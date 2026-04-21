Entre el jueves y el sábado de la semana pasada, la provincia de Santa Fe concretó cuatro procesos de donación de órganos en instituciones del departamento Rosario, una situación poco frecuente por su concentración temporal pero que puso a prueba la capacidad operativa del sistema sanitario.
Santa Fe registró cuatro donaciones de órganos en 72 horas y posibilitó 12 trasplantes
Los operativos se realizaron en efectores del departamento Rosario y permitieron trasplantes renales, hepáticos y pulmonares en distintos puntos del país. Destacan el rol de las familias y del sistema sanitario.
Las intervenciones se llevaron a cabo en el Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y los sanatorios Parque y de la Mujer, en la ciudad de Rosario.
Operativos simultáneos
De acuerdo con la información brindada por el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos, los cuatro procesos realizados en un lapso de 72 horas permitieron que 12 pacientes en lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante accedieran a un trasplante en distintos puntos del país.
Lejos de tratarse de un hecho anecdótico, la coincidencia de estos operativos implicó un desafío logístico y humano significativo.
La directora del organismo provincial, Cecilia Andrada, destacó que detrás de cada donación hay un proceso complejo que involucra múltiples actores. “Son cuatro familias que atravesaron la pérdida de un ser querido y que, en ese contexto, tomaron la decisión de donar. También son equipos de salud que han incorporado la procuración como parte de su práctica cotidiana”, explicó.
La funcionaria subrayó además el esfuerzo sostenido de los equipos de trabajo, que debieron coordinar tareas durante tres jornadas consecutivas sin interrupciones. Como ejemplo, mencionó que en una misma mañana se realizaron dos procedimientos casi consecutivos: uno en la madrugada y otro pocas horas después, lo que exigió una respuesta inmediata y coordinada.
En cada operativo participan profesionales de distintas áreas, desde equipos de terapia intensiva hasta especialistas en ablación, personal de laboratorio de inmunogenética y logística de traslado. A esto se suma la intervención de actores externos, como fuerzas de seguridad y personal aeroportuario, que garantizan el traslado en tiempo y forma de los órganos hacia los centros de trasplante.
Doce trasplantes
Los órganos ablacionados en estos procedimientos permitieron concretar siete trasplantes renales, tres hepáticos, uno de riñón y páncreas y uno bipulmonar. En dos de los casos —un trasplante pulmonar y uno hepático— se trató de pacientes en situación de emergencia nacional, una categoría que establece el INCUCAI para priorizar a personas con riesgo de vida inminente.
Además, en tres de los procesos se obtuvieron córneas y válvulas cardíacas, que fueron derivadas a bancos de tejidos para su posterior utilización en otros pacientes. Este aspecto amplía el alcance de la donación, ya que no sólo se limita a órganos vitales sino también a tejidos que pueden mejorar significativamente la calidad de vida.
De los cuatro donantes registrados, tres fueron multiorgánicos, lo que permitió maximizar el número de trasplantes realizados. Uno de los procesos correspondió a un donante pediátrico, una situación particularmente sensible que vuelve a poner en primer plano el rol de las familias en la decisión final.
En lo que va de 2026, la provincia acumula 31 procesos de donación de órganos sobre un total nacional de 277, lo que la posiciona como la segunda jurisdicción con mayor cantidad de donantes en el país. Este desempeño permitió concretar 82 trasplantes de órganos y 25 de córneas en lo que va del año, según datos oficiales.
Las autoridades sanitarias destacan que estos números no sólo reflejan la capacidad del sistema, sino también el nivel de concientización social en torno a la donación. Cada proceso implica una articulación precisa entre hospitales, organismos provinciales y el sistema nacional de trasplantes, que funciona como una red coordinada.
En ese marco, desde el CUDAIO remarcaron que la continuidad de estos resultados depende tanto del fortalecimiento del sistema de salud como de la decisión individual de donar. La combinación de ambos factores es la que permite sostener y mejorar los niveles de acceso al trasplante en Argentina.