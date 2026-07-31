El programa “De esto sí se habla”, que aborda la Salud Mental Adolescente y entornos digitales, continúa con las actividades de su edición 2026. La propuesta es impulsada por el Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe a través de la concejala Cecilia Battistutti.
El Concejo de Santa Fe recorre las escuelas con el programa “De esto sí se habla”
En esta instancia, las seis escuelas participantes abordan el impacto de los entornos digitales en niños y adolescentes mediante “El Mirador”, una herramienta del equipo de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Salud Mental inspirada en un caleidoscopio. La iniciativa promueve el diálogo colectivo sobre bienestar digital, hiperconectividad y estrategias de cuidado frente a la tecnología.
Trabajo colectivo
Liliana Olguín, subsecretaria de Salud Mental de la Provincia, destacó la importancia del trabajo conjunto para abordar una problemática cada vez más presente entre las adolescencias. “Soy una convencida de que de esta situación compleja que estamos viviendo salimos colectivamente. Que trabajemos el Concejo junto con la Provincia es una potencia muy importante porque es la única manera de enfrentar todo lo que está sucediendo. La salud mental hoy es un eje prioritario para el gobernador Maximiliano Pullaro y estas acciones nos permiten fortalecer el trabajo con niños, niñas y adolescentes”, afirmó.
Por su parte, la concejala Cecilia Battistutti, definió que una de las fortalezas del programa es que “no venimos a hablar sobre los jóvenes, sino a generar los espacios para hablar con ellos. Reconocemos a las y los adolescentes como verdaderos protagonistas en la construcción de la salud mental. Cuando encuentran las herramientas para expresarse, crear e intervenir su entorno, no solo están hablando de lo que les pasa: están construyendo bienestar, cuidándose entre pares y transformando sus propias comunidades educativas”.
“De esto sí se habla” va por su segundo año consecutivo y es resultado de un trabajo del Concejo Municipal en alianza con el Gobierno de la Provincia, Lotería de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral, la Sociedad Argentina de Pediatría, profesionales de la salud y la comunicación, además de escuelas.
La concejala destacó que el eje de esta edición son los entornos digitales. “Hoy buena parte de la vida de las adolescencias transcurre en las pantallas. Allí se vinculan, aprenden, se informan, también aparecen nuevos riesgos y por eso el objetivo es construir una ciudadanía digital crítica, responsable y saludable”.
Seis escuelas en 2026
La edición 2026 de “De esto sí se habla” se desarrolla entre mayo y septiembre y alcanza a estudiantes de seis instituciones educativas de la ciudad. Se trata de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8034 "La Salle Jobson”, la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Nº 331 “Almirante Guillermo Brown” y la Escuela Normal Superior y Superior de Comercio Nº 46 “Domingo Guzmán Silva”. También participan la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 478 “Dr. Nicolás Avellaneda”, la Escuela Técnica Particular Incorporada Nº 2056 “Monseñor Carlos Macagno” y la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N º 3083 “Dante Alighieri”.
Para llevar a cabo la propuesta, los estudiantes forman parte de una serie de talleres y capacitaciones preparatorias. La agenda comenzó con el encuentro “Conectados: Salud Mental en la era digital”, una instancia de presentación y sensibilización a cargo del Lic. Rafael Sancho para abordar los consumos digitales en las adolescencias.
Posteriormente, de la mano de Mauricio Gómez y Lucio Azcurrain, se desarrolló el Primer encuentro de producción audiovisual, donde los jóvenes sumaron herramientas técnicas y narrativas para convertirse en productores de sus propios contenidos. También participaron de la jornada “Habilidades para la vida y salud mental en entornos digitales”, dictada en conjunto por el Comité de Adolescencias de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, orientada a promover hábitos saludables y prevenir conductas de riesgo.
Lo que viene
Tras estas instancias formativas, lo que viene es pura creatividad: los estudiantes de cada institución educativa llevarán adelante un mural comunitario e intervenciones urbanas junto a la Secretaría de Cultura y Medios de la UNL, además de generar sus propios contenidos audiovisuales para promover el cuidado de la salud mental entre pares.
La edición concluirá el 29 de septiembre con una jornada de cierre en la que se estrenarán las producciones audiovisuales realizadas por los propios estudiantes y se desarrollará un taller sobre bienestar digital y ciudadanía en entornos virtuales a cargo de Faro Digital. La actividad se realizará en el marco de las acciones por el Día Municipal de la Salud Mental Adolescente, instituido por la Ordenanza N.º 13.037 y conmemorado cada 27 de septiembre.
Como parte de esta edición, que se inscribe también en el Programa de Educación Digital del Ministerio de Educación de la provincia, se encuentra disponible el sitio web www.deestosisehabla.com.ar. Desde el sitio se puede acceder a los contenidos de la edición 2025, además de herramientas, guías y recursos para seguir fortaleciendo la construcción comunitaria de la salud mental.