejiga y riñón.
El desafío ahora será demostrar que los resultados iniciales se mantienen cuando se conozcan todos los datos del ensayo y que los beneficios justifican su incorporación a la práctica médica.
También deberán definirse cuestiones como la producción, el costo y la logística necesaria para fabricar tratamientos personalizados.
Por eso, aunque el anuncio marca un avance significativo en la investigación contra el cáncer, todavía queda un camino por recorrer. La vacuna no está disponible como tratamiento general y no reemplaza las terapias actuales contra el melanoma.
Lo que sí muestra el resultado es hacia dónde avanza una parte de la investigación oncológica: tratamientos cada vez más personalizados, capaces de utilizar información genética específica del tumor para orientar la respuesta del sistema inmunitario.