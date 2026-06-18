Concientización y prevención

Día Mundial del Cáncer de Piel: Prevención Salud promueve el cuidado y la detección temprana

En el marco del día que se recuerda cada 13 de junio, la prepaga refuerza la importancia de incorporar hábitos de protección desde la infancia, realizar controles dermatológicos periódicos y tomar conciencia sobre los efectos acumulativos del sol en la piel.