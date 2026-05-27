La Semana Provincial de la Donación de Órganos comenzó este martes con una jornada de actividades en Venado Tuerto orientadas a la formación del personal de salud, la promoción de la donación y la sensibilización.
La Semana Provincial de la Donación de Órganos inició con actividades en Venado Tuerto
La ministra de Salud, Silvia Ciancio encabezó la actividad, que coincidió con el 118º aniversario del hospital central de la localidad del sur santafesino.
La iniciativa se enmarca en la Ley Nº 14.441, promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro, que incorporó esta conmemoración durante los últimos días de mayo, con énfasis en el ámbito escolar.
La ministra de Salud, Silvia Ciancio encabezó las actividades donde destacó el compromiso y el trabajo del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) para construir una sociedad donante.
“Es muy valiosa la labor que se hace a lo largo de toda la provincia para promover la donación”, aseguró. “Hoy en Venado Tuerto, además de las actividades de capacitación estamos sumando el trabajo en escuelas que es fundamental porque los niños y las niñas son replicadores de este mensaje en la comunidad”, destacó la ministra.
La jornada coincidió con el 118º aniversario del Hospital Dr. Alejandro Gutiérrez. Allí, Ciancio agradeció la labor de los equipos de salud y afirmó que “este es un hospital donde el trabajo de cada persona se ve reflejado en el don del cuidado que se le brinda a una comunidad, que cada día crece más y acá encuentra respuestas”.
“A la vuelta de la esquina, tenemos gente que no cree en la salud pública ni en el derecho a la salud. Mientras tanto, en Santa Fe, cada decisión que toma el gobierno de Pullaro, tiene por objetivo defender la salud pública”, concluyó Ciancio.
Las propuestas
A su turno, la directora del Cudaio, Cecilia Andrada destacó la importancia de “llevar por toda la provincia el mensaje de la importancia de la donación de órganos”.
“Vinimos con un dispositivo repleto de actividades: de capacitación para personal de salud, de acompañamiento para los pacientes en listas de espera y personas trasplantadas. Y también de concientización para los chicos en las escuelas”, detalló Andrada.
En esa línea, y con el objetivo de abordar la importancia de donar órganos, se realizaron talleres en las escuelas N° 969 Joaquín V. González y N° 602 Gral. San Martín.
Por último, la jornada incluyó la promoción de la donación de médula ósea mediante hisopado bucal. Al respecto, la directora de Cudaio agregó que la implementación de esa técnica para tomar muestras, que se hizo en el Hospital Gutiérrez, representa “todo un orgullo para Santa Fe porque es la primera provincia en incorporarlo como herramienta para incrementar registro de donantes de médula”.
La Semana Provincial de la Donación de Órganos continuará este miércoles en Coronda con actividades y talleres en escuelas de la ciudad y el jueves tendrá su acto central de reconocimiento en la sede de Gobierno, en Rosario.
Santa Fe ratifica su liderazgo
En 2025, Santa Fe se convirtió en la segunda provincia con más donantes de órganos y esa tendencia se viene consolidando durante el corriente año. En lo que va del 2026, la Provincia ha realizado 45 operativos. La cifra indica que uno de cada ocho donantes argentinos pertenece a Santa Fe, el equivalente al 12 por ciento del total nacional.
Las estadísticas sobre trasplantes posibilitados a partir de esas ablaciones muestran una incidencia aún mayor: 1 de cada 7 trasplantes de órganos en Argentina en 2026 fueron con órganos santafesinos.