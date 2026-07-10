Primer semestre de 2026

Santa Fe alcanzó un récord histórico en donación de órganos: 56 procesos permitieron realizar 148 trasplantes

Santa Fe registró la mayor cantidad de procesos de donación de órganos de su historia durante los primeros seis meses de 2026. Con 56 donantes, la provincia se consolidó como la segunda del país en procuración de órganos y posibilitó 148 trasplantes en distintas jurisdicciones.