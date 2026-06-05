El Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO), organismo que regula la donación de órganos, tejidos y sangre en la provincia de Santa Fe y que depende del Ministerio de Salud provincial en coordinación con el INCUCAI, anunció la realización de la séptima edición de su maratón solidaria por la donación de órganos.
Se corre la séptima edición de la maratón del CUDAIO por la donación de órganos
El organismo provincial presentó una nueva jornada deportiva y solidaria que busca concientizar sobre la importancia de los trasplantes y promover hábitos saludables en la comunidad santafesina.
La actividad se realizará el domingo 8 de junio en la Costanera Este con el fin de promover la concientización sobre la importancia de la donación y reforzar hábitos saludables a través del deporte, en un contexto de fuerte crecimiento de los procesos de trasplante en la provincia.
Valor social y sanitario
En este marco, la directora de CUDAIO, Cecilia Andrada, destacó el significado de esta nueva edición y vinculó la actividad con la reciente promulgación de la ley que incorpora contenidos sobre donación en el calendario escolar: “Va a marcar un antes y un después de la temática de la donación en las escuelas”, señaló.
Andrada remarcó además el carácter integrador de la propuesta: “Esto es para todos, es instaurar un hábito saludable”, y subrayó el valor emocional del encuentro entre familias donantes y personas trasplantadas como parte central de la jornada.
Articulación institucional
Desde la organización destacaron que la convocatoria superó las expectativas, con alrededor de 600 inscriptos y una participación que se duplicó respecto del año anterior. También se habilitará una instancia recreativa de 2 kilómetros, junto con pruebas competitivas de 5 y 10 kilómetros.
El representante de maratonistas, Leonardo Laperchia, valoró el trabajo conjunto entre instituciones: “El hecho de que nos hayan elegido de esta forma, para nosotros es una satisfacción, habla del trabajo en equipo con todas las instituciones”.
Además, detalló la modalidad del evento y sus servicios: remeras, chip de clasificación, número de corredor y medalla finisher para los participantes, junto con recorridos que se desarrollarán desde el Centro Deportivo Municipal Almirante Brown hasta la zona de la costanera.
Deporte como eje de integración
Andrada también remarcó la importancia del deporte como herramienta de acompañamiento en procesos de salud: “El deporte es un hábito saludable que muchas veces es tan importante como cuidarse en la alimentación o tomar la medicación”.
En ese sentido, explicó que el sistema de trasplantes forma parte de una etapa avanzada de tratamiento, pero que la prevención y los hábitos saludables cumplen un rol clave en la calidad de vida de los pacientes.
Por su parte, desde el Gobierno provincial destacaron la articulación con CUDAIO y el impacto de este tipo de eventos para visibilizar la donación de órganos. “Esto es muy importante también el tema de la visibilización”, señalaron, al remarcar el trabajo conjunto entre instituciones, deportistas y el Estado.
La largada de la maratón será a las 9 de la mañana y no se suspenderá por lluvia, según confirmaron los organizadores.