La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, busca establecer mayores controles en el sistema de salud y fortalecer las herramientas destinadas a prevenir eventos adversos. Desde el Senado santafesino anticiparon que el proyecto es considerado una prioridad y que continuará siendo trabajado junto con representantes del sector.
El Senado santafesino avanza en la adhesión a la Ley Nicolás para mejorar la seguridad en salud pública
La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en Diputados, propone reforzar los controles, digitalizar las historias clínicas y establecer mecanismos para prevenir y registrar eventos adversos.
El senador Germán Baumgartner explicó que la Comisión de Salud del Senado mantiene reuniones periódicas para abordar distintos proyectos vinculados al área. Entre las iniciativas que se encuentran bajo análisis está la adhesión a la Ley Nicolás, que ya fue dictaminada favorablemente por la comisión y cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
“Nosotros tratamos de agilizar todos estos temas y de despolitizar estas cuestiones”, afirmó Baumgartner, remarcando que la comisión está abierta a recibir aportes de particulares, organizaciones y referentes vinculados con la salud para analizar los distintos proyectos.
Qué cambios busca incorporar la Ley Nicolás
Uno de los principales ejes de la iniciativa está relacionado con el fortalecimiento de los controles en hospitales y sanatorios, además de la incorporación de herramientas que permitan mejorar el seguimiento de la atención médica.
Baumgartner explicó que la adhesión apunta a establecer controles “muy minuciosos con los sanatorios, con los hospitales, con los profesionales” y destacó la necesidad de avanzar hacia la digitalización de las historias clínicas.
El senador sostuvo que se trata de prácticas que ya forman parte de la vida cotidiana, pero que todavía no se encuentran implementadas de manera uniforme. “Las historias clínicas sean digitales y no más formato papel, cuestiones que ya están en nuestra vida diaria cotidiana, pero no están reglamentadas totalmente y no están siendo usadas por todos por igual”, señaló.
Para el legislador, contar con criterios comunes resulta fundamental para ordenar el funcionamiento del sistema. También puso en valor su vínculo con el ámbito sanitario: “Soy médico y sigo trabajando de eso, me siento parte de la comunidad médica”.
Por ese motivo, anticipó que se buscará incorporar al debate a los colegios, gremios y sociedades médicas.
Familiares de víctimas pidieron ser escuchados
Ivana Esteban, representante de familiares de víctimas, participó de las conversaciones sobre la iniciativa y destacó la importancia de que quienes atravesaron situaciones vinculadas con eventos adversos en el sistema sanitario puedan formar parte de la discusión.
“Diputados le dio media sanción a la Ley Nicolás y nosotros hacía tiempo que habíamos pedido con el Senado una reunión también para venir y decirles: existimos, no somos estadísticas, nuestros familiares no eran números”, expresó.
Esteban consideró especialmente relevante que contemple mecanismos para registrar y comunicar situaciones que pueden poner en riesgo a las personas atendidas. “Es una ley que habla sobre calidad y seguridad del paciente”, afirmó, y agregó que la iniciativa incorpora los llamados eventos adversos y eventos centinela que deben ser informadas para evitar que vuelvan a repetirse.
En ese marco, mencionó como ejemplo el caso del fentanilo y sostuvo que el registro de estos hechos resulta clave para prevenir nuevas situaciones.
También contempla a los profesionales
Otro de los puntos destacados por Esteban es que, según su interpretación, la iniciativa no apunta únicamente a establecer responsabilidades, sino también a generar condiciones que permitan proteger a los profesionales y promover una denominada “cultura justa”.
“Es una ley que también protege al médico, muy por el contrario de lo que se dice por ahí”, sostuvo. Además, explicó que la propuesta contempla límites vinculados con las horas de atención y plantea la necesidad de dejar constancia de los errores y eventos adversos para poder analizarlos.
“Lejos de precarizar, lo que habla es que un médico no puede estar más de 8 horas atendiendo a un paciente, pero que sí es una cultura justa, o sea, tiene que quedar registro porque los errores se pagan con la vida de los pacientes”, afirmó.
Próximas reuniones
Baumgartner anticipó que próximamente se realizarán reuniones con colegios médicos para conocer sus inquietudes y continuar trabajando sobre los distintos aspectos del proyecto. “Estamos esperando ahora próximamente vamos a tener reuniones con colegios médicos para que ellos planteen también cuáles son las inquietudes que tienen e ir trabajándolo entre todos”, explicó.
El senador insistió en que el objetivo es construir consensos entre los distintos sectores involucrados y sostuvo que la Comisión de Salud mantendrá una postura abierta durante el tratamiento. “La idea es trabajarlo entre todos, ser flexibles, escuchar todas las voces y sacar lo mejor de cada uno de nosotros”, concluyó.
Para Baumgartner, el tratamiento de esta iniciativa se encuentra entre las prioridades del área: “La comisión de salud es fundamental, tener bien claro las prioridades que tenemos y esta creo que es una prioridad”.