La marca alcanzada durante el primer semestre refleja el crecimiento sostenido del sistema provincial de donación y trasplante, impulsado por el trabajo coordinado entre hospitales públicos, clínicas privadas, equipos de salud y la solidaridad de las familias donantes.
Santa Fe alcanzó un récord histórico en donación de órganos: 56 procesos permitieron realizar 148 trasplantes
Santa Fe registró la mayor cantidad de procesos de donación de órganos de su historia durante los primeros seis meses de 2026. Con 56 donantes, la provincia se consolidó como la segunda del país en procuración de órganos y posibilitó 148 trasplantes en distintas jurisdicciones.
Desde el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y Tejidos (Cudaio) destacaron que el verdadero impacto de estos números está en las personas que pudieron acceder a un trasplante y mejorar su calidad de vida.
Durante los primeros seis meses de 2026, Santa Fe volvió a ubicarse entre las provincias líderes en materia de donación de órganos y alcanzó un récord histórico.
Entre enero y junio se concretaron 56 procesos de procuración, la cifra más alta registrada desde la creación del sistema provincial, superando incluso la marca de 50 donantes alcanzada en 2023.
Los datos fueron difundidos por el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y Tejidos (Cudaio), organismo que depende del Ministerio de Salud de Santa Fe.
El balance posiciona nuevamente a la provincia como la segunda del país en cantidad de procesos de donación, consolidando un modelo de trabajo que involucra a hospitales públicos, clínicas privadas, equipos médicos especializados y una amplia red de profesionales comprometidos con la procuración de órganos.
Más donantes, más trasplantes y más vidas alcanzadas
Si bien el número de donantes constituye un indicador relevante para medir el funcionamiento del sistema, desde el Cudaio remarcan que el dato más importante es el impacto concreto que tiene en las personas que esperan un trasplante.
Las 56 donaciones realizadas durante el primer semestre permitieron concretar 148 trasplantes de órganos en distintos puntos del país. Esto significa que uno de cada siete pacientes trasplantados en Argentina durante 2026 recibió un órgano proveniente de un donante santafesino.
Según estadísticas nacionales, entre el 1 de enero y el 30 de junio se realizaron 1.088 trasplantes de órganos en todo el país. De ese total, cerca del 14 % fue posible gracias a órganos procurados en Santa Fe, una cifra que refleja la importancia que tiene la provincia dentro del sistema nacional de donación.
La directora del Cudaio, Cecilia Andrada, destacó el significado que tienen estos resultados más allá de las estadísticas.
"El número que más nos enorgullece es la cantidad de personas que pudieron acceder al trasplante a partir de los órganos procurados por nuestros equipos: 148 trasplantados en medio año es una marca histórica que nos llena de emoción porque trabajamos para que la espera por el trasplante sea más corta y la calidad de vida posterior sea mejor".
La funcionaria señaló además que estos resultados son consecuencia de una política pública sostenida en el tiempo.
"Estos resultados son posibles porque forman parte de una política de salud pública sostenida, impulsada por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra Silvia Ciancio, que fortalece permanentemente el sistema de donación y trasplante en toda la provincia".
Uno de los aspectos destacados del informe es que los órganos donados en Santa Fe beneficiaron tanto a pacientes de la provincia como a personas que aguardaban un trasplante en otras jurisdicciones del país.
Del total de 148 trasplantes posibilitados, 76 correspondieron a receptores santafesinos, mientras que 72 beneficiaron a pacientes de otras provincias.
Esta distribución responde al funcionamiento del sistema nacional administrado por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), donde la asignación de órganos se realiza mediante criterios médicos objetivos.
La compatibilidad biológica entre donante y receptor constituye el principal factor para la asignación, aunque también se contemplan situaciones de emergencia y otros criterios establecidos por el sistema nacional de trasplantes.
"Es un sistema solidario, transparente y equitativo, en el que todos dependemos de todos. Es una de las formas más íntegras de construir salud en comunidad", explicó Andrada.
Una red provincial que involucra a hospitales públicos y privados
El récord alcanzado durante este semestre fue posible gracias al trabajo desarrollado en 19 establecimientos de salud distribuidos en diferentes localidades de la provincia.
Entre ellos se destacan especialmente el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario y el Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, que volvieron a posicionarse entre los principales centros procuradores de órganos.
En Rosario también participaron los hospitales Centenario, Provincial, Víctor J. Vilela, Italiano y Español, además de los sanatorios Laprida, Parque, de la Mujer, Británico y Americano.
En la capital provincial, además del Hospital Cullen, los procesos se realizaron en los sanatorios Diagnóstico, Garay y Mayo.
La red provincial se completó con el Hospital Dr. Jaime Ferré, de Rafaela; el Hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria; el Sanatorio San Martín, de Venado Tuerto; y Servicios Médicos, de Santo Tomé.
Uno de los datos que también sobresale del informe es el creciente protagonismo del sector privado. Durante el primer semestre se concretaron 24 procesos de donación en clínicas y sanatorios privados, lo que refleja una mayor integración entre todos los efectores de salud que participan del sistema de procuración.
Desde el Cudaio destacan que detrás de cada operativo existe un trabajo altamente coordinado que involucra a médicos intensivistas, neurólogos, enfermeros, cirujanos, instrumentadores, personal administrativo, equipos de traslado y profesionales especializados en acompañar a las familias durante el proceso de donación.
El organismo también resaltó otro hecho significativo ocurrido este año: la realización de la primera Semana Provincial de la Donación de Órganos, creada mediante la Ley Provincial Nº 14.441 e incorporada oficialmente al calendario escolar santafesino.
La iniciativa busca promover el diálogo sobre la donación desde edades tempranas y generar conciencia en toda la comunidad acerca de la importancia de este acto solidario.
Para Cecilia Andrada, se trata de un paso fundamental para consolidar una cultura de la donación en la provincia.
"Que la donación tenga una semana propia para promover la reflexión y el trabajo con las nuevas generaciones es un paso muy importante. Estos resultados también son fruto de una política pública sostenida que busca construir una sociedad cada vez más comprometida con la donación", concluyó.