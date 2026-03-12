Día Mundial del Riñón: se realizarán controles gratuitos y actividades de concientización en la Plaza del Soldado

Este jueves 12 de marzo se llevará adelante en la ciudad de Santa Fe una nueva edición de la Feria de la Salud Renal una actividad abierta al público que combinará chequeos gratuitos, asesoramiento profesional y propuestas de concientización.
La jornada se desarrollará este jueves por la mañana con controles de salud, análisis con resultados en el momento, asesoramiento profesional y actividades de promoción de hábitos saludables. También habrá espacios educativos sobre alimentación, hidratación y prevención de enfermedades renales.
La jornada se realizará de 9 a 12.30 en la Plaza del Soldado y está organizada por la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad, junto con el CUDAIO y el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe.
La iniciativa se enmarca en las actividades por el Día Mundial del Riñón y tiene como objetivo promover la detección temprana de enfermedades renales y fomentar hábitos de vida saludables que contribuyan a su prevención.
Durante la mañana funcionará un circuito de atención orientado al cuidado de la salud renal, donde los vecinos podrán realizarse diferentes controles y recibir orientación de profesionales de la salud.
Entre las actividades previstas se encuentra la toma de presión arterial y la medición de parámetros antropométricos, como peso y talla, a cargo del área de Promoción de la Salud del municipio. Estas evaluaciones permiten detectar factores de riesgo asociados a la enfermedad renal crónica, como la hipertensión o el sobrepeso.
A su vez, estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, realizarán encuestas sobre hábitos y factores de riesgo vinculados a las enfermedades renales. Esta información resulta clave para conocer las condiciones de salud de la población y orientar futuras acciones de prevención.
Uno de los servicios destacados será el análisis de creatinina en sangre, un estudio fundamental para evaluar la función renal. Este control estará a cargo de la Red de Bioquímicos y permitirá obtener resultados en el momento.
Posteriormente, especialistas de la Asociación de Nefrología de Santa Fe brindarán la devolución correspondiente y orientarán a cada participante sobre los pasos a seguir en caso de detectarse algún valor fuera de lo normal.
La jornada también contará con la presencia de equipos del Nodo de Salud provincial, que realizarán la verificación de datos y la georreferenciación de los asistentes para vincularlos con centros de salud cercanos a sus domicilios. Además, el área de Telesalud difundirá las herramientas de atención sanitaria a distancia que se desarrollan en la provincia.
Además de los controles médicos, la feria incluirá diferentes espacios de educación para la salud orientados a promover hábitos que contribuyan al cuidado de los riñones.
En este sentido, participará el Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe junto con equipos especializados en Enfermedades Crónicas No Transmisibles, que brindarán recomendaciones para reducir el consumo de sal en la alimentación diaria. Como parte de esta iniciativa, se entregarán especias y condimentos naturales para promover alternativas más saludables al uso excesivo de sodio.
También estarán presentes representantes de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, quienes informarán sobre el contenido de azúcar en distintas bebidas y orientarán sobre cómo interpretar la información nutricional de los productos.
Por su parte, la empresa Aguas Santafesinas difundirá recomendaciones sobre la importancia de la hidratación segura y el acceso al agua potable como parte fundamental del cuidado de la salud renal.
Como complemento a las actividades de concientización, a las 11 de la mañana se realizará una clase abierta de zumba coordinada por el área de Deportes del municipio. La propuesta busca incentivar la actividad física como parte de un estilo de vida saludable.
El Día Mundial del Riñón se conmemora cada año con el objetivo de generar conciencia sobre la enfermedad renal crónica y la importancia de detectarla en etapas tempranas.
Se trata de una patología que puede avanzar de manera silenciosa durante años sin presentar síntomas claros. Cuando no se detecta a tiempo, puede derivar en complicaciones graves y, en casos avanzados, requerir tratamientos como diálisis o trasplante renal.
Por ese motivo, desde la Subsecretaría de Salud municipal destacan la importancia de realizar controles periódicos, especialmente en personas con factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, obesidad o antecedentes familiares de enfermedad renal.
Las Ferias de Salud impulsadas por el municipio forman parte de una estrategia de promoción sanitaria que busca acercar controles y acciones de prevención a los barrios, aprovechando distintas efemérides vinculadas al calendario de la salud.
En 2026, la campaña internacional se desarrolla bajo el lema “Salud Renal para Todos: Cuidando a las personas, protegiendo el planeta”. La consigna propone reflexionar sobre la relación entre el cuidado del ambiente y la salud humana.
En ese sentido, especialistas advierten que factores como el cambio climático, la contaminación ambiental y las dificultades en el acceso al agua segura pueden impactar en la salud renal de la población.
Por ello, además de promover hábitos individuales saludables, la campaña busca impulsar políticas y acciones que garanticen entornos más saludables y sostenibles.
Con la realización de esta jornada abierta en la Plaza del Soldado, la ciudad de Santa Fe se suma a este movimiento global que busca visibilizar la importancia de cuidar los riñones y fomentar la prevención como herramienta clave para mejorar la calidad de vida de la población.