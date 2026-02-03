Drama en Brasil

De vacaciones en Florianópolis, le detectaron cáncer avanzado a su hijo de 2 años: ahora esperan trasladarlo al Garrahan

Felipe (2) viajó con su papá desde Chaco a Brasil para pasar unas vacaciones, pero empezó a descompensarse durante el trayecto y en pocos días recibió un diagnóstico devastador. Ahora, mientras sigue el tratamiento, la familia espera su estabilización para poder trasladarlo al Hospital Garrahan.