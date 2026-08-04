Preservación avanzada

Trasplante de órganos en Argentina: aprueban un nuevo protocolo para aumentar la cantidad de donantes

El Ministerio de Salud de la Nación incorporó la perfusión regional normotérmica como una nueva estrategia para la procuración de órganos. La técnica busca ampliar la cantidad de donantes efectivos y mejorar la calidad de los órganos destinados a trasplante.