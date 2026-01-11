Salud pública

Santa Fe alcanzó récord histórico en donación y trasplante de órganos durante 2025

La provincia superó su mejor marca previa y se consolidó entre las jurisdicciones líderes del país. En 2025 se registraron 176 donantes de órganos y tejidos, lo que permitió concretar 238 trasplantes con la articulación de 30 efectores públicos y privados a través del Cudaio.