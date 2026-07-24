El Hospital Garrahan concretó por primera vez en su historia una transfusión intrauterina, un procedimiento de alta complejidad que permitió tratar a un bebé de 26 semanas de gestación con un cuadro de anemia fetal severa. La intervención fue realizada por un equipo interdisciplinario y representa un importante avance para la institución.
Realizaron por primera vez una transfusión intrauterina para salvar a un bebé de 26 semanas
La intervención se realizó durante un embarazo de alto riesgo para tratar un cuadro de anemia fetal severa. La madre y el niño evolucionan favorablemente bajo seguimiento médico.
La paciente, oriunda de Tierra del Fuego, llegó al centro de salud con un embarazo de alto riesgo y un feto con compromiso vital. Tras una evaluación integral, los especialistas resolvieron avanzar con esta práctica para intentar revertir la situación.
Un procedimiento inédito
Antes de realizar la transfusión, los médicos efectuaron una cordocentesis, una técnica que consiste en puncionar la vena del cordón umbilical bajo guía ecográfica para obtener una muestra de sangre fetal.
Ese estudio permitió determinar con precisión el grado de anemia y calcular el volumen de sangre necesario para corregir el cuadro.
Posteriormente, a través de la misma vía, el equipo transfundió sangre O negativo especialmente preparada para este tipo de intervenciones.
Según explicaron desde el hospital, este procedimiento puede evitar complicaciones graves como insuficiencia cardíaca, daño neurológico e incluso la muerte fetal.
Evolución favorable
Tras la intervención, tanto la madre como el bebé evolucionan favorablemente y permanecen bajo un seguimiento médico permanente para controlar su estado y evaluar si será necesario realizar nuevas intervenciones durante el embarazo.
Desde el Garrahan destacaron que el resultado obtenido refleja el trabajo coordinado de distintas áreas del hospital, ubicado en Buenos Aires.
"Realizamos una práctica de altísima complejidad que requiere la articulación de distintas especialidades. Participaron profesionales de Neonatología, Obstetricia, Cirugía General, Medicina Transfusional y Laboratorio, en un trabajo interdisciplinario que caracteriza al Garrahan y nos enorgullece enormemente", expresó la jefa de Neonatología del hospital, Patricia Bellani.
Un avance para la medicina fetal
La incorporación de este tipo de procedimientos forma parte del crecimiento que impulsa el Hospital Garrahan mediante la incorporación de tecnología de última generación y la capacitación continua de sus profesionales.
Desde la institución señalaron que el objetivo es ampliar las capacidades de atención en casos de alta complejidad y seguir fortaleciendo su desarrollo como uno de los principales centros pediátricos de la región.