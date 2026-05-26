Salúd pública

El Hospital de Venado Tuerto celebró 118 años con foco en la donación de órganos

En el marco de su aniversario, el efector Alejandro Gutiérrez fue sede de jornadas de capacitación del Cudaio junto a la ministra Silvia Ciancio. El director Juan Ferrer instó a la comunidad a cuidar la institución y a derribar mitos sobre la ablación.