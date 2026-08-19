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Vacuna contra el melanoma: qué se sabe del tratamiento de Moderna y Merck contra el cáncer de piel

Una vacuna personalizada basada en ARN mensajero logró resultados positivos en un ensayo clínico de fase 3 para pacientes con melanoma de alto riesgo. Todavía faltan conocer los datos completos y obtener la aprobación de los organismos reguladores.