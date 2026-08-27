“De Esto Sí se Habla”

Salud mental y apuestas online: adolescentes santafesinos ponen en debate los riesgos del mundo digital

Con el impulso principal de la edila Cecilia Battistutti, el programa reúne a estudiantes de seis escuelas para abordar el impacto de las plataformas digitales. La Lotería de Santa Fe advirtió sobre el crecimiento de las apuestas ilegales entre jóvenes.