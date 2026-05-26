El Hospital Dr. Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto vivió este martes una jornada especial, atravesada por dos ejes centrales: la capacitación en torno a la donación y ablación de órganos y la celebración de sus 118 años de historia como institución de referencia para el sur de la provincia de Santa Fe.
El Hospital de Venado Tuerto celebró 118 años con foco en la donación de órganos
En el marco de su aniversario, el efector Alejandro Gutiérrez fue sede de jornadas de capacitación del Cudaio junto a la ministra Silvia Ciancio. El director Juan Ferrer instó a la comunidad a cuidar la institución y a derribar mitos sobre la ablación.
El director del efector, Juan Ferrer, valoró la presencia de gran parte del equipo de Cudaio Santa Fe, que eligió a Venado Tuerto para iniciar un recorrido provincial orientado a la formación del personal de salud y a la concientización comunitaria sobre la importancia de la donación.
“Hoy es un día importante para el hospital”, remarcó Ferrer, al explicar que durante la mañana se desarrolló una capacitación en el auditorio del hospital destinada al personal de terapia intensiva y de distintos sectores del efector, con foco en los procesos de ablación de órganos.
Capacitación, concientización y donación
El director explicó que, además de la instancia formativa para el personal sanitario, se programaron encuentros con referentes de la comunidad y con establecimientos educativos, con el objetivo de “poner en conocimiento y poner en valor la importancia de la donación de órganos”.
En ese marco, también se comenzó a trabajar con una modalidad vinculada a la donación de médula ósea, a través de un hisopado bucal, una técnica que Ferrer definió como “innovadora e interesante” porque permitirá ampliar el número de donantes y generar mayores posibilidades de tratamiento para distintas patologías.
Hospital donante
Consultado sobre el desarrollo del Hospital Gutiérrez en materia de procuración y ablación, Ferrer sostuvo que la institución ya está definida como hospital donante. Además, precisó que actualmente hay tres profesionales del efector realizando una formación específica en ablación mediante un programa ofrecido por la provincia de Santa Fe.
“El hospital tiene una mirada muy positiva sobre este proceso”, afirmó el director, quien destacó el impacto concreto de la donación en la vida de muchas personas. En ese sentido, subrayó que existen pacientes que hoy llevan “una vida absolutamente normal y activa” gracias a haber recibido órganos de donantes.
Ferrer también remarcó que Santa Fe mantiene una directriz clara para fortalecer los planes, sistemas y programas de procuración, con el objetivo de consolidarse como una provincia pionera en técnicas, innovación y captación de potenciales donantes.
“Hay mitos que generan sombras”
El director del hospital señaló que la institución participa activamente en los distintos tipos de donación, aunque aclaró que los operativos de mayor repercusión pública, como aquellos vinculados a pacientes con muerte cerebral, dependen de condiciones médicas específicas que no siempre se presentan.
De todos modos, insistió en la necesidad de sostener el tema en la agenda pública. “Siempre está en la intención del hospital participar, sumar y poner este tema en la agenda de la opinión pública”, expresó Ferrer, al tiempo que advirtió sobre la existencia de “muchos mitos” en torno a la ablación de órganos.
Sobre ese punto, fue contundente: “Son todas falaces, son todas mentiras no ciertas. Realmente hay un cuidado y un profesionalismo absoluto en el manejo de estos temas dentro de la provincia de Santa Fe”.
118 años del Hospital Gutiérrez
La jornada también coincidió con el 118° aniversario del Hospital Alejandro Gutiérrez, institución que, según recordó Ferrer, lleva nueve años funcionando en su actual edificio, luego de una extensa trayectoria como hospital de referencia regional.
“El hospital es de la comunidad, lo tiene que cuidar la comunidad, lo tiene que querer la comunidad”, expresó el director, al destacar el sentido de pertenencia que buscan fortalecer entre trabajadores, pacientes y vecinos.
Como parte de la celebración, el exdirector del hospital, Lorenzo París, brindaría un momento musical con su arpa en el hall central, mientras que también se preparó una muestra fotográfica realizada por trabajadores del efector, con imágenes que ponen en valor distintos espacios de la institución.
La visita de la ministra Silvia Ciancio
Ferrer destacó además la presencia de la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, quien se sumó tanto a las actividades vinculadas al cuidado y la donación de órganos como al festejo por el aniversario del hospital.
“Seguimos trabajando en lo que nos compete, que es la asistencia de los pacientes, pero también nos tomamos un ratito para encontrarnos y reconocernos como un lugar de valor”, señaló Ferrer.
En el cierre, el director remarcó el compromiso cotidiano del equipo de salud: “Trabajamos todos los días para hacer mejor las cosas y para que la salud de la población esté más y mejor cuidada. A veces nos sale bien, a veces no nos sale tan bien, pero siempre intentamos mejorar para que el sur de la provincia de Santa Fe tenga una salud pública de calidad”.