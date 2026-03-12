Santa Fe ciudad

Día Mundial del Riñón: se realizarán controles gratuitos y actividades de concientización en la Plaza del Soldado

La jornada se desarrollará este jueves por la mañana con controles de salud, análisis con resultados en el momento, asesoramiento profesional y actividades de promoción de hábitos saludables. También habrá espacios educativos sobre alimentación, hidratación y prevención de enfermedades renales.