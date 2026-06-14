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Día Mundial del Donante: Santa Fe lidera en Argentina la donación voluntaria de sangre

Fue en el marco de colectas organizadas por Cudaio, que alcanzaron a 79 localidades; y en las convocatorias que realizan los servicios de Hemoterapia de los hospitales. La Provincia de Santa Fe lidera a nivel nacional el modelo de donación voluntaria, habitual, informada y responsable.