Dos nuevos operativos de donación multiorgánica realizados en hospitales públicos de Santa Fe permitieron dar respuesta a pacientes que aguardaban un trasplante en distintos puntos del país. Uno de los procedimientos tuvo como resultado la ablación de un corazón que fue destinado a un adolescente internado en emergencia nacional en el Hospital Garrahan de Buenos Aires.
Donación de órganos: un corazón de Santa Fe fue destinado a un adolescente en emergencia nacional
Los procedimientos se realizaron durante el fin de semana en los hospitales Provincial de Rosario y José María Cullen de Santa Fe. Uno de los corazones permitió responder a la emergencia nacional de un adolescente internado en el Hospital Garrahan.
Las intervenciones se desarrollaron durante el último fin de semana, en el marco del Día Nacional de la Persona Donante de Órganos, que se conmemoró el sábado 29 de agosto.
Los procedimientos comenzaron con la identificación de potenciales donantes y se extendieron hasta las primeras horas del domingo, con una compleja coordinación médica, logística y de transporte para garantizar que los órganos llegaran a destino en condiciones adecuadas.
Los operativos se realizaron de manera simultánea en el Hospital Provincial de Rosario y el Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe. En ambos casos participaron equipos especializados de la red pública de salud y el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio).
Un corazón de Rosario para un adolescente en emergencia nacional
Uno de los procedimientos se concretó en el Hospital Provincial de Rosario y tuvo como resultado la ablación de un corazón destinado a un adolescente que se encontraba en emergencia nacional y permanecía internado en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires.
La categoría de emergencia nacional dentro del sistema de trasplantes contempla a pacientes cuya situación clínica requiere una respuesta prioritaria debido a la gravedad de su estado de salud. En estos casos, la disponibilidad de un órgano compatible puede resultar determinante.
Además del corazón, durante el operativo realizado en Rosario se procuraron un hígado y los riñones del donante. Estos órganos fueron destinados a otros pacientes y requirieron una segunda operación logística para su traslado hacia la provincia de Córdoba.
El procedimiento demandó la participación de aeronaves que operaron desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario. A la tarea sanitaria se sumó un dispositivo de traslado terrestre y custodia coordinado con personal de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe.
La logística resulta especialmente importante en este tipo de intervenciones. Una vez que un órgano es procurado, comienza una carrera contra el tiempo para trasladarlo hasta el centro donde será implantado. Cada órgano tiene características particulares y un período limitado durante el cual puede mantenerse viable fuera del organismo.
Por eso, un operativo de donación no termina con la ablación. También requiere coordinar vuelos, vehículos, personal médico, rutas y horarios para que cada órgano llegue al destino asignado.
El operativo que se realizó en el Hospital Cullen
En la ciudad de Santa Fe, el segundo procedimiento tuvo como escenario al Hospital José María Cullen.
En este caso se procuraron un hígado y riñones destinados a receptores locales. Uno de los trasplantes renales se realizó directamente en las instalaciones del hospital santafesino.
Para concretar el procedimiento, Cudaio activó el Programa de Ablación Hepática Regional, un dispositivo que permite trasladar a especialistas hasta el lugar donde se detecta al potencial donante.
La estrategia busca optimizar los tiempos y facilitar la procuración de órganos, especialmente en intervenciones que requieren equipos con experiencia específica.
En lugar de trasladar al potencial donante hacia otro establecimiento, el programa permite que los especialistas se desplacen hasta el hospital donde se encuentra la persona. De esta manera, se puede avanzar en la ablación dentro de la red sanitaria y reducir tiempos logísticos.
El trabajo realizado en el Cullen también permitió que un receptor local pudiera acceder a un trasplante renal sin necesidad de trasladarse a otra provincia.
Una red de hospitales preparada para responder
Desde el Ministerio de Salud de Santa Fe destacaron la capacidad de los hospitales públicos para llevar adelante procedimientos de alta complejidad y la importancia de contar con equipos preparados para intervenir cuando surge un potencial donante.
El secretario de Tercer Nivel de Atención, César Pauloni, señaló que los dos operativos muestran la importancia de fortalecer las capacidades de los hospitales de alta complejidad.
En ese sentido, remarcó la necesidad de que los efectores públicos dispongan de recursos, tecnología y profesionales capacitados para resolver este tipo de procedimientos dentro de la propia red provincial.
Pero detrás de la complejidad médica existe también otro aspecto central: el acompañamiento a las familias de los donantes.
La donación de órganos comienza en un momento de profundo dolor para los familiares de una persona fallecida. La posibilidad de transformar esa pérdida en una oportunidad para otras personas requiere un proceso de acompañamiento y contención que forma parte del trabajo de los equipos sanitarios.
Qué significa donar órganos y por qué cada operativo es importante
La donación de órganos permite que una persona que falleció pueda convertirse en donante y, mediante un proceso médico y legal establecido, brindar órganos y tejidos que pueden ser utilizados en trasplantes.
No todos los órganos procurados necesariamente terminan destinados al mismo receptor. El sistema nacional de procuración y trasplante determina los destinos de acuerdo con criterios médicos, de compatibilidad, urgencia y otros parámetros establecidos.
Por eso, un solo proceso de donación puede beneficiar a varias personas.
En los operativos realizados durante el fin de semana en Santa Fe se procuraron distintos órganos que fueron destinados a pacientes de diferentes puntos del país. En Rosario, por ejemplo, el corazón fue destinado a Buenos Aires, mientras que el hígado y los riñones fueron trasladados a Córdoba. En Santa Fe, en tanto, se realizaron procedimientos destinados a receptores locales.
La coordinación entre hospitales, Cudaio, equipos médicos, servicios de emergencia, transporte sanitario y fuerzas de seguridad resulta fundamental para que cada órgano pueda llegar a su destino.
Un dato que marca el crecimiento de la procuración en Santa Fe
Los dos nuevos procesos de donación permitieron que Santa Fe alcanzara 82 procesos de donación durante 2026.
A nivel nacional, el número supera los 660 operativos en lo que va del año. Con estos resultados, la provincia se mantiene como la segunda jurisdicción del país en materia de procuración de órganos.
El dato refleja el peso que tiene la red pública santafesina dentro del sistema nacional de trasplantes. Los órganos procurados en la provincia no necesariamente permanecen en Santa Fe: pueden viajar cientos de kilómetros para llegar a pacientes que los necesitan en otras partes de la Argentina.
En este sentido, cada operativo implica un trabajo coordinado que involucra a numerosos profesionales y organismos.
Dos operativos en un fin de semana cargado de significado
La directora de Cudaio, Cecilia Andrada, destacó especialmente que ambos procedimientos se hayan desarrollado durante el fin de semana en que se conmemoró el Día Nacional de la Persona Donante de Órganos.
Los operativos comenzaron el sábado y finalizaron durante las primeras horas del domingo, después de completar las ablaciones y los traslados correspondientes.
En el Hospital Provincial de Rosario, además, el procedimiento tuvo un significado particular: según destacó Cudaio, desde 2015 no se habían registrado dos operativos de donación en un mismo año en ese establecimiento. Durante 2026, ese número ya fue alcanzado con dos donaciones multiorgánicas de gran importancia.
La coincidencia con el 29 de agosto también puso nuevamente el foco en el rol de las familias. Detrás de cada donación existe una historia de pérdida, pero también una decisión capaz de generar una nueva oportunidad para personas que esperan un trasplante.
En algunos casos, esa espera puede durar meses o años. En otros, como el del adolescente que aguardaba un corazón en emergencia nacional, la necesidad de encontrar un órgano compatible adquiere una dimensión todavía más urgente.
Los dos operativos realizados en Santa Fe muestran así las dos caras de la donación: por un lado, el enorme despliegue médico y logístico que permite procurar y trasladar órganos; por otro, el gesto de las familias que, en medio de una situación dolorosa, hacen posible que otras personas tengan una nueva oportunidad.
En lo que va de 2026, los 82 procesos de donación registrados en Santa Fe vuelven a poner a la provincia como uno de los principales actores del sistema nacional de procuración. Cada uno de esos procedimientos representa, detrás de las cifras, pacientes concretos que pudieron recibir un órgano y familias que encontraron una manera de transformar una pérdida en esperanza.